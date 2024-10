"Upadek putinowskiego reżimu jest nieunikniony. To kwestia demograficzna" - powiedział Tomaszowi Terlikowskiemu w Radiu RMF24 Michaił Zygar, rosyjski dziennikarz i autor książki "Wojna i kara. Putin, Zełenski i geneza rosyjskiej inwazji na Ukrainę". Jak sam przyznaje, o ile on do Rosji już nie wróci, jego kraj ma dużą szansę na zmianę. Zła wiadomość to ta, że nie nastąpi to prędko.