Ben Grant, syn brytyjskiej parlamentarzystki Helen Grant, walczy na Ukrainie. 26 maja jego odział brał udział w walkach, podczas których zginął wysokiej rangi oficer czeczeński Adam Bisultanow. "Strzelaj" - słychać głos Granta na filmie pokazującym przebieg bitwy.

Screen z filmu /

Strona rosyjska twierdzi, że syn brytyjskiej parlamentarzystki Helen Grant jest powiązany ze śmiercią wysokiego rangą czeczeńskiego oficera Adama Bisultanowa. Rosgvardia, czyli Gwardia Narodowa Rosji podała, że Bisultanow zginął 26 maja w walce z "grupą ochotników z Wielkiej Brytanii i USA", w skład której wchodzi syn brytyjskiej poseł.

30-letni Ben Grant, komandos przez 5 lat służący w Royal Marines, weteran walk w Afganistanie, walczy na Ukrainie od marca.

Wcześniej w rozmowie z gazetą "The Guardian" wyjaśniał, że zdecydował się walczyć przeciwko Rosji, kiedy zobaczył film, na którym słychać było płacz dziecka w domu, zbombardowanym przez rosyjskie wojska.

"Pomyślałem sobie, sam jestem ojcem trójki, i gdyby to były moje dzieci, wiedziałbym co robić: poszedłbym walczyć. I chciałbym, żeby inni ludzie, którzy potrafią walczyć, przyszli i pomogli mi ratować moją rodzinę" - mówił.

W rozmowie podkreślał wtedy, że jego decyzja nie miała nic wspólnego z polityką; wyjechał na wojnę, nie uprzedzając o tym swojej matki.

Teraz "The Guardian" opisuje film, który - jak się podejrzewa - pochodzi z walk, w których zginął czeczeński oficer. Na nagraniu słychać głos Granta. Krzyczy do swoich towarzyszy: "Musimy ruszać albo zginiemy".

"Go, go" - mówi po angielsku. Widać go i innych żołnierzy przedzierających się przez leśne zarośla. Potem ktoś odpala pocisk typu Matador w stronę rosyjskiego transportera opancerzonego BTR-80.

Tuż przez wystrzeleniem pocisku Grant wydaje polecenie: "Strzelaj już", i po chwili: "Uważaj na odrzut".

Na kolejnym ujęciu, nagraniu z drona, widać, jak trafiony transporter staje w płomieniach, jedzie jeszcze kilka metrów, po czym staje.

Strona rosyjska twierdzi, że Bisultanow siedział w transporterze, trafionym trzema pociskami, wystrzelonymi przez żołnierzy służących w ukraińskim oddziale cudzoziemskim.

Utworzenie oddziału prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił w marcu. Od tamtego czasu w jego szeregi wstąpiły tysiące wolontariuszy z zagranicy. Mowa jest nawet o 20 tysiącach ochotników z całego świata.