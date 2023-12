Rosyjskie wojska nocą z piątku na sobotę zaatakowały Ukrainę 31 dronami bojowymi typu Shahed, 30 z nich strącono - poinformował w sobotę rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Partyzanci w okupowanym przez siły rosyjskie Mariupolu wysadzili w powietrze auto z rosyjskim oficerem - poinformował w sobotę Petro Andriuszczenko, lojalny wobec Kijowa doradca mera tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy. Minister Ukrainy przekazał, że Moskwa "stara się stworzyć sztuczny konflikt" wewnątrz Ukrainy. Sobota, 16 grudnia 2023 r., to 661. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

13:46

Rosja stara się stworzyć sztuczny konflikt w kierownictwie ukraińskiego państwa i prowadzi informacyjno-psychologiczną operację, w ramach której szerzy narrację o tym, że jakoby Ukrainy nie wspierają partnerzy - powiedział minister obrony Ukrainy Rustem Umierow.

Szef resortu podczas kongresu władz lokalnych i regionalnych we Lwowie zwrócił uwagę na zagrożenia w przestrzeni informacyjnej. Jak ostrzegł, strona rosyjska "aktywnie pracuje nad dyskredytacją Ukrainy na zewnątrz i wewnątrz" - pisze w sobotę Ukrinform.

Umierow dodał, że Moskwa "próbuje stworzyć sztuczny konflikt w kierownictwie (ukraińskiego państwa) i stworzyć iluzję, jakoby Ukrainy nie wspierają partnerzy".

Minister zwrócił się też do przedstawicieli władz lokalnych o większe zaangażowanie w działaniach mobilizacyjnych.

12:58

Laburzystowski burmistrz Londynu Sadiq Khan zablokował plan wysłania na Ukrainę samochodów, które w przeciwnym razie zostałyby zezłomowane z racji tego, że nie spełniają londyńskich norm emisji spalin - ujawnił w sobotę dziennik "Daily Telegraph".

Z prośbą taką zwrócił się we wrześniu mer Kijowa Witalij Kliczko, wskazując, że niektóre z przeznaczonych do zezłomowania samochodów, zwłaszcza mające napęd na cztery koła SUV-y i pick-upy, mogłyby być wykorzystywane na Ukrainie w "różnych rolach ratujących życie i transportowych".

Ale w wysłanej we wtorek odpowiedzi, do której dotarł "Daily Telegraph", Khan napisał, że nie zezwoli na tę propozycję, ponieważ nie spełnia ona "progu prawnego", który wymaga, aby program złomowania przynosił korzyści londyńczykom z "perspektywy gospodarczej, społecznej i środowiskowej". Dodał, że program został "zaprojektowany w celu zapewnienia, że najbardziej zanieczyszczające pojazdy zostaną trwale usunięte z londyńskich dróg".

12:05

Państwo powinno poprawić komunikację ze społeczeństwem w sprawie mobilizacji - powiedział zastępca dowódcy 3. brygady szturmowej sił ukraińskich major Rodion Kudriaszow, cytowany w sobotę przez telewizję Espreso.

Dziś jest to bardzo ważne, by mobilizacja działała z dwóch stron. Po pierwsze - efektywniejsze działania mobilizacyjne i administracyjne akty prawne. To, co dzieje się teraz, nie całkiem mi się podoba. Zwłaszcza to, że przedstawiciele terytorialnych centrów uzupełnień chodzą po restauracjach z bronią - oświadczył wojskowy.

Według niego władze przegrały kampanię informacyjną, gdyż społeczeństwo "codziennie słyszało z ekranów telewizorów, że wszystko jest dobrze i zaraz nastąpi zwycięstwo". To nie tak. Ludzie powinni być świadomi, że to jest wojna na długo. Dlatego mobilizacja ma odbywać się równolegle z dobrą komunikacją władz ze społeczeństwem - dodał.

11:23

Groźby Putina wobec krajów bałtyckich, Gruzji i Mołdawii należy traktować bardzo poważnie. To nie jest tylko pobrzękiwanie szabelką. Możemy stanąć w obliczu niebezpieczeństw pod koniec tej dekady - powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius w wywiadzie dla gazety "Welt am Sonntag". Zapowiedział, że chciałby jak najszybciej złożyć wizytę w Polsce.

Można założyć, że w najbliższej dekadzie USA będą bardziej zaangażowane w regionie Pacyfiku niż obecnie - niezależnie od tego, kto zostanie kolejnym prezydentem i niezależnie od tego, że nastąpi - miejmy nadzieję, umiarkowane - ograniczenie amerykańskiego zaangażowania w Europa - zauważył Boris Pistorius.

Oznacza to, że my, Europejczycy, musimy zwiększyć nasze zaangażowanie, aby zagwarantować bezpieczeństwo na naszym kontynencie -podkreślił.



10:54

W wyniku operacji partyzantów oficer stojący na czele jednej z kaukaskich jednostek rosyjskiej armii został ranny i trafił do szpitala w Mariupolu - przekazał Andriuszczenko. Do wpisu dołączył zdjęcia przedstawiające zniszczony samochód.

Telegram

10:15

W obwodzie chersońskim w wyniku nocnego ostrzału Rosjan rannych zostało trzech mężczyzn. Poinformował o tym szef chersońskiej administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin.

"W nocy okupanci splądrowali obwód chersoński. W wyniku ‘przybycia’ do Chersonia ludzie zostali ranni. 55-letni mężczyzna ma obrażenia kończyn. 51-letni obywatel ma uraz głowy odłamkiem" - napisał Prokudin.

09:55

Przedstawiony przez niemiecką gazetę "Bild" rosyjski plan dalszego zajmowania ukraińskich ziem jest zbieżny z prowadzonymi przez Rosję miejscowymi operacjami ofensywnymi - pisze amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według informacji dziennika "Bild" Rosja pracuje nad wdrożeniem nowego średnioterminowego planu wojennego przeciw Ukrainie, który po raz kolejny przewiduje podbój dużych obszarów sąsiedniego kraju. Rosja liczy na dalszy spadek poparcia Zachodu dla Ukrainy - a także na pozorowane negocjacje mające na celu wprowadzenie świata w błąd co do "pokojowych intencji" Rosji.

Kreml wyznaczył również konkretne cele dla swojej armii w zakresie nowych podbojów na Ukrainie - wynika z informacji wywiadowczych udostępnionych "Bildowi".

08:42

W piątek z Ukrainy do Polski odprawiono 24,5 tys. osób, a 22 tys. z Polski do Ukrainy - podała straż graniczna na platformie X. Od 24 lutego 2022 r. - początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 17 719 000. wjazdów do Polski i ponad 15 921 000 wyjazdów na Ukrainę.

08:21

W ciągu minionej doby doszło do 96 starć na froncie - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym raporcie. Armia podkreśliła, że powstrzymuje ataki Rosjan w pobliżu Marjinki.

08:05

W Kirgistanie produkowane są rosyjskie pojazdy opancerzone - poinformował w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

ISW w swojej informacji wskazuje również na wypowiedź ministra obrony Kirgistanu Baktybek Bekbołotow, który podczas konferencji prasowej powiedział, że modyfikacja rosyjskich GAZ-66M jest wykonywana w mieście Bałykczy.

Dodał, że Rosja dostarczyła niektóre części potrzebne do budowy pojazdów opancerzonych, a sam proces ich produkcji odbywa się w rosyjskiej bazie remontowej w Bałykczy. Szef resortu nie sprecyzował, ile pojazdów będzie tam produkowanych.

08:00

Armia rosyjska zaatakowała dronami m.in. Kijów. Jak przekazały władze ukraińskiej stolicy, atak przeprowadzono falami, z różnych kierunków. Obrona powietrzna strąciła wszystkie cele. Nikt nie został ranny.

Był to już szósty atak powietrzny na Kijów od początku miesiąca - podkreśliły władze.