O wyparciu wojsk rosyjskich z miasta Mikołajów poinformował mer Witalij Kim na Telegramie. Dodał, że trwają walki na obrzeżach miasta. W mieście ich (tj. żołnierzy rosyjskich) wyparto. Bój trwa na obrzeżach – oznajmił Kim.

Zdjęcie ilustracyjne / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

O wejściu rosyjskich wojsk do Mikołajowa, miasta nad Morzem Czarnym poinformował przed południem szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił, że w pewnych częściach miasta trwają walki.

"Nie denerwujmy się" - apelował.

Wezwał też mieszkańców, by nie publikowali zdjęć ani nagrań, na których widać ukraiński sprzęt wojskowy podczas trwania walk.

"Po wejściu do Basztanki, kolumna wjechała do tej miejscowości, wdarto się do szkoły, opanowano ją i rozstrzelano dyrektora" - przekazywał Kim na Telegramie.

Informacje te dementował doradca prezydenta Ukrainy, który twierdził, że rosyjski atak na miasto został odparty.

"Próby rosyjskiego natarcia bezpośrednio na miasto Mikołajów na południu Ukrainy zostały odparte" - oświadczył Ołeksij Arestowycz.

Wieczorem Witalij Kim poinformował na Telegramie, że wojska rosyjskie zostały wyparte z miasta Mikołajów. "Bój trwa na obrzeżach" - dodał.