Działalność międzynarodowego lotniska we Lwowie, zawieszona po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, może zostać wznowiona do celów humanitarnych we współpracy z Unią Europejską - oznajmił w środę szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki, cytowany przez agencję Ukrinform.

Międzynarodowy port lotniczy we Lwowie (zdj. archiw.) / Shutterstock Gubernator przekazał te doniesienia po wtorkowym spotkaniu ukraińskiego wicepremiera Ołeksandra Kubrakowa z unijną komisarz ds. transportu Adiną Valean. Efektem tych rozmów było przystąpienie władz w Kijowie do instrumentu finansowego UE Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF). Dzięki tej inicjatywie ukraińscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie przez UE projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinach transportu, energii i cyfryzacji oraz służących poprawie jakości połączeń infrastrukturalnych Ukrainy z jej sąsiadami z UE - wyjaśniono na portalu Ukrainska Prawda. Przedyskutowaliśmy możliwość (ponownego) otwarcia lwowskiego lotniska. To jedna z tych ważnych rzeczy, na które bardzo czekamy. Mamy nadzieję, że korytarz humanitarny, gwarantowany przez UE, może powstać na wzór funkcjonującego już korytarza zbożowego (umożliwiającego eksport ukraińskich produktów rolnych przez Morze Czarne - PAP) - oznajmił Kozycki. Dzięki naszemu udziałowi w unijnym przedsięwzięciu możliwe stanie się też zwiększenie liczby przejść granicznych w obwodzie lwowskim oraz modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej - dodał szef regionalnych władz. Zobacz również: "FT": Nie ma jednoznacznego dowodu na odpowiedzialność Rosji za zniszczenie zapory

