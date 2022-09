"Od 6 września w obwodzie charkowskim wyzwolono: ok. 8500 km kwadratowych, 388 miejscowości, ok. 150 tys. ludzi" - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Rosyjskie wojsko ostrzelało ośmioma pociskami manewrującymi miasto Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. "Sroga zima może doprowadzić do niepokojów społecznych w Europie" - oświadczyła szefowa MFW Kristalina Georgiewa. Na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach ukraińskie wojska budują i umacniają fortyfikacje, które mają służyć do obrony w razie ponownego ataku Rosjan. Wołodymyr Zełenski przyjechał z roboczą wizytą do wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Iziumu w obwodzie charkowskim. Prezydent Ukrainy powiedział, że "to powtórka Buczy", wskazując na tortury i ruiny. Szef wydziału śledczego policji w obwodzie charkowskim Serhij Bołwinow ogłosił, że "w mieście Bałaklija rosyjscy okupanci więzili i torturowali ludzi". Duża część obiecanego przez Niemcy sprzętu wojskowego wciąż nie dotarła na Ukrainę. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba pisze o niepokojących sygnałach w tej sprawie. Najważniejsze wydarzenia z 203. dnia wojny mamy dla Was w naszej relacji minuta po minucie z 14.09.2022 roku.

Ukraińscy żołnierze podczas ostrzału rosyjskich pozycji przy pomocy haubicy ultralekkiej M777 / Alena Solomonova / PAP 23:45 Terrorystyczna Rosja uderzyła w obiekty infrastruktury cywilnej, pozostawiając tysiące Ukraińców bez prądu, wody i ciepła. Putin planuje więcej takich taktyk zimą. Musi teraz otrzymać twardą odpowiedź. Rosja musi być uznanym państwowym sponsorem terroryzmu - napisał na Twitterze Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. 23:21 Przywódca Chin Xi Jinping przybył w środę do Uzbekistanu, gdzie ma wziąć udział w rozpoczynającym się w czwartek w Samarkandzie szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W planach ma także spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. 23:04 Konsekwencje rosyjskiego ostrzału zapory w Krzywym Rogu. 22:48 Lider republikanów w Senacie USA wezwał Bidena do dostarczenia Ukrainie rakiet ATACMS - podaje Ukrinform. 22:16 Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział w środę, że administracja Joe Bidena prowadzi rozmowy z kongresmenami na temat nowych sankcji na Rosję. Miałoby to zastąpić uznanie Rosji za państwo wspierające terroryzm, czego domaga się Kongres. W środę nowy projekt ustawy w tej sprawie zgłosili senatorowie obydwu partii. 21:59 Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres rozmawiał w środę z Władimirem Putinem o eksporcie ukraińskiego zboża i rosyjskich nawozów. Wyraził nadzieję, że umowy będą przestrzegane - poinformowała agencja Reutera. Umowy wynegocjowane przez ONZ i Turcję w lipcu, dotyczące wznowienia eksportu ukraińskiego zboża, dotyczyły także eksportu rosyjskiej żywności i nawozów. Guterres powiedział, że ma nadzieję, że wynegocjowane przez ONZ porozumienie zostanie utrzymane i rozszerzone o rosyjski amoniak. 21:53 100 m3 wody na sekundę przecieka przez rozerwaną tamę podczas ataku rakietowego w Krzywym Rogu. Wszystkie służby monitorują sytuację. 21:45 "Rosja poprzez ostrzelanie hydrotechnicznych obiektów w Krzywym Rogu próbuje zatopić to miasto" - oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na miasto tego dnia spadło osiem pocisków manewrujących. "Kraj-terrorysta nadal walczy z cywilnymi mieszkańcami. Tym razem to rakietowe ataki na hydrotechniczne obiekty i próba zatopienia Krzywego Rogu" - napisał w Telegramie prezydent. Krzywy Róg to jego rodzinne miasto. 21:38 Prezydent USA Joe Biden zamierza nominować Lynne Tracy na nową ambasador w Rosji. Tracy pełniła funkcję zastępcy szefa misji w ambasadzie USA w Moskwie w latach 2014-2017. Informację o planach Białego Domu, dotyczących obsadzenia placówki dyplomatycznej w Moskwie, podał w środę Reuters, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. 21:27 Ukraińska armia przejęła kontrolę nad Kyseliwką, 10 km od centrum Chersonia. 21:05 Putin zacieśnia współpracę z Arabią Saudyjską. Gdy na początku roku Rosja zgromadziła wojska na granicy z Ukrainą i dokonała inwazji na ten kraj, saudyjska spółka Kingdom Holding Company po cichu zainwestowała ponad 600 milionów dolarów w trzy dominujące rosyjskie firmy energetyczne. Następnie latem, gdy Stany Zjednoczone, Kanada i kilka krajów europejskich ograniczyły import ropy z Rosji, Arabia Saudyjska nagle podwoiła ilość oleju opałowego, którą kupowała od Rosji dla swoich elektrowni, uwalniając własną ropę na eksport - podaje portal nytimes.com. 20:38 Jewgienij Prigożyn, określany przez media jako "kucharz Putina", osobiście rekrutuje więźniów w Rosji do walk w wojnie na Ukrainie - informuje w środę portal Mediazona, powołując się na nagranie opublikowane w mediach społecznościowych. 20:24 Kanclerz Olaf Scholz nie widzi zmiany w postawie prezydenta Rosji Władimira Putina wobec wojny z Ukrainą. Niestety nie mogę powiedzieć, że obecnie wzrosła tam świadomość, że rozpoczęcie tej wojny było błędem - powiedział w środę w Berlinie Scholz, nawiązując do swojej wtorkowej 90-minutowej rozmowy telefonicznej z Putinem. 20:01 Ukraińskie siły odbiły z rąk wojsk rosyjskich prawie 400 miejscowości w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała w środę wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. "Od 6 września w obwodzie charkowskim wyzwolono: ok. 8500 km kwadratowych, 388 miejscowości, ok. 150 tys. ludzi" - napisała na Facebooku wiceminister. Zaznaczyła, że łączna długość linii frontu to 2500 km. Na 1300 km z nich trwają aktywne działania zbrojne. 19:48 W debacie na temat dostawy czołgów na Ukrainę minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock apeluje o szybkie decyzje. Nie uważam, że jest to decyzja, z którą należy długo zwlekać - powiedziała w wywiadzie opublikowanym w środę przez portal gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung". 18:39 Rosyjskie wojsko ostrzelało w środę ośmioma pociskami manewrującymi miasto Krzywy Róg w środkowej Ukrainie - poinformował Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy. Dodał, że w wyniku ataku nie ma ofiar wśród mieszkańców, ale zniszczone zostały obiekty infrastruktury wodnej. 18:24 Sroga zima może doprowadzić do niepokojów społecznych w Europie, gdzie inwazja Rosji na Ukrainę już doprowadziła do "strasznych" konsekwencji gospodarczych i podsyca obawy przed recesją - oświadczyła w środę szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. 18:11 Ciała 47 osób znaleziono pod gruzami ostrzelanego przez siły rosyjskie bloku mieszkalnego w Iziumie w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w środę przedstawiciel ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. 17:56 Tysiące ukraińskich uchodźców wracają z Holandii do kraju - informuje ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Do ubiegłego tygodnia było ich prawie 9 tys. Jako główny powód powrotów Ukraińcy wskazują na tęsknotę za domem i bliskimi, a także chęć walki z Rosją. 17:40 Na terytorium Ukrainy, przy granicy z Rosją, przebywa wielu rosyjskich żołnierzy, którzy nie mają jedzenia ani łączności z dowództwem - podał w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Informuje też o utworzeniu na rosyjskich tyłach oddziałów zaporowych. 17:24 Lekarze z Kanady operują ofiary wojny w Ukrainie - żołnierzy i cywilów rannych w wyniku działań wojennych - w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi (Śląskie) w ramach Programu Pomocy Chirurgicznej Kanada - Ukraina. 17:02 Na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach ukraińskie wojska budują i umacniają fortyfikacje, które mają służyć do obrony w razie ponownego ataku Rosjan - poinformował w środę premier Ukrainy Denys Szmyhal. Na deokupowanych terytoriach pilnie budowane są fortyfikacje, by bronić terytoria przed powtórnym zajęciem - powiedział na konferencji prasowej premier. Jego wypowiedź cytuje agencja Interfax-Ukraina. Szmyhal zaznaczył, że na terenach tych są już pewne instalacje obronne, ale władze chcą, by były one solidniejsze. 16:37 Rosyjski opozycjonista Leonid Gozman został skazany na 15 dni aresztu za internetowy post z 2013 roku - pisze w środę portal Mediazona. Mężczyznę zatrzymano we wtorek, kiedy opuszczał areszt, do którego trafił za porównanie Stalina do Hitlera. 16:21 Zobacz również: Kadyrow zaklina rzeczywistość. "Rosjanie nigdzie się nie wycofali" 16:19 To powtórka Buczy - oświadczył w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Iziumie i Bałaklii, miastach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju. Znów widzimy tortury, znów widzimy ruiny - powiedział. Zobacz również: Zełenski w wyzwolonych miastach: To powtórka Buczy 16:00 "Finansowanie zagranicznych partii politycznych przez Rosję to ogromny problem. Może to potencjalnie mieć wpływ na zmianę wyników wyborów w krajach Europy" - powiedziała w rozmowie z kilkoma agencjami, w tym PAP, szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Zobacz również: Szefowa PE: Finansowanie zagranicznych partii politycznych przez Rosję to ogromny problem 15:40 Bułgaria wciąż jest obiektem systematycznego zainteresowania wywiadowczego przede wszystkim ze strony Rosji - stwierdza w zaaprobowanym w środę przez bułgarski rząd raporcie Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (DANS). Dokument dotyczy 2021 roku. 15:37 Zniszczony rosyjski sprzęt w wyzwolonym przez siły ukraińskie Iziumie w obwodzie charkowskim. 15:10 Kilka osób na anektowanym przez Rosję Krymie zostało ukaranych aresztem za to, że na weselu wykonano piosenkę "Czerwona Kalina" - pisze w środę portal Suspilne. Sąd orzekł, że jest to "bojowa pieśń ukraińskich nacjonalistów". 14:43 Papież Franciszek, składający wizytę w Kazachstanie, wystosował w środę apel o pomoc dla cierpiącej ludności Ukrainy. "Nalegajmy, aby naprawdę usiłowano osiągnąć pokój" - wezwał na zakończenie mszy dla tysięcy wiernych, odprawionej na dawnych terenach wystawy Expo w stolicy kraju, Nur-Sułtanie. 14:20 Rosyjscy biznesmeni handlujący ropą naftową usiłują ominąć unijne embargo na surowce energetyczne z Rosji i poszukują nowych dróg eksportowych, z dala od Bałtyku. W tym celu kupują używane zbiornikowce-lodołamacze - pisze hiszpański dziennik "El Confidencial". 13:52 Zdjęcia z wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w wyzwolonym Iziumie w obwodzie charkowskim. Zobacz również: Zełenski przyjechał do wyzwolonego Iziuma. „Żaden okupant nie zdobędzie Ukrainy” 13:30 Pochodzący z Ukrainy franciszkanin ojciec Marek Wiktor Gongalo był tłumaczem podczas spotkania papieża Franciszka z delegacją Patriarchatu Moskiewskiego w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan w środę. 13:17 Rosyjscy wojskowi znów są w mieście Kreminna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w środę szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj. Dodał, że na obszarach okupowanych Rosjanie blokują internet. W ten sposób chcą uniemożliwić mieszkańcom przekazywanie informacji siłom ukraińskim - dodał Hajdaj. 13:06 Od 6 września Ukraińcy dokonali ogromnych zdobyczy terytorialnych. To jedna z najlepszych kontrofensyw od czasów II wojny światowej, a zarazem jedna z największych porażek sił rosyjskich od czasów II wojny - mówi w wywiadzie dla tygodnika "Spiegel" brytyjski ekspert wojskowy Ed Arnold. 12:59 Zełenski rozmawiał też z merem Iziumu Wałerijem Marczenką o sytuacji w mieście. Nieoficjalne doniesienia o odbiciu tego ważnego strategicznie ośrodka, z węzłem kolejowym, pojawiły się w weekend. Władze miejskie informowały o znacznych zniszczeniach. W Iziumie pozostało około 10 tys. osób, czyli jedna piąta przedwojennej populacji. 12:57 "Żaden okupant nie zdoła zdobyć serc Ukraińców. Można okupować terytorium, ale nie uda się okupować narodu" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w Iziumie, odbitym z rąk Rosjan mieście w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Zełenski przyjechał z roboczą wizytą do wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Iziumu i wziął tam udział w uroczystości podniesienia ukraińskiej flagi państwowej. Ceremonia odbyła się na głównym placu miasta z udziałem żołnierzy. Zełenski dziękował im za obronę kraju. "Ostatnie miesiące były dla was bardzo trudne. Proszę więc, byście uważali na siebie, bo jesteście najcenniejszym, co mamy" - zwrócił się do wojskowych szef państwa. Zobacz również: Zełenski przyjechał do wyzwolonego Iziuma. „Żaden okupant nie zdobędzie Ukrainy” 12:36 Kolejne nagrania z wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Iziumu. 12:15 Prezydent Zełenski w Iziumie. 12:04 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjechał w środę do Iziumu w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju. W regionie tym ukraińskie siły zbrojne prowadzą kontrofensywę przeciwko wojskom rosyjskim - podał portal telewizji Suspilne. Zdjęcie z wizyty Zełenskiego opublikowała 25. brygada powietrznodesantowa ukraińskich sił zbrojnych. Podała ona, że w wyzwolonym przed kilkoma dniami Iziumie podniesiono ukraińską flagę państwową, a Zełenski wziął udział w uroczystości. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczętej w lutym, Zełenski kilkakrotnie pojawiał się na froncie. Zwykle o wizytach informowano po ich zakończeniu. 11:59 Deklaracja Kijowa w sprawie "gwarancji bezpieczeństwa" to de facto prolog do III wojny światowej - stwierdził wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Zobacz również: Miedwiediew: "To prolog do III wojny światowej". I cytuje Apokalipsę św. Jana 11:32 Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Putinowi oferowano umowę, która spełniłaby żądanie Moskwy i utrzymała Ukrainę poza NATO, ale on ją odrzucił i kontynuował zbrojną kampanię - podała agencja Reutera, powołując się na trzy anonimowe źródła zbliżone do rosyjskich władz. Wiceszef administracji Putina Dmitrij Kozak, który koordynował politykę wobec Ukrainy, poinformował prezydenta Rosji, że zawarł w tej sprawie wstępne porozumienie z rządem w Kijowie. Oceniał, że dzięki umowie okupacja dużej części Ukrainy przestała być dla Rosji konieczna - przekazały źródła. Przed inwazją Putin wielokrotnie twierdził, że NATO rozszerza się na wschód, co rzekomo zagraża bezpieczeństwu Rosji i zmusza ją do reakcji. 11:11 W dyskusji o dostawie czołgów na Ukrainę lider CDU Friedrich Merz zarzucił rządowi federalnemu niepotrzebne wahanie. Niemcy mogłyby zrobić więcej. Dałbym pozwolenie na eksport bojowych wozów piechoty Marder - powiedział szef chadeckiej partii w programie telewizji ZDF "Markus Lanz".



"Rosyjska wojna z Ukrainą trwa już prawie siedem miesięcy" - podkreślił i dodał, że Ukraina jest zaskakująco dobrze przygotowana do obrony. "Ale mogliśmy zrobić więcej. Takie jest też zdanie wielu Europejczyków, którzy czekali na decyzję Niemiec" - zaznaczył Merz.



"Dałbym pozwolenie na eksport bojowych wozów piechoty Marder, które są na placach przemysłowych, które nie są w użyciu w Bundeswehrze (...), aby pomóc Ukrainie" - oświadczył Merz.

10:53 Eksplozje w Tokmaku w obwodzie zporoskim. 10:41 Społeczeństwo Ukrainy opowiada się za obroną przed Rosją, niezależnie od kosztów, i odrzuca wszelkie ustępstwa, które doprowadziłyby do powołania zależnego od Moskwy rządu w Kijowie lub utraty terytorium - wynika z sondażu opisanego na portalu The Conversation. Z badania wynika, że Ukraińcy zdecydowanie opowiadają się za strategiami, w których Ukraina zachowuje autonomię polityczną i odzyskuje okupowane terytoria, w tym Donbas i Krym. Taka możliwość jest wybierana nawet, jeśli ustępstwa mogłyby zmniejszyć przewidywaną liczbę ofiar wśród żołnierzy i cywilów oraz ryzyko ataku nuklearnego. 10:30 Nocny ostrzał Kramatorska. Najbardziej ucierpiały prywatne obiekty i budynki mieszkalne. 10:21 Mapa pokazuje postępy ukraińskiej armii w wyzwalaniu okupowanych przez Rosjan terenów. 10:15 Mikołąjów po nocnym ostrzale. 09:59 W wyzwolonej Bałakliji w obwodzie charkowskim mieszkańcy opowiadają o torturach z użyciem prądu, których dopuszczali się Rosjanie. Maltretowane były nawet kobiety. W mieście trwa ekshumacja zabitych podczas okupacji - relacjonuje rosyjska redakcja BBC.



"Najstraszniejsze rzeczy odbywały się w budynku miejscowej policji, w którym rozlokowały się wojska rosyjskie" - opisuje BBC w reportażu opublikowanym w nocy z wtorku na środę. Mieszkańcy omijali budynek, by uniknąć schwytania. 09:44 Ukraina mogłaby wznowić wstrzymany na początku wojny z Rosją pasażerski ruch lotniczy, jeśli otrzymałaby międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa. Pierwszym otwartym lotniskiem mógłby być Lwów - oświadczył minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow.



Minister wskazał, że nie ma żadnych problemów technicznych ze wznowieniem lotów pasażerskich, jednak nierozwiązane pozostają kwestie bezpieczeństwa. Od początku września w obwodzie lwowskim czterokrotnie włączano syreny alarmów przeciwlotniczych.

09:41 Pomnik carycy Katarzyny w Odessie został oblany czerwoną farbą. 09:32 Dotychczasowe straty Rosjan. 09:27 "Jeśli wykażemy się niezbędną odwagą i solidarnością, Putin poniesie porażkę, a Ukraina i Europa zwyciężą" - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas debaty o stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. 09:12 Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło dziewięć uderzeń na rosyjskie pozycje, a obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski bombowiec Su-24M i śmigłowiec Mi-8. Ukraińskie jednostki artyleryjskie i rakietowe wypełniły 430 misji ogniowych, niszcząc między innymi trzy rosyjskie punkty dowodzenia.



W ciągu ostatniej doby Rosja straciła też na południu Ukrainy 120 żołnierzy, pięć czołgów, dziewięć pojazdów opancerzonych, pięć haubic, dwa systemy rakietowe Pancir, system walki elektronicznej i cztery magazyny amunicji - poinformowało dowództwo Południe. 09:04 Siły ukraińskie uniemożliwiają wojskom rosyjskim naprawę mostu kachowskiego przez Dniepr i zniszczyły kolejną rosyjską przeprawę pontonową w pobliżu miejscowości Dariwka - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



Sytuacja na południu jest "napięta, ale dynamicznie się rozwija" i pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Wróg prowadzi ostrzały rakietowe i artyleryjskie wzdłuż linii frontu i na pobliskie miejscowości zamieszkane przez cywilów - napisano w komunikacie.

08:36 Kontrofensywa Ukrainy w obwodzie charkowskim wywołała panikę wśród Rosjan na okupowanych terenach. Kreml po raz pierwszy od początku wojny przyznał się do porażki, ale jego propagandyści próbują zrzucić odpowiedzialność z Putina - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojna (ISW). Moskwa nie przyznawała się do wcześniejszych niepowodzeń na Ukrainie. Porażkę rosyjskiej ofensywy na Kijów w początkowym okresie inwazji Kreml usiłował przedstawić jako zmianę priorytetów, a utratę kontroli nad Wyspą Węży na Morzu Czarnym określał jako "gest dobrej woli" - przypomina ISW.

08:21 W obliczu topniejących zapasów uzbrojenia Rosja najpewniej sprowadza coraz więcej broni z innych krajów obłożonych sankcjami, takich jak Iran i Korea Płn. - ocenił brytyjski resort obrony, komentując strącenie irańskiego drona przez siły ukraińskie.

08:12 07:41 Mikolajew po nocnym ostrzale. 07:20 Armia Rosji wobec znacznych strat na froncie poszukuje nowych rezerw w więzieniach, obiecując amnestię recydywistom, a w Gorłówce, mieście w tzw. Donieckiej Republice Ludowej, chce zwerbować 6 tys. ludzi - informuje ukraiński Sztab Generalny. Jak głosi komunikat, skazanym obiecuje się amnestię w zamian za wyjazd na front na 3 miesiące. W przypadku skazanych za ciężkie przestępstwa i recydywistów termin ten jest dłuższy - wynosi 6 miesięcy. 07:09 Rosyjskie ataki rakietowe na obiekty infrastruktury krytycznej, w tym elektrownie, mają przestraszyć Ukraińców przed chłodną zimą oraz m.in. podważyć zdolność Ukrainy do przesyłania prądu do Polski - ocenił w rozmowie z PAP ukraiński politolog Jewhen Mahda. Według analityka Ukraina dołoży maksymalnych starań, by zrealizować deklaracje w sprawie sprzedaży prądu "naszym sojusznikom", ale z drugiej strony potrzebuje dalszej pomocy w postaci środków obrony powietrznej dla ochrony infrastruktury. "Nie mówimy tu o wymiarze wojskowym, lecz humanitarnym, żeby ludzie mieli zimą światło i ciepło w domach" - podkreślił. 06:46 Makijiwka. 06:29 Rosyjski sprzęt na terenie obwodu charkowskiego. 06:11 Hiszpania sprowadziła w sierpniu br. ponad dwukrotnie więcej gazu ziemnego z Rosji niż w analogicznym miesiącu 2021 roku - wynika z danych spółki Enagas, operatora hiszpańskich gazociągów. Gazeta odnotowała także, że pomimo sankcji UE nałożonych na Rosję z powodu agresji tego kraju na Ukrainę, Hiszpania w lipcu i sierpniu 2022 r. stała się największym na świecie importerem rosyjskiego gazu ziemnego w formie skroplonej. 05:53 Sala tortur w piwnicy posterunku policji w wyzwolonej Bbałakliji. 05:35 Bałaklija po rosyjskiej okupacji. 05:15 Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby podkreślił, że mimo znacznych problemów, Rosja wciąż ma duże zdolności wojskowe do wykorzystania nie tylko na Ukrainie, ale potencjalnie także gdzieś indziej. Kirby mówił, odnosząc się do ostatnich sukcesów sił ukraińskich, o "nowej dynamice" w wojnie przeciwko Rosji, ale jak podkreślił, to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stwierdzić, czy rzeczywiście jest to punkt zwrotny. 05:02 Mamy informacje, że w mieście Bałaklija rosyjscy okupanci więzili i torturowali ludzi - ogłosił szef wydziału śledczego policji w obwodzie charkowskim Serhij Bołwinow. Miasto było w rękach rosyjskiej armii przez sześć miesięcy. Siły ukraińskie wyzwoliły je w ubiegłym tygodniu.



Według Bołwinowa Rosjanie więzili i torturowali schwytanych Ukraińców, w sumie około 40 osób, w piwnicy miejscowego posterunku policji.



05:00 Ukraina poczyniła znaczne postępy, odpychając siły rosyjskie, ale nie można stwierdzić, czy wojna jest w punkcie zwrotnym - powiedział prezydent USA Joe Biden.



Zapytany przez dziennikarzy, podczas wizyty w Wilmington w stanie Delawere, czy Ukraina osiągnęła punkt zwrotny w wojnie z Rosją, Joe Biden stwierdził: "Pytanie jest bez odpowiedzi. Trudno powiedzieć. Jasne jest, że Ukraińcy poczynili znaczne postępy. Ale myślę, że to będzie długa droga".



