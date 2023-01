Polska musi przesłać do Brukseli faktury za czołgi Leopard 2 i ich transport, potem rada złożona z przedstawicieli państw, które uczestniczą w funduszu, podejmuje decyzję w sprawie refundacji - informuje dziennikarka RMF FM w Brukseli. Nasze doniesienia potwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

To może być całkowity lub częściowy zwrot kosztów. Sfinansowanie transferu Leopardów z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oznaczałoby, że koszty poniosą wszystkie kraje Unii, a nie tylko Polska.

Największymi płatnikami tego instrumentu są Niemcy i Francja.

Do tej pory Warszawa przesłała do Brukseli faktury za broń dla Ukrainy o wartości ponad 2 mld euro. Jednak z powodu ślimaczącej się procedury, Bruksela wypłaciła z tego tylko około 30 mln euro.

Oczywiście reszta kwoty wpłynie do polskiego budżetu, problem w tym, że dzieje się to za wolno. Do tej pory zwrot kosztów otrzymało raptem sześć krajów.

Wystąpimy do Unii Europejskiej o zwrot kosztów, będzie to kolejny sprawdzian dobrej woli - Unia powinna nam zrekompensować te koszty - powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki pytany, czy Polska skorzysta z możliwości refundacji Leopardów z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

Jest wniosek do Niemiec

"Mam nadzieję, że odpowiedź ze strony Niemców przyjdzie tym razem szybko" - wyraził dziś nadzieję premier pytany o wysłany do Berlina wniosek dot. przekazania Ukrainie Leopardów. Niemcy zwlekają, kluczą, działają w trudny do zrozumienia sposób - dodał.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował we wtorek, że Niemcy otrzymali już wniosek Polski o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę.