"Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na wysłanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę" - przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Złożenie wniosku zapowiadał wcześniej premier Mateusz Morawiecki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Apeluję do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji przekazującej czołgi" - dodał Błaszczak we wpisie na Twitterze.