Sytuacja sił ukraińskich w obwodzie kurskim zaczyna się robić krytyczna. Rosjanie mają nie tylko przewagę liczebną, ale dominują także w powietrzu - ich drony prowadzą kontrolę ognia nad wszystkim, co porusza się w lub poza obwodem kurskim. Ponadto siły Moskwy próbują się zbliżyć do graniczącego z Rosją obwodu sumskiego.

Siły ukraińskie działające w obwodzie charkowskim / AA/ABACA/Abaca / East News

Ofensywa sił ukraińskich w graniczącym z Ukrainą obwodzie kurskim rozpoczęła się 6 sierpnia 2024 r. Kijów tłumaczył wówczas, że jednym z celów tych działań było zmuszenie Rosjan do przerzucenia części wojsk z Donbasu na wschodzie Ukrainy.

Pod koniec pierwszego tygodnia walk ukraińska armia informowała o zajęciu ok. 1000 kilometrów kwadratowych rosyjskiego terytorium, na którym znajdowało się 100 mniejszych lub większych miejscowości. 9 dni później - 15 sierpnia - Ukraińcy utworzyli administrację wojskową na okupowanych terenach. Pod koniec miesiąca Siły Zbrojne Ukrainy kontrolowały już 1250 kilometrów kwadratowych terytorium obwodu kurskiego.

Na początku października postępy wojsk Kijowa zostały jednak zahamowane. Od tego momentu do kontrofensywy przeszli Rosjanie. W połowie lutego br. naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski informował, że jego żołnierze kontrolują fragment obwodu kurskiego o powierzchni ok. 500 kilometrów kwadratowych.

Rosjanie mają przewagę liczebną

Z początkiem marca sytuacja sił ukraińskich okupujących rosyjski obwód kurski znacząco się pogorszyła. Powiązana z ukraińską armią grupa DeepState, która analizuje nagrania z frontu i mapuje ruchy wojsk, poinformowała w piątek, że najbardziej krytyczna sytuacja panuje na granicy obwodów kurskiego i sumskiego, gdzie trwają intensywne próby wywierania presji na pozycje ukraińskie. "Przeciwnik próbuje fizycznie odciąć logistykę" - podano.

Zaznaczono, że w kierunku miejscowości Żurawka w obwodzie sumskim siłom ukraińskim udaje się w pewnym stopniu powstrzymywać przeciwnika, bez względu na podejmowane przez niego próby. Między Żurawką a miejscowością Noweńke Rosjanie odnoszą sukces i próbują poruszać się wzdłuż zalesionych terenów, wkraczając na terytorium obwodu sumskiego. Ukraińcy prowadzą ostrzał i starają się nie puścić wrogich sił w głąb kraju.

Według DeepState w rejonie miejscowości Noweńke sytuacja jest najtrudniejsza. "Wróg koncentruje siły (...) i próbuje przemieszczać się w kierunku Basiwki (wieś w obwodzie sumskim - przyp. red.), za którą otwiera się droga do przejścia granicznego 'Sudża'. Jego celem jest fizyczne odcięcie logistyki prowadzącej z Junakiwki. Rosjanie mają przewagę liczebną, co stanowi dodatkowe wyzwanie" - zaznaczono w komunikacie.

"Wróg intensyfikuje działania na prawym skrzydle kurskiego zgrupowania wojsk Sił Obrony (Ukrainy) w rejonie wsi Kuryłowka aż do granicy państwowej z obwodem sumskim. Celem pozostaje uzyskanie dodatkowej kontroli nad logistyką, zarówno poprzez ostrzał, jak i fizyczne zajęcie terenu" - zauważył DeepState.

Zdaniem DeepState rosyjskie wojsko ma przewagę w bezzałogowych statkach powietrznych, zarówno rozpoznawczych, jak i uderzeniowych, przy czym najczęściej używane są drony FPV. To one głównie prowadzą kontrolę ognia nad wszystkim, co porusza się 'w' lub 'poza' obwodem kurskim - wyjaśniono.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w piątkowym komunikacie podał, że w obwodzie kurskim Ukraińcy odparli pięć ataków Rosjan, a kolejne pięć starć nadal trwa. "Przeciwnik od początku dnia przeprowadził 11 ataków lotniczych, zrzucono 16 kierowanych bomb lotniczych na pozycje naszych wojsk i miejscowości, a także przeprowadzono 185 ostrzałów artyleryjskich" - powiadomiła na Telegramie ukraińska armia.

Wcześniej w poniedziałek rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko przekazał, że rosyjskie wojska, operujące w obwodzie kurskim, próbują zbliżyć się do ukraińskiej granicy. Dodał, że przeciwnik usiłuje wkroczyć do obwodu sumskiego, aby odciąć szlaki logistyczne.