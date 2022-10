Komisja Helsińska, działająca przy Kongresie USA, zwróciła się do amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena z apelem o wszczęcie kroków mających na celu usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ. Eksperci są sceptyczni, co do szans powodzenia tej inicjatywy - pisze magazyn "Foreign Policy".

Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew / ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / POOL / PAP/EPA Działająca przy Kongresie USA Komisja, zwana też Komisją ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wystosowała list do Blinkena, w którym domaga się usunięcia Rosji z RB ONZ ze względu na pogwałcenie suwerenności Ukrainy, co jest sprzeczne z Kartą Narodów Zjednoczonych. "Rosja nie ma prawa do tego miejsca" "Rosja nie jest odpowiedzialnym aktorem międzynarodowym i nie zasługuje na miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ponadto, nie ma ona prawa do tego miejsca. Otrzymała je na drodze porozumienia po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ukraina mogłaby i powinna zająć miejsce po ZSRR zamiast Rosji" - napisali w liście członkowie Komisji Helsińskiej, kongresmeni Steve Cohen i Joe Wilson. "FP" zwraca jednak uwagę, że próba usunięcia Rosji z Rady byłaby ryzykownym przedsięwzięciem pod względem prawnym i politycznym. Oddanie jej miejsca w Radzie Bezpieczeństwa Ukrainie wymagałoby zmodyfikowania Karty Narodów Zjednoczonych. W liczącej 76 lat historii ONZ tak istotne poprawki wprowadzono tylko pięć razy. Osłabić głos Rosji Administracja USA rozważa inny sposób na osłabienie pozycji Rosji i siły jej głosu w Radzie - prezydent Joe Biden, występując na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu, zaproponował dodanie nowych stałych członków do RB, którzy reprezentowaliby Amerykę Łacińską, Afrykę i Karaiby. Eksperci ostrzegają jednak, że Chiny i Rosja zablokują próby reformowania Rady. "FP" przypomina też, że Rosja jest coraz bardziej osamotniona w ONZ. W środę Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało przeważającą liczbą głosów rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy. Za rezolucją opowiedziały się 143 kraje, przeciwne były Syria, Korea Północna, Białoruś, Nikaragua i sama Rosja. Zgromadzenie Ogólne ONZ potępiło Rosję W ostatnią środę Zgromadzenie Ogólne ONZ przeważającą liczbą głosów przyjęło rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy. Za rezolucją opowiedziały się 143 kraje, zaś przeciwko było tylko 5, w tym sama Rosja. Przeciwko potępieniu Rosji zagłosowały jedynie Syria, Korea Północna, Białoruś i Nikaragua. 35 krajów wstrzymało się od głosu, w tym Indie i Chiny. Tekst rezolucji mówi o potępieniu Rosji za jej próbę aneksji czterech obwodów Ukrainy i uznaje, że przeprowadzone przez Rosję pseudoreferenda na tych terytoriach są nieważne i nie mogą stanowić podstawy dla zmiany ich statusu. Zobacz również: Meduza: Rosja chce zawieszenia broni, by w 2023 roku znów zaatakować

Mer Lwowa: Zima będzie ciężka. Wykorzystamy wszystkie metody, musimy przeżyć

Jacek Raubo: Białoruś nie odwróci losów wojny

„Pomożemy Wam przetrwać tę zimę”. Akcja Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i RMF FM