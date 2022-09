Coraz więcej Rosjan próbuje wjechać do Finlandii. Wzmożony ruch na przejściach granicznych rozpoczął się dziś w nocy. Tworzą się ponad stumetrowe kolejki samochodów - przekazała fińska straż graniczna. Wczoraj prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w kraju częściową mobilizację.

Zdj. ilustracyjne / Peter Endig / PAP/DPA

Jak poinformował oddział straży granicznej dla południowo-wschodniej Finlandii, obecnie ruch na granicy jest większy niż w poprzednich dniach. Oddział kontroluje przejścia drogowe w południowej Karelii, tj. łączące Finlandię głównie z regionem Petersburga.

W ciągu ostatnich siedmiu dni liczba przybyłych do Finlandii osób z rosyjskim paszportem wzrosła o prawie 60 proc. - podano w komunikacie. Tylko w środę przez przejścia na wschodniej granicy do kraju przyjechało ponad 5 tys. Rosjan (w poprzednią środę było ich nieco ponad 3 tys.).



Przejścia w południowo-wschodniej Finlandii są zwykle o wiele bardziej popularne niż np. w Północnej Karelii czy Laponii. Przybywający z Rosji to zarówno pojedynczy podróżni, jak i rodziny z dziećmi. Przyjeżdżają do Finlandii głównie własnymi samochodami.



Jeszcze bardziej wzmożonego ruchu straż graniczna spodziewa się pod koniec tygodnia i w weekend.

Minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto zapowiedział wieczorem, że w związku z "powolnymi działaniami na szczeblu UE" oraz wzmożonym ruchem na granicy wschodniej Finlandia podejmie własne "środki zapobiegawcze", w tym obejmujące wizy turystyczne. Nie chcemy być krajem tranzytowym dla tych, którzy mają wizy Schengen przyznane przez inne kraje UE - oświadczył na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

"Jak wyjechać z Rosji?"

Wczoraj prezydent Władimir Putin ogłosił w Rosji częściową mobilizację. Minister obrony Siergiej Szojgu oznajmił, że mobilizacja obejmie 300 tys. osób.

Putin w wystąpieniu do narodu tłumaczył, że decyzja została podjęta w celu "obrony ojczyzny" i "zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom" zarówno w Rosji, jak i na terenach okupowanych przez nią.

Dzień wcześniej samozwańcze władze okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy pilnie zapowiedziały przeprowadzenie referendów w sprawie przyłączenia do Rosji. Mają się one rozpocząć w najbliższy piątek.