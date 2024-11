425 mln dolarów - tyle wynosi kolejny pakiet pomocy wojskowej, jaką USA udzielą walczącej Ukrainie. W piątek ogłosiła to administracja Joe Bidena. Kijów dostanie m.in. amunicję do systemów obrony powietrznej, systemy antydronowe i pociski powietrze-ziemia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Omawiany pakiet jest już 69., które USA przekażą Ukrainie. Pentagon wyjaśnia, że ma on odpowiedzieć na "najpilniejsze potrzeby" naszych wschodnich sąsiadów. Znajdą się w nim m.in. pociski przechwytujące, amunicja do systemów rakietowych i artyleryjskich, pojazdy opancerzone i broń przeciwczołgowa.

Na liście dostarczanego sprzętu znalazły się pociski do systemów obrony powietrznej NASAMS, pociski Stinger, systemy przeciwdronowe, rakiety powietrze-ziemia, amunicja do wyrzutni HIMARS oraz haubic kalibru 155 i 105 mm, pociski przeciwpancerne Javelin i TOW oraz transportery opancerzone Stryker.

Wartość przekazanej w pakiecie broni to 425 mln dolarów, zaś wartość pomocy przekazanej od lutego 2022 roku to 60,4 mld dol.

Sytuacja na froncie nieciekawa dla Ukraińców

Do ogłoszenia pakietu dochodzi w sytuacji pogarszających się warunków na froncie i stopniowych postępów Rosji w Donbasie i w obwodzie kurskim. Według "New York Timesa" Pentagon i wojskowy wywiad uznają, że wojna nie jest już w impasie, a pesymizm rośnie zarówno w Kijowie, jak i Waszyngtonie. Źródła dziennika oceniają, że sprzęt nie jest już głównym problemem Ukrainy, lecz braki kadrowe w wojsku, niskie morale i niepokój dotyczący dalszego wsparcia dla Kijowa po wyborach w USA.

"NYT" podaje, że liczba ukraińskich żołnierzy zabitych na wojnie to 57 tys., co stanowi połowę rosyjskich ofiar, ale jest proporcjonalnie większym problemem dla Ukrainy. Mimo to rozmówcy gazety uważają, że również Rosja zmaga się z niedoborem żołnierzy i ponosi ogromne straty podczas obecnych ataków. Amerykańscy urzędnicy oceniają też, że jeśli wsparcie USA dla Ukrainy utrzyma się na wysokim poziomie do przyszłego lata, to Kijów "będzie miał okazję wykorzystać słabości Rosji i przewidywane niedobory żołnierzy i czołgów".