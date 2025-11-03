Siły ukraińskie od kilku miesięcy prowadzą kampanię uderzeń w rosyjskie obiekty energetyczne, przede wszystkim rafinerie ropy naftowej i związane z nimi instalacje. Jednym z zakładów, który obrywa najmocniej, jest ten w Saratowie - z niedzieli na poniedziałek Ukraińcy uderzyli tam po raz czwarty tej jesieni.

Siły ukraińskie od kilku miesięcy prowadzą kampanię uderzeń w rosyjskie obiekty energetyczne (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Siły ukraińskie przeprowadziły atak na rafinerię ropy naftowej w Saratowie w Rosji, powodując pożar w kluczowej instalacji zakładu.

Jednocześnie uderzono w obiekty logistyczne rosyjskiej armii na okupowanych terenach obwodu ługańskiego, niszcząc magazyn materiałów technicznych i paliw.

Celem działań jest osłabienie rosyjskiej bazy wojskowo-przemysłowej i ograniczenie zdolności do prowadzenia wojny.

Więcej informacji dot. wojny za naszą wschodnią granicą (ale nie tylko!) znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

W ostatnich miesiącach Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej oraz infrastrukturę energetyczną. Celem tych działań jest osłabienie rosyjskiej gospodarki, ograniczenie możliwości finansowania wojny przez Kreml oraz zakłócenie dostaw paliw, które są kluczowe dla rosyjskiej armii i przemysłu.

Ukraińskie ataki dronami i pociskami znacząco wpłynęły na rosyjskie moce przerobowe ropy naftowej, w efekcie czego w Rosji pojawiły się lokalne niedobory paliw. Kreml w odpowiedzi utajnił część statystyk dotyczących produkcji i eksportu paliw, a także wprowadził czasowe ograniczenia eksportu benzyny.

Ataki te mają również wymiar polityczny - Ukraina pokazuje, że potrafi skutecznie uderzać w rosyjskie zaplecze logistyczne, co wywołuje presję na Moskwę i jej sojuszników, m.in. Węgry i Słowację, które są odbiorcami rosyjskiej ropy przez rurociąg "Przyjaźń".

Czwarty atak tej jesieni

Ukraińskie działania mają charakter systematyczny, co oznacza, że ataki na konkretne obiekty są regularnie powtarzane. Tak jest chociażby w przypadku rafinerii ropy naftowej w Saratowie w południowo-wschodniej, europejskiej części Rosji, w którą drony Kijowa w nocy z niedzieli na poniedziałek uderzyły już po raz czwarty tej jesieni.

"W nocy (z 2 na) 3 listopada 2025 roku oddziały Sił Obrony Ukrainy uderzyły w rafinerię naftową w Saratowie w obwodzie saratowskim Federacji Rosyjskiej. Odnotowano trafienie w obiekt oraz pożar w rejonie zespołu instalacji rafineryjnych ELOU AVT-6" - przekazał w poniedziałkowym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Mieszkańcy Saratowa, cytowani przez telegramowy kanał "Astra", minionej nocy informowali w mediach społecznościowych o eksplozjach, syrenach alarmowych i aktywnej obronie powietrznej. Tamtejsze lotnisko było zamknięte przez kilka godzin.

Telegram

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o zneutralizowaniu 29 ukraińskich bezzałogowców nad obwodem saratowskim. Rzecz jasna władze nie podały żadnych informacji na temat skutków ataku.

Ukraińska armia wyjaśniła, że saratowska rafineria jest jednym z najstarszych zakładów przerobu ropy naftowej w Rosji. Według stanu na 2023 rok wolumen przerobu wynosił 4,8 mln ton; przedsiębiorstwo zaangażowane jest w zaspokajanie potrzeb rosyjskiej armii. Poprzednie trzy ataki miały miejsce 16 i 20 września, a także 20 października.