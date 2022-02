Ukraina gotowa byłaby odstąpić od swoich ambicji przystąpienia do NATO, żeby tylko uniknąć wojny z Rosją – pisze BBC powołując się na ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Prystajko miał powiedzieć, że Ukraina jest w tej sprawie "elastyczna". Potem zdementował swoją własną wypowiedź. "By uniknąć wojny jesteśmy gotowi do wielu ustępstw, ale nie w sprawie członkostwa w NATO" - oświadczył. Tymczasem USA twierdzą, że rosyjska inwazja może zacząć się w każdej chwili. Kreml mówi o "histerii" Zachodu.

Ukraina gotowa byłaby odstąpić od swoich ambicji przystąpienia do NATO, żeby tylko uniknąć wojny z Rosją - pisze BBC powołując się na ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii.

Wadym Prystajko powiedział, że Ukraina jest w tej sprawie "elastyczna".

"Możemy - szczególnie będąc traktowanym w ten sposób, szantażowanym i popychanym do tego" - oświadczył Prystajko, pytany o to, czy Kijów może zmienić swoje stanowisko względem członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Tymczasem rzecznik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Serhij Nykyforow oświadczył, że aspiracje wejścia do NATO i do UE pozostają dla Ukrainy priorytetem. Zaznaczył, że euroatlantyckie ambicje są zapisane w ukraińskiej konstytucji.

Chwilę później Prystajko wycofał się ze swoich wcześniejszych słów. "By uniknąć wojny jesteśmy gotowi do wielu ustępstw, ale nie w sprawie członkostwa w NATO" - oświadczył.

Wypowiedź Wadyma Prystajki zdążył już skomentować brytyjski wiceminister obrony.

"Jeśli Ukraina zdecyduje się zaoferować, że nie zostanie członkiem NATO, popieramy to - decyzja należy do Ukraińców. Podobnie, jeśli Ukraina chciałaby zastrzec swoje stanowisko i powiedzieć, że w przyszłości może chcieć wstąpić do NATO, również byśmy to poparli, ponieważ tym jest suwerenność i to właśnie popieramy" - powiedział James Heappey w stacji Sky News.





Rosja szykuje się do wojny?

Rosja przesunęła w ostatnich tygodniach do granicy z Ukrainą ponad 100 tysięcy żołnierzy wraz z ciężkim uzbrojeniem. NATO i Stany Zjednoczone odebrały to jako sygnał, że Władimir Putin w każdej chwili gotowy jest dać sygnał do ataku. "Inwazja jest możliwa na dniach" - miał powiedzieć Jake Sullivan, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa. Padła nawet konkretna data - środa 16 lutego.

Moskwa zaprzecza, by miała takie plany i oskarża Zachód o "histerię".

Tymczasem zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar Technologies pokazują nowe rosyjskie siły rozlokowane w kilku miejscach na zaanektowanym Krymie, na zachodzie Rosji i na Białorusi.

Na Krymie firma zidentyfikowała nowe rozmieszczenie żołnierzy i sprzętu w trzech miejscach. Na zdjęciach widać m.in. 550 namiotów wojskowych i setki pojazdów na lotnisku Oktiabrskoje na północ od Symferopola - przekazano.

Na Białorusi, gdzie trwają rosyjsko-białoruskie manewry, zidentyfikowano nowe rozlokowanie żołnierzy, pojazdów wojskowych i śmigłowców na lotnisku pod Homlem, mniej niż 25 km od granicy ukraińskiej.

Znaczna liczba wojskowych również w ostatnim czasie dotarła pod Kursk na zachodzie Rosji, ok. 110 km od granicy z Ukrainą.