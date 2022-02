Ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa spowodowaną eskalacją militarną i polityczną ze strony Federacji Rosyjskiej, MSZ odradza podróże na Ukrainę, które nie są konieczne - przekazał w sobotę na Twitterze resort dyplomacji. MSZ wezwało Polaków do opuszczenia pozostających poza kontrolą ukraińskich władz części obwodów donieckiego i ługańskiego. Pozostający tam Polacy nie mogą liczyć na pomoc konsularną. Inne kraje wzywają swoich obywateli do opuszczenia terytorium Ukrainy, tak szybko, jak to możliwe.

Polskie MSZ odradza podróże na Ukrainę, które nie są konieczne / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Podkreśla w niej m.in., że osoby, które przebywają na Ukrainie powinny bezwzględnie: zarejestrować się w systemie Odyseusz, na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych, przygotować się na wypadek konieczności szybkiego opuszczenia miejsca pobytu oraz przygotować i mieć pod ręką najważniejsze dokumenty własne i członków rodziny (paszport, dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, a także paszport covidowy i wynik testu po polsku lub angielsku). Radzi także zaopatrzyć się w gotówkę niezbędną do zabezpieczenia podstawowych potrzeb w razie konieczności wyjazdu.





Brak pomocy konsularnej na terenach poza kontrolą władz ukraińskich

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do znajdujących się poza kontrolą władz ukraińskich części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz terenów przyległych do linii rozgraniczenia wojsk i na Półwysep Krymski.

"W obwodach donieckim i ługańskim nie słabnie napięcie, utrzymuje się poważne zagrożenie dla ludności cywilnej, siły wojskowe prowadzą operację wojskową. MSZ wzywa obywateli RP, aby natychmiast opuścili pozostające poza kontrolą władz ukraińskich części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz terenów przyległych do linii rozgraniczenia. Pod żadnym pozorem nie wolno podróżować na te tereny. Na tym obszarze nie zapewniamy obywatelom polskim pomocy konsularnej" - podkreśla MSZ.

Dodaje, że ze względu na aneksję przez Rosję Półwyspu Krymskiego (Autonomiczna Republika Krymu i Sewastopol) oraz wynikający z tego brak możliwości zapewnienia obywatelom polskim przebywającym na Krymie pomocy konsularnej, w mocy pozostają zalecenia jego opuszczenia oraz powstrzymania się od podróżowania na te tereny.





Kolejne kraje wzywają swoich obywateli do ewakuacji

Po ostrzeżeniach rządu Stanów Zjednoczonych przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji, m.in. USA, Wielka Brytania, Dania, Łotwa, Litwa, Estonia i Niemcy wezwały swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy.



MSZ Włoch zaapelowało do obywateli, by czasowo, profilaktycznie opuścili terytorium Ukrainy "dostępnymi środkami" transportu. Resort rekomenduje ponadto przełożenie planowanych podróży do tego kraju, jeśli nie są niezbędne. Przypomniano, że już wcześniej ministerstwo odradziło wszelkie podróże w rejon Doniecka, Ługańska i na Krym. MSZ przekazało również, że z ambasady w Kijowie wyjadą pracownicy, których obecność nie jest tam niezbędna.



"Sytuacja bezpieczeństwa była już niepokojąca, a w ostatnich dniach pogarszała się coraz bardziej" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra. "W porozumieniu z naszymi sojusznikami wzywam wszystkich Holendrów do opuszczenia Ukrainy" - zaapelował.



Holenderskie MSZ zmieniło jednocześnie rekomendację dotyczące podróżowania na Ukrainę i oznaczyło ten kraj na czerwono, co oznacza, że władze odradzają wyjazdy do tego państwa ze względów bezpieczeństwa.



Z komunikatu prasowego resortu wynika, że większość pracowników ambasady w Kijowie wkrótce opuści placówkę. W piątek holenderski ambasador w Kijowie Jennes de Mol podczas spotkania online ze społecznością niderlandzką na Ukrainie namawiał ją do powrotu do kraju. MSZ przekazał także, że w konsulacie we Lwowie powstało centrum pomocy kryzysowej, gdzie Holendrzy będą mogli uzyskać pomoc konsularną, gdyby przestała działać ambasada w Kijowie.

Belgia: Nie będziemy mogli zapewnić ewakuacji

Do opuszczenia Ukrainy wezwał także belgijski premier Alexander De Croo. Zaznaczył on, że wszelkie wyjazdy na Ukrainę są "zdecydowanie odradzane".



Gdyby sytuacja się pogorszyła, nie moglibyśmy zagwarantować ewakuacji, dlatego ważne jest opuszczenie kraju już teraz - podkreślił rzecznik belgijskiego MSZ Wouter Poels.



W sobotnie popołudnie MSZ Hiszpanii wydało komunikat, w którym wezwało obywateli, aby w związku "z szybko zmieniającą się" sytuacją na Ukrainie nie podróżowali do tego kraju. "Zalecamy też, aby przebywający tam obecnie Hiszpanie rozważyli tymczasowe opuszczenie tego państwa" - przekazało ministerstwo.



Przebywający na Ukrainie Szwedzi powinni z powodu "zmieniającej się sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa" opuścić to państwo tak szybko, jak to możliwe - przekazał w sobotę rząd w Sztokholmie. Według ambasady szwedzkiej w Kijowie, na Ukrainie przebywa od 200 do 300 obywateli Szwecji.



Władze Turcji radzą z kolei swoim obywatelom, by nie podróżowali na wschód Ukrainy.





Rosnące ryzyko rosyjskiej inwazji

W piątek komunikaty wzywające obywateli do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego kraju wydały rządy Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.



W czwartek prezydent USA Joe Biden zaapelował do przebywających na Ukrainie Amerykanów o bezzwłoczne opuszczenie tego państwa.

W piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział, że istnieje znaczące ryzyko, że do ataku na Ukrainę dojdzie jeszcze przed końcem igrzysk olimpijskich w Pekinie 20 lutego. Sullivan podkreślił, że amerykański wywiad nie ma informacji na temat tego, czy rosyjski prezydent Władimir Putin podjął już decyzję o wznowieniu agresji przeciwko Ukrainie. Dodał jednak, że ryzyko inwazji rośnie wraz z napływem kolejnych sił u granic Ukrainy.