Kanada wyraziła gotowość do wysłania swoich wojsk w ramach misji pokojowej, jeśli tylko uda się osiągnąć rozejm z Rosją. Taką deklarację złożył kanadyjski minister obrony, Bill Blair.

Bill Blair / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Według informacji przekazanych przez publicznego nadawcę CBC, Blair zaznaczył, że kanadyjskie oddziały mogłyby współpracować z siłami brytyjskimi i francuskimi.

W swoich wypowiedziach minister podkreślił, że Kanada jest "gotowa i zdolna" do przyczynienia się do sił pokojowych, jednak zaznaczył, że niezbędne są wcześniejsze rozmowy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Premier Kanady, Justin Trudeau, po spotkaniach w Londynie, które odbyły się w miniony weekend, stwierdził, że "wszystkie opcje są na stole" w odniesieniu do kryzysu na Ukrainie.