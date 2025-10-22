Kraje Unii Europejskiej zatwierdziły 19. pakiet sankcji przeciwko Rosji w związku z inwazją na Ukrainę – poinformowała w środę duńska prezydencja rotacyjna UE.

UE uderza we flotę cieni / HANDOUT/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

"Z przyjemnością informujemy, że właśnie otrzymaliśmy powiadomienie od ostatniego państwa członkowskiego, że jest już w stanie wycofać swoje zastrzeżenia wobec 19. pakietu sankcji. W związku z tym uruchomiona została pisemna procedura zatwierdzenia przez Radę. Jeśli nie wpłyną żadne zastrzeżenia, pakiet zostanie przyjęty jutro do godziny 8:00" - przekazano w komunikacie.

Sankcje 19.0. Unia Europejska uderza w Rosję

Unia Europejska przyjęła 19. pakiet sankcji wobec Rosji, koncentrując się na ograniczeniu możliwości omijania restrykcji dotyczących importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Decyzja ta zapadła w odpowiedzi na rosnącą presję ze strony Stanów Zjednoczonych oraz partnerów transatlantyckich, którzy domagają się skuteczniejszego egzekwowania sankcji energetycznych wobec Moskwy.

Nowe regulacje mają na celu utrudnienie reeksportu rosyjskiego LNG przez porty europejskie do państw trzecich, co dotychczas pozwalało Rosji na czerpanie zysków mimo wcześniejszych ograniczeń. Pakiet obejmuje także dodatkowe środki mające przeciwdziałać obchodzeniu sankcji przez firmy i pośredników.

Kolejny pakiet uderza m.in. w 118 statków, należących do tzw. floty cieni, którą transportowana jest objęta sankcjami rosyjska ropa.

Wiodące rosyjskie firmy energetyczne Rosnieft i Gazprom zostaną objęte całkowitym zakazem transakcji.

Dziewiętnasty pakiet koncentruje się na przyspieszeniu wycofywania rosyjskich paliw kopalnych. Po raz pierwszy sugeruje on całkowity zakaz importu rosyjskiego LNG do stycznia 2027 roku.

Komisja Europejska zapowiedziała już prace nad kolejną transzą sankcyjną.