Rzecznik Praw Obywatelskich w Ukrainie Dmytro Łubinec przekazał, że Rosjanie ingerują w internetowe mapy Yandex. Usuwają z nich budynki, które zostały zniszczone podczas rosyjskich bombardowań okupowanego Mariupola.

Zniszczone w rosyjskim ostrzale budynki w Mariupolu / AA/ABACA / PAP/Abaca

Rosjanie w ostrzale zniszczyli budynek w Mariupolu przy ul. Azowstalskiej 33. Teraz został rozebrany. Na mapach Google jeszcze jest, ale na mapach Yandex i w rzeczywistości go nie ma, po prostu przestał istnieć - pisze w mediach społecznościowych Łubinec.

Rzecznik dodał, że Rosjanie planują rozebrać i usunąć z map jeszcze niemal tysiąc budynków w Mariupolu, których nie udało im się do końca zniszczyć podczas ostrzałów: Żeby zatuszować swoje zbrodnie, Rosjanie burzą domy w historycznej części miasta.

W Mariupolu dach nad głową stracili mieszkańcy niemal 50 tys. zniszczonych przez Rosjan budynków mieszkalnych.

Zdaniem Łubinca, wywołana przez rosyjską agresję katastrofa humanitarna w Mariupolu świadczy o tym, że Rosja nie przynosi niczego dobrego. Nie ratuje, a zabija. Nie pomaga, a okrada. Nie przychodzi, żeby poprawić jakość życia, a żeby je odebrać.

Mariupol to miasto, w którym Federacja Rosyjska naruszyła wszelkie normy prawa humanitarnego. I nawet wymazywanie domów z map nie pomoże winnym uniknąć kary za to, co zrobili - zapewnił Dmytro Łubinec.