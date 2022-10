70 proc. badanych uważa, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, według 84 proc. ankietowanych wojna będzie trwać jeszcze co najmniej kilka miesięcy. 60 proc. uważa, że należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji - wynika z sondażu CBOS.

Zniszczony rosyjski czołg/ Zdjęcie ilustracyjne / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

CBOS zapytał ankietowanych o opinie na temat rozwoju konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom.

Z sondażu wynika, że odsetek ankietowanych mających poczucie, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski wynosi 70 proc. (spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do pomiaru sprzed miesiąca) - 26 proc. badanych zdecydowanie tak uważa, 44 proc. - raczej. Przeciwnego zdania jest 24 proc. badanych (wzrost o 4 pkt. proc.). 6 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Na pytanie o postawę, jaką należałoby przyjąć wobec Rosji w obliczu toczącego się konfliktu, 60 proc. respondentów odpowiedziało, że walkę z Rosją należy kontynuować i nie iść wobec niej na żadne ustępstwa. 25 proc. badanych sądzi, że należy dążyć przede wszystkim do zakończenia wojny, nawet za cenę ustępstw terytorialnych ze strony zaatakowanej Ukrainy. 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Ile potrwa wojna?

W pierwszej połowie września 53 proc. respondentów uważała, że wojna w Ukrainie nie rozprzestrzeni się już na inne kraje (wzrost o 13 pkt. proc. w stosunku do pomiaru z lipca). Odsetek osób przewidujących eskalację konfliktu wyniósł 20 proc. (mniej o 10 pkt. proc.) Z kolei odsetek respondentów niemających na ten temat zdania wyniósł 27 proc.

CBOS zapytał też o przewidywany czas trwania konfliktu. 84 proc. ankietowanych twierdzi, że wojna będzie trwać dłuższy czas, co najmniej kilka miesięcy (wzrost o 15 pkt. proc. wobec badania z kwietnia). 4 proc. badanych uważa, że wojna zakończy się w ciągu kilku najbliższych tygodni (mniej o 10 pkt. proc.). 12 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Polacy popierają przyjmowanie uchodźców

Z badania wynika ponadto, że chociaż 79 proc. badanych wciąż popiera przyjmowanie ukraińskich uchodźców przez nasz kraj, to mamy tutaj do czynienia z łagodnym spadkiem w stosunku do poprzedniego miesiąca (wówczas odsetek ten wynosił 81 proc.), a tym samym najniższym wynikiem od wybuchu wojny. Nie zmienił się natomiast odsetek przeciwników przyjmowania uchodźców, który utrzymuje się nadal na poziomie 15 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 6 proc. badanych.

Odsetek ankietowanych deklarujących, że oni sami lub mieszkańcy ich gospodarstw domowych dobrowolnie i nieodpłatnie pomagają ukraińskim uchodźcom wynosi 53 proc. Pomocy nie udziela 47 proc.

61 proc. badanych oceniło, że pomoc, jaką Polska oferuje ukraińskim uchodźcom, jest wystarczająca (mniej o 3 pkt. proc.). Z kolei 30 proc. ankietowanych uznaje tę pomoc za zbyt dużą (wzrost o 3 pkt. proc. niż w poprzednim miesiącu). 5 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 września 2022 roku na próbie liczącej 1119 osób (w tym: 58,0 proc. metodą CAPI, 25,3 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI).