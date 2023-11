Skąd dzisiejsze komunikaty?

Oczywiście, dzisiejsze informacje o wycofaniu części wojsk rosyjskich z obrony Dniepru, mogą być wynikiem nieporozumienia, błędnie odczytanych raportów wojskowych, celowego wprowadzenia w błąd lub kiepskiego żartu. Niektórzy analitycy zwracają jednak uwagę na to, że "wpadka" rosyjskich dziennikarzy polega nie na podaniu nieprawdziwych informacji, ale "falstarcie".

"Odnosi się wrażenie, że wiodące rosyjskie media propagandowe, które bez porozumienia z organem nadzorującym niczego nie publikują, opublikowały wrzutkę lub... sytuacja na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim jest naprawdę godna pożałowania dla Rosjan" - tłumaczy wojskowy ekspert Oleksandr Kowalenko i zwraca uwagę na to, że logistyka okupanta zaczyna w tym rejonie mocno kuleć. W rejonie miejscowości Korsunka na lewym brzegu Dniepru (region kachowski) zauważono też mundury 810. Brygady Piechoty Morskiej Ukrainy. To teren kontrolowany do tej pory przez żołnierzy rosyjskiej jednostki specjalnej "Sztorm Z".

Walki w tej części obwodu chersońskiego są niezwykle zacięte, a działań rosyjskich sił nie ułatwia także to, że 1 listopada Ukraińcy uderzyli precyzyjnymi pociskami w kwaterę główną zgrupowania "Dniepr". W ataku zginąć miało trzech wysokich rangą oficerów: pułkownik Wadim Dobriakow, zastępca szefa centrum dowodzenia Dowództwa Sił Powietrznodesantowych; Pułkownik Aleksiej Kobłow, szef wydziału operacyjnego dowództwa Sił Powietrznych; oraz pułkownik Aleksander Galkin, zastępca szefa centrum dowodzenia Dowództwa Sił Powietrznodesantowych.

Kowalenko podaje, że nie zaobserwowano ruchów wojsk okupanta, które można by interpretować jako przygotowania do wycofania się. Czy zatem mamy do czynienia z fałszywką, czy rosyjskie media opublikowały informację o czymś, co ma dopiero nastąpić?