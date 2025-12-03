Komisja Europejska zaproponowała w środę, by dalsze wsparcie dla Ukrainy zostało sfinansowane z wykorzystaniem m.in. rosyjskich aktywów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen / NICOLAS TUCAT/AFP / East News

Ursula von der Leyen przedstawiła w środę propozycję przekazania Ukrainie 90 mld euro. Ma to pokryć dwie trzecie potrzeb kraju na następne dwa lata.

Pomoc miałaby być sfinansowana z wykorzystaniem m.in. zamrożonych rosyjskich aktywów. Środki rosyjskiego banku centralnego są zamrożone od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 r.

W dużej mierze znajdują się w Belgii. Kraj ten już wcześniej skrytykował propozycję UE dotyczącą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Szefowa KE przekazała, że obecnie projekt uwzględnia niemal wszystkie obawy Belgii.

Ursula von der Leyen poinformowała, że Stany Zjednoczone zostały poinformowane o tej propozycji finansowej dla Ukrainy. Miała się ona spotkać z pozytywnym odbiorem w USA.