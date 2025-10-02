Szef państwa ukraińskiego podziękował wszystkim, którzy umożliwiają przeprowadzanie wymiany jeńców. Prezydent przekazał, że od początku pełnoskalowej inwazji 24 lutego 2022 roku udało się powrócić do kraju już ponad 7 tysięcy Ukraińcom.

"Musimy sprowadzić wszystkich. Codziennie nad tym pracujemy" - dodał.

Ukraińcy, którym udało się wrócić do domu z rosyjskiej niewoli / EPA/Stringer / PAP

Wśród uwolnionych obrońcy Mariupola

Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie zauważył, że uwolnieni żołnierze bronili Ukrainy na kierunkach: ługańskim, donieckim, charkowskim, zaporoskim, chersońskim, kijowskim, sumskim i czernihowskim.

"Wśród uwolnionych dziś ponownie są Obrońcy Mariupola. Do domów powracają również żołnierze Gwardii Narodowej, którzy zostali wzięci do niewoli podczas ochrony elektrowni atomowej w Czarnobylu. Najmłodszy z uwolnionych Obrońców ma 26 lat. Najstarszy - 59 lat. Praktycznie wszyscy żołnierze i cywile uwolnieni dziś przebywali w niewoli od 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Sztab Koordynacyjny dodał, że osoby uwolnione z niewoli przejdą pełne badania lekarskie, otrzymają pomoc w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz wszystkie przewidziane przez państwo świadczenia.