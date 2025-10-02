185 ukraińskich żołnierzy i 20 cywilów zostało uwolnionych z rosyjskiej niewoli. W czwartek poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie powiadomił, że część jeńców została wymieniona zgodnie z porozumieniami w Stambule, a część – w ramach 69. wymiany.
"Sprowadzamy do domu 185 naszych obrońców z rosyjskiej niewoli. Sto osiemdziesięciu trzech to szeregowi i sierżanci, dwóch - oficerowie. Żołnierze Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej, Państwowej Służby Granicznej. Wraz z obrońcami wraca także 20 naszych cywilów. Wszyscy koniecznie otrzymają niezbędne wsparcie" - napisał Zełenski m.in. w serwisie X.