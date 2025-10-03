W rozmowie z BBC szef brytyjskiego Dowództwa Kosmicznego gen. Paul Tedman ostrzegł, że Rosja i Chiny przeprowadzają testy broni antysatelitarnej. Wskazał na rozwijający się potencjał tych państw i ujawnił, że co tydzień dochodzi do ataków na brytyjskie satelity wojskowe przy użyciu rosyjskich systemów naziemnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rosja i Chiny regularnie testują broń antysatelitarną, a brytyjskie satelity wojskowe są coraz częściej atakowane.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę liczba ataków na brytyjskie satelity znacząco wzrosła.

Wielka Brytania ma zaledwie sześć satelitów wojskowych, podczas gdy Rosja, Chiny i USA dysponują ich ponad setką.

Rosja i Chiny rozwijają technologie umożliwiające rozmieszczenie broni jądrowej i laserowej w Kosmosie.

Broń jądrowa w Kosmosie

Tedman oświadczył, że ataki te nasiliły się od czasu rozpoczęcia w 2022 r. na pełną skalę inwazji Rosji na Ukrainę. Jak podała BBC, obecnie na orbicie znajduje się sześć brytyjskich satelitów wojskowych, które zapewniają łączność, monitoring i ochronę. Dla porównania - wojska USA, Chiny i Rosja mają ich po ponad 100. W ciągu ostatniej dekady łączna flota satelitów Moskwy i Pekinu wzrosła o 70 proc.

Brytyjski dowódca oznajmił, że Rosja i Chiny przeprowadzają testy broni antysatelitarnej. Zarówno Wielka Brytania, jak i USA ostrzegają, że Moskwa rozwija możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w Kosmosie.

Agresja po stronie Rosji

Rozmówca BBC uważa, że to właśnie Rosja, a nie Chiny, stanowi bezpośrednie zagrożenie. Chińczycy dysponują o wiele bardziej zaawansowanym potencjałem, ale Rosjanie wykazują większą wolę wykorzystania swoich systemów antykosmicznych - stwierdził.

Wyraził on zaniepokojenie tym, co dzieje się w Kosmosie - nie tylko zagrożeniami, ale także rosnącą liczbą obiektów pojawiających się na orbicie okołoziemskiej. Obecnie znajduje się na niej ok. 45 tys. obiektów, w tym ok. 9 tys. satelitów. Szacuje się, że w 2025 r. w Kosmos wystrzelonych zostanie kolejne 300 rakiet.

Słabości Brytyjczyków

Dla gen. Tedmana działania w Kosmosie są "sportem zespołowym", choć - jak zauważyła BBC - w rzeczywistości Wielka Brytania jest silnie zależna od Stanów Zjednoczonych, które - na przykład - odpowiadają za konserwację wojskowych radarów przy wsparciu brytyjskich wykonawców. W opinii brytyjskiego nadawcy "obecnie Wielka Brytania dysponuje bardzo ograniczonym systemem obrony przed pociskami balistycznymi".

Brytyjski rząd planuje zwiększenie inwestycji w obronę przeciwrakietową i ochronę swoich satelitów. W piątek ministerstwo obrony ogłosiło przeprowadzenie testów czujników do wykrywania zagrożeń laserowych w Kosmosie. Jak przypomniała BBC, zarówno Chiny, jak i Rosja opracowały lasery, które mogą służyć do oślepiania i zakłócania pracy satelitów przeciwnika.

"Wielkiej Brytanii grozi pozostanie w tyle w wyścigu kosmicznym" - zauważyła brytyjska stacja, przypominając, że obecnie rząd przeznacza na ten cel ok. 1 proc. ze swojego budżetu na obronę. Dla porównania, Francja wydaje ok. 3 proc., a USA - 5 proc.

BBC poinformowała, że brytyjskie wojska za pomocą satelitów obserwują prawie codzienne wystrzelenia rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Szacuje się, że w 2024 r. na całym świecie wystrzelono ponad 4 tys. pocisków.