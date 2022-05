Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace oświadczył, że Zjednoczone Królestwo będzie wspierać Polskę, jeśli nasz kraj zdecyduje się na dostarczenie Ukrainie radzieckich odrzutowców. „Wielka Brytania poprze każdy kraj, który dokona takiego wyboru” – podkreślił Wallace.

MiG-29 / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Znów głośno o pomyśle dostarczenia polskich MiG-ów 29 Ukrainie. Na ten temat w ostatniej wypowiedział się szef ministerstwa obrony Ben Wallace.

"Wielka Brytania poprze każdy kraj, który dokona takiego wyboru i będzie bronić prawa każdego państwa do takiej decyzji" - powiedział Wallace cytowany przez "The Guardian". Szef ministerstwa obrony wypowiedział się w ten sposób, gdy zapytano go o to, czy Ukraina nadal potrzebuje dostaw potężniejszej broni.

"Jeśli Polska się na to zdecyduje, będziemy ją wspierać" - podkreślił. Dodał, że Wielka Brytania byłaby skłonna uzupełnić wszelkie braki, jakie powstałyby w skutek przekazania samolotów Ukraińcom.

Wcześniej uważano, że dostarczenie samolotów byłoby zbyt ryzykowne. W ostatnim miesiącu państwa zachodnie zwiększyły jednak dostawy broni.

Zamieszanie z dostawami MiG-ów 29

Na początku marca sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie samolotów do Polski, jeżeli Warszawa zdecyduje się przekazać myśliwce Ukrainie.

W reakcji na to szef polskiej dyplomacji podkreślił, że polskie władze są gotowe "niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki". "Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych" - wskazał Rau.

Z planów jednak nic nie wyszło. Jeszcze tego samego dnia rzecznik Pentagonu John Kirby odniósł się do polskiej oferty. Perspektywa myśliwców "w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" startujących z bazy USA-NATO w Niemczech, by wyleciały w kontestowaną przestrzeń powietrzną (...) budzi poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie - oświadczył Kirby.

Kirby przekazał później, że szef Pentagonu Lloyd Austin przekazał ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, że USA nie wspierają przekazania dodatkowych samolotów Ukrainie i nie chcą ich mieć w swojej dyspozycji. Dodał, że USA uważają, iż MiG-i nie zwiększą znacząco ukraińskich zdolności, a ich przekazanie może być poczytane przez Rosję za eskalację.