Rozpoczęta rosyjska ofensywa pod Charkowem prawdopodobnie będzie zwiększać intensywność i należy zakładać, że Rosjanie mogą szykować się do bezpośredniego ataku na miasto - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał, że USA koordynują z Ukrainą obronę przed ofensywą.

Skutki rosyjskiego ataku na Charków / UKRINFORM / East News

Jak powiedział Kirby podczas briefingu prasowego online, USA spodziewają się, że rozpoczęta rosyjska ofensywa na północnym wschodzie będzie przybierać na intensywności i może skutkować zdobyciem pewnej części terytorium przez Rosję.

Zaznaczył jednak, że jest pewien ukraińskich zdolności do odparcia ataku i nie spodziewa się żadnego znacznego przełomu na linii frontu. Ocenił, że Rosja stara się stworzyć "płytką strefę buforową", by móc silniej ostrzeliwać Charków.

Przypomniał, że Rosja wycofała się spod Charkowa jeszcze w 2022 r., by skoncentrować się na walkach na wschodzie.

Więc to jest bardzo ciekawe i bardzo niepokojące. Trzeba zakładać, że czegoś takiego się nie robi, jeśli jednocześnie nie myśli się o jakimś większym ataku bezpośrednio na miasto - powiedział Kirby.

Jak dodał, USA koordynują działania obronne z Ukrainą, a Pentagon "porusza niebo i ziemię", by dostarczyć potrzebny sprzęt na czas.

Kirby przyznał także , że na Ukrainę wciąż nie dotarł cały sprzęt z wartego 1 mld dolarów pakietu.

Mogę jednak powiedzieć, że oni mają już dużą część z tych rzeczy z pierwszego pakietu. I będziemy robić wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć im resztę sprzętu tak szybko, jak to tylko możliwe, by mogli lepiej bronić się wokół Charkowa i bardziej na południowy wschód, wokół Doniecka i Ługańska, gdzie Rosjanie też poczynili stopniowe postępy w ostatnich tygodniach - powiedział Kirby.

Pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wart 400 mln dolarów

Administracja USA ogłosiła w piątek kolejny pakiet broni dla Ukrainy - o wartości 400 mln dolarów.

Jak jasno powiedział prezydent Biden, Stany Zjednoczone i międzynarodowa koalicja, którą zebraliśmy, będzie nadal z Ukrainą w obronie swojej wolności - oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken.

W nowej transzy broni znalazły się m.in. pociski do systemów obrony powietrznej Patriot, NASAMS i Stinger, jak również sprzęt mający pomóc zintegrować zachodnie i ukraińskie systemy obrony powietrznej, a także dodatkowe wyrzutnie systemu artylerii rakietowej HIMARS wraz z amunicją, amunicja artyleryjska kalibru 155 i 105 mm oraz precyzyjne pociski lotnicze i rakiety przeciwradarowe HARM.

Dodatkowo USA prześlą Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley, transportery opancerzone M113 i pojazdy MRAP oraz małe łodzie patrolowe i sprzęt chroniący przed skażeniem bronią atomową, biologiczną i chemiczną.

Jest to trzeci pakiet ogłoszony przez USA po uchwaleniu przez Kongres nowych środków na pomoc Ukrainie i 57. ogólnie.

Dotychczasowa wartość całej pomocy wojskowej USA dla Ukrainy to ponad 51,3 mld dolarów.