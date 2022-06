Wojska specjalne Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i Litwy pomagają w Ukrainie w koordynacji dostaw broni i szkoląc ukraińskich żołnierzy - pisze "New York Times". W Ukrainie są też agenci CIA, którzy pomagają w przekazywaniu informacji wywiadowczych ukraińskim wojskom.

Zniszczenia po ataku rakietowym na Kijów / Viacheslav Ratynskyi / PAP

Gazeta, która powołuje się na kilku byłych i obecnych oficjeli USA, opisuje wysiłki zachodnich wojsk i służb specjalnych, by kierować i zabezpieczać transporty broni, dostarczać informacje wywiadowcze oraz szkolić ukraińskie siły.

Według dziennika, duża część tej pracy odbywa się poza Ukrainą, m.in. w bazach w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. W amerykańskiej bazie Ramstein w RFN działa m.in. zespół lotników Grey Wolf (Szary Wilk), wspierających ukraińskie siły powietrzne m.in. w zakresie taktyki i technik wojskowych. Z kolei amerykańscy komandosi mają prowadzić w Niemczech szkolenia medyczne. "NYT" twierdzi, że Ukraińcy mają problemy z ewakuacją rannych żołnierzy z frontu.

Choć tuż przed rosyjską inwazją USA wycofały swoich żołnierzy szkolących Ukraińców, "NYT" podaje, że w kraju wciąż działają komandosi z kilku innych krajów NATO, w tym Wielkiej Brytanii, Kanady, Litwy i Francji. Mają oni kontynuować szkolenia i doradzać ukraińskim wojskom, a także uczestniczyć w transportach broni z Zachodu.

W Kijowie ponadto ma działać zespół agentów CIA, skupionych na "kierowaniu informacji wywiadowczych, które USA dostarczają ukraińskiemu rządowi". Choć ich obecność nie została oficjalnie potwierdzona, to działalność CIA jest - według "NYT" - wiadoma Moskwie.

Gazeta dodaje, że USA m.in. udostępniają ukraińskim siłom obrazy satelitarne, do których Ukraińcy mają dostęp za pomocą tabletów dostarczonych przez państwa zachodnie. Urządzenia mają być też wyposażone w aplikacje służące do wyznaczania celów na polu walki.

20 tys. cudzoziemców walczy po stronie Ukrainy

Z kolei BBC pisze, że ponad 20 tys. cudzoziemców walczy po stronie Ukrainy przeciwko Rosji. Ochotnicy zgłosili się do Sił Zbrojnych Ukrainy z ponad 50 krajów.



Obcokrajowcy walczą na Ukrainie na podstawie oficjalnych kontraktów w ramach Legionu Międzynarodowego wchodzącego w skład Sił Zbrojnych Ukrainy. Funkcje dowódcze w jednostce pełnią Ukraińcy.



BBC podkreśla, że do szeregów Legionu wciąż zgłaszają się nowi ochotnicy.



Dołączając do walki, cudzoziemcy kierują się różnymi motywami. To nie tylko walka o Ukrainę, to też walka o Tajwan; przybyłem tu na rzecz niepodległości i pokoju - mówi jeden z mężczyzn, trzymając w rękach tajwańską flagę. Walczymy o demokrację tego świata przeciwko dyktatorowi - podkreśla inny z bohaterów reportażu.