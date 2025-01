19-letni Filip Antosiak zginął w okolicach Pokrowska w obwodzie donieckim. Zajmował się wyposażeniem ciężkich dronów, którymi Ukraińcy atakują siły przeciwnika i dostarczają amunicję na pierwszą linię frontu. Dziś w Kijowie pożegnano go z honorami wojskowymi. Pochowany zostanie w Łowiczu (Łódzkie).

W Kijowie z honorami wojskowymi pożegnano w czwartek Polaka, 19-letniego Filipa Antosiaka, który zginął w obronie Ukrainy w okolicach Pokrowska. / PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Filip Antosiak był żołnierzem 25. Brygady Powietrznodesantowej, pododdziału uderzeniowych kompleksów bezzałogowych "Rubak".

Zajmował się wyposażeniem ciężkich dronów, którymi atakujemy siły przeciwnika i dostarczamy amunicję na pierwszą linię frontu - powiedział PAP jeden z jego towarzyszy broni. Ten chłopak był naprawdę zaangażowany w to, co robił. Takich ludzi rzadko się dzisiaj spotyka - dodał ukraiński żołnierz.

Rodzice: Nie wiedzieliśmy, że on planuje tu wyjechać

Pożegnanie 19-letniego Polaka odbyło się dzisiaj w Soborze Michajłowskim w Kijowie. Stamtąd jego ciało przewieziono na Majdan Niepodległości. Nad trumną, która okryta była flagami Polski i Ukrainy, odegrano hymny obydwu krajów.

Na ceremonię przyjechali mieszkający w Anglii rodzice żołnierza - Angelika Kuza i Marcin Antosiak. Ostatni raz widzieli syna w połowie ubiegłego roku.

My nie wiedzieliśmy, że on planuje tu wyjechać. Po maturze w Cambridge, gdzie mieszkamy, planował, że pójdzie do angielskiego wojska, a potem do szkoły oficerskiej w Londynie. Pojechał jednak na Ukrainę - powiedzieli w rozmowie z dziennikarzami.

Był bardzo dumny z tego, że pomaga ludziom tutaj, w tym kraju. Mówił o tym zawsze, kiedy do nas dzwonił. W pierwszym liście, który napisał do nas, gdy wyjechał na Ukrainę, przepraszał, że oszukał nas po raz pierwszy w życiu, ale taki miał plan - wyznał ojciec Filipa Antosiaka.

Jest nam bardzo ciężko, jesteśmy bardzo dumni z naszego dziecka - podkreśli Marcin Antosiak.

Pożegnanie z honorami wojskowymi

Filip Antosiak został pożegnany w Kijowie w asyście kompanii honorowej ukraińskiej armii. W ceremonii uczestniczyli m.in. przedstawiciele konsulatu RP oraz organizacji polskich Ukrainy.

Jego rodzicom wręczono Świadectwo Zasługi i Odwagi, podpisane przez naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Ołeksandra Syrskiego.

19-latek zostanie pochowany w Łowiczu (Łódzkie).