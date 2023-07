19:15

Putin jest już tak słaby, że nie jest w stanie obronić nawet Rosji przed własnymi bojownikami. Pewnego dnia, ktoś taki jak Prigożyn lub Kadyrow pójdzie prosto na Kreml, a my nie powinniśmy być zaskoczeni - mówił Zełenski w Sofii i dodał, że Rosja została osłabiona w takim stopniu, że społeczności międzynarodowej nie pozostaje nic innego jak "zwiększyć wspólne naciski".

18:40

Między Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem doszło do spięcia. Radew stwierdził, że "coraz większe dostawy broni nie rozwiążą problemu" i wezwał do deeskalacji konfliktu. Zełenski przy dziennikarzach odparował: Nie daj Boże znajdziesz się na moim miejscu. Odpowiesz wtedy: "Putin, proszę zająć terytorium Bułgarii?".

Prezydent Ukrainy dodał, że nie mamy do czynienia z "konfliktem" a z wojną, a to wymaga podejmowania określonych twardych decyzji i odwoływania się do często ekstremalnych środków.

17:30

Bułgaria podpisała deklarację popierającą przyjęcie Ukrainy do NATO. To już 22 kraj, który podpisał taki dokument.

"Bułgaria jest gotowa do zintensyfikowania wysiłków na rzecz wsparcia integracji Ukrainy i przejścia na standardy sojusznicze. Kraj wspiera również Radę Ukraina-NATO. Przystąpienie do NATO to jedyny sposób na zabezpieczenie Ukrainy i członków tej organizacji" - podał w komunikacie Igor Żółkiew, jeden ze współpracowników prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

16:15

Ukraińskie media informują o rosyjskim ostrzale obwodu chersońskiego. 6 osób miało zostać rannych. Pociski spadały na budynki mieszkalne i sklepy.

16:05

Polscy obywatele nie ucierpieli w ataku rakietowym na Lwów - informuje konsul Tomasz Kowal, kierownik działu polityczno-ekonomicznego w Konsulacie Generalnym RP. Wiadomo jednak, że zginęły dwie parafianki katedry rzymskokatolickiej.

Trudno powiedzieć, żeby na terenie Ukrainy ktokolwiek mógł być bezpieczny, bo takie ataki, jak dzisiejszy, mogą się zdarzyć w każdej chwili. Jednoznacznie, zgodnie z rekomendacjami, które można znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odradzamy jakiekolwiek podróże do Lwowa i w ogóle na teren Ukrainy - przekazał Kowal.

5 ofiar śmiertelnych i 40 osób rannych, to tragiczny bilans rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów.

15:36

Tematy bezpieczeństwa i obrony stanowiły główną oś rozmów między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Bułgarii Nikołajem Denkowem, jakie odbyły się w Sofii. Ukraiński prezydent przyjechał do Sofii z jednodniową wizytą.

15:29

Amerykański dziennik "New York Times" donosi, że administracja prezydenta USA ma ogłosić dostawę amunicji kasetowej na Ukrainę.

15:21

Byli amerykańscy dyplomaci i oficjele prowadzili nieoficjalne rozmowy z Rosjanami bliskimi Kremlowi oraz z szefem MSZ Siergiejem Ławrowem, by przygotować grunt pod potencjalne negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie - podała telewizja NBC News.

Do rozmów z Ławrowem miało dojść w kwietniu w Nowym Jorku "za wiedzą, lecz nie z polecenia" administracji USA.

15:15

Rosja znajduje się na krawędzi wojny domowej, do sprowokowania której wystarczy mały wewnętrzny spór - powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Times" Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

15:09

Ukraina dogoniła Rosję pod względem liczby czołgów - pisze Bloomberg, powołując się na dane Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii i bloga Oryx. Obie strony konfliktu mają mieć do dyspozycji ok. 1,5 tys. maszyn.

15:02

Trzech cywilów zostało rannych podczas rosyjskiego ostrzału Chersonia w południowej Ukrainie - poinformował gubernator obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

Telegram

14:55

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że z rosyjskiej niewoli do Ukrainy wróciło 45 ukraińskich żołnierzy, w tym obrońcy Azowstalu.

Telegram

Rosyjski resort obrony również poinformował, że do Rosji wróciło 45 rosyjskich żołnierzy.

14:46

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Sofii z premierem Bułgarii Nikołajem Denkowem.

"Głównym tematem naszych rozmów jest oczywiście bezpieczeństwo naszych krajów i Europy, wsparcie i współpraca obronna. Podstawowym priorytetem jest energia i wzmacnianie naszej jedności w Europie" - poinformował ukraiński przywódca.

14:39

Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów. Według najnowszych danych, przekazanych przez Państwową Służbę Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, życie straciło 5 osób, a 36 zostało rannych.

Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki poinformował, że spod gruzów zniszczonego budynku mieszkalnego wydobyto ciało kobiety.

Telegram

14:32

Mieszkaniec rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego zginął w wyniku ostrzału Sił Zbrojnych Ukrainy - poinformował gubernator Wiaczesław Gładkow.

14:24

Skutki "buntu Prigożina" mogą być dewastujące dla rosyjskiego reżimu - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

14:16

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Turcji, by spotkać się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem przed szczytem NATO, który odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca. O wizycie ukraińskiego przywódcy poinformowała turecka gazeta "Sabah".

Do wizyty ma dojść jutro.

14:10

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew nazwał bunt Grupy Wagnera "zdradą" i powiedział, że z powodu tych działań Rosja "znalazła się na skraju konfliktu wewnętrznego".

14:02

Dlaczego Niemcy chcą dostarczać myśliwce arabskim dyktaturom, ale nie Ukrainie? - pyta portal dziennika "Bild".

Rząd odmawia stworzenia programu szkoleniowego dla ukraińskich pilotów, o ewentualnych dostawach samolotów nie wspominając. Za to "wywiera presję" na eksport myśliwców do Arabii Saudyjskiej - twierdzi gazeta.

13:55

Według najnowszych danych, przekazanych przez portal RBK-Ukraina, w wyniku nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów zginęły cztery osoby, a 40 zostało rannych (wcześniej informowano o 37 rannych). Akcja ratunkowa trwa.

13:47

Portugalska firma Tekever rozpoczęła wytwarzanie dronów bojowych dla Sił Zbrojnych Ukrainy - podały lizbońskie media, dodając, że za produkcją urządzeń nie stoi rząd Portugalii Antonio Costy.

13:40

Siły rosyjskie przeprowadziły minionej nocy atak rakietowy na cele cywilne we Lwowie, w efekcie czego zginęły 4 osoby, a 37 zostało rannych.

Do ataku odniosło się Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, które nazwało je "ciosem w punkty tymczasowego rozmieszczenia Sił Zbrojnych Ukrainy i zagranicznych najemników".

13:30

Sąd w Woroneżu odmówił ukarania działacza Dmitrija Szczerbatiuka grzywną za "zdyskredytowanie armii", ponieważ Federacja Rosyjska nie wypowiedziała wojny. O sprawie poinformował niezależny rosyjski portal 7x7. Horyzontalna Rosja.

Powodem wszczęcia postępowania wobec działacza była pikieta, na której stał z plakatem "Stop Wojnie". Policja twierdziła, że udzielono mu pouczenia, ale mężczyzna nie reagował i kontynuował swój protest.

Uzasadniając swój wyrok, sędzia uznała, że wniosek policji dotyczący "zdyskredytowania armii" przez obywatela Woroneża opierał się wyłącznie na ich przypuszczeniach. Odniosła się do faktu, że w Rosji "stanu wojennego nie ogłoszono".

13:22

Wielka Brytania zniosła sankcje wobec byłego wiceprezesa Sbierbanku Lwa Chasisa - poinformował portal RBC, powołując się na komunikat opublikowany na stronie internetowej brytyjskiego rządu.

Chasis został wpisany na listę sankcyjną w marcu 2022. Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zdecydował się zrezygnować z posady w Sbierbanku; z tego samego powodu opuścił też Rosję.

13:15

Rosyjski szantaż atomowy wymierzony w państwa zachodnie osiąga częściowe sukcesy. Kreml nie chce jednak żadnego wypadku nuklearnego - ocenił były estoński dyplomata i ekspert ds. bezpieczeństwa Rainer Saks.

13:07

Pięciu cywilów w obwodzie chersońskim zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału od początku dnia - poinformował gubernator obwodu Ołeksandr Prokudin.

12:59

Rosyjscy okupanci ściągają do okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej na południu Ukrainy niedoświadczonych i niekompetentnych pracowników. Co gorsza, takie osoby są tam powoływane na kierownicze stanowiska - ostrzegł ukraiński państwowy koncern energetyczny Enerhoatom.

12:50

Rosyjskie MSZ poinformowało, że od 1 października br. cofnięta zostanie zgoda na działalność Konsulatu Generalnego Finlandii w Petersburgu. To - zdaniem resortu - odpowiedź na "konfrontacyjne działania fińskich władz".

W odpowiedzi na wydalenie z Finlandii dziewięciu rosyjskich dyplomatów, rosyjski MSZ zapowiedział wydalenie dziewięciu pracowników ambasady Finlandii w Moskwie i Konsulatu Generalnego w Petersburgu.

12:44

Szef komisji spraw zagranicznych niemieckiego Bundestagu Michael Roth uważa, że pomimo trwającej wojny z Rosją można przyjąć do NATO część Ukrainy kontrolowaną przez władze w Kijowie. Propozycja spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków SPD, czyli partii Rotha - pisze portal tygodnika 'Spiegel".

12:37

Lwowska Obwodowa Administracja Wojskowa poinformowała, że ofiary śmiertelne nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów to 32-letnia Anastazja, jej 60-letnia matka Mirosława, 35-letni Michaił i 62-letnia Irina. Ponadto 37 osób zostało rannych.

12:27

Państwo musi pokazać, że jest sprawne i funkcjonuje, a z perspektywy Rosjan - niestety - najlepiej pokazać to niszcząc obiekty w Ukrainie. Brzmi to strasznie, ale taka jest właśnie Rosja - mówił w internetowym Radiu RMF24 Maciej Milczanowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym, który był gościem Tomasza Terlikowskiego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Atak na Lwów ma pokazać, że Ukraina jest w zasięgu instalacji militarnych Rosji"

12:19

Kreml nadal wykazuje zaniepokojenie ryzykiem zbrojnego buntu w Rosji po rebelii najemniczej Grupy Wagnera i jej szefa Jewgienija Prigożyna z 23-24 czerwca - informuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

12:10

Po zakończeniu wojny Ukraina zrezygnuje z poboru w takiej formie, w jakiej obowiązywał wcześniej - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"Podstawą naszej obrony będzie armia zawodowa. Jednocześnie zostaną utworzone dwa komponenty rezerwowe. Wszyscy podlegający służbie wojskowej będą stale przechodzić obowiązkowe ćwiczenia w niektórych specjalnościach wojskowych" - napisał na Telegramie.

12:01

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjskie władze "nie śledzą ruchów Jewgienija Prigożyna".

11:55

Wyjazd szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna na Białoruś był jednym z warunków negocjacji w celu zakończenia buntu - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej Alaksandr Łukaszenka poinformował, że na Białorusi nie ma ani Prigożyna, ani najemników Grupy Wagnera.

11:47

Ukraińska policja otrzymała informację, że podczas nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów zamkniętych było co najmniej 10 schronów. Wszczęto w tej sprawie postępowanie karne.

11:41

Raiffeisen Bank International odkłada wyjście z Rosji, ponieważ Austria ma nadzieję na szybkie zakończenie wojny w Ukrainie - donosi agencja Reutersa.

11:34

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w mieście została ogłoszona dwudniowa żałoba w związku z nocnym atakiem sił rosyjskich, w którym zginęły co najmniej cztery osoby, a 37 zostało rannych.

11:27

Rosjanie uchylający się od poboru nie będą mogły zdać egzaminu na prawo jazdy. Przepis wejdzie w życie 11 lipca - poinformowała agencja RIA Nowosti.

11:21

Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki powiedział, że w pobliżu budynku mieszkalnego, który został zniszczony podczas nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów, znajdował się schron, ale w momencie ataku znajdowało się tam zaledwie pięć osób.

Schron jest w dobrym stanie i był otwarty w momencie ataku. Ale z całego domu było tam tylko pięć osób. Szkoda - stwierdził.

11:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Sofii - podała bułgarska telewizja publiczna.

Wizyta odbywa się na zaproszenie rządu Bułgarii, ale ukraiński przywódca spotka się również z raczej niechętnym Ukrainie prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem.

11:07

Powiedzmy Brukseli: zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy to jest priorytet. Ta decyzja musi być wydana jak najszybciej - mówił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Zwrócił uwagę, że tylko w od stycznia do kwietnia br. import ukraińskich malin do Polski wzrósł do ponad 7 tys. ton.

11:03

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa twierdzi, że protestujący we Francji rzekomo używają broni, którą kraje zachodnie dostarczyły Ukrainie.

W lipcu 2022 roku Europol poinformował, że grupy przestępcze, a także uchodźcy, przemycają broń z Ukrainy.

10:56

Dwie rosyjskie korwety, Gromkij i Sowriemiennyj, zawinęły do portu w Szanghaju we wschodnich Chinach, gdzie wezmą udział w ćwiczeniach. Na przełomie czerwca i lipca obie jednostki przepłynęły w okolicach Tajwanu i Japonii, budząc niepokój władz obu państw - pisze agencja Reutera.

10:44

Według najnowszych danych Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, w wyniku nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów zginęły cztery osoby, a 37 zostało rannych.

Telegram

10:38

18 żołnierzy batalionu "Ajdar" stanie przed sądem wojskowym w Rostowie nad Donem. Proces ma ruszyć 7 lipca.

10:31

Prezydent Andrzej Duda jest dobrze przygotowany do szczytu NATO w Wilnie - zapewnił w TVP Info szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Będzie to kluczowa konferencja w tym sezonie politycznym - ocenił.

10:25

Pierwsza w Polsce teatralna scena ukraińska zostanie dziś otwarta w przestrzeniach Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. Będzie stałym miejscem prezentacji dla Ukraińców i wszystkich zainteresowanych ukraińskim językiem i kulturą.

10:20

Rosyjska ambasada w Niemczech "stanowczo zalecała", aby obywatele rosyjscy powstrzymali się od ściągania samochodów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi do Niemiec ze względu na rosnącą liczbę konfiskat.

Ze względu na sankcje niemieckie służby celne traktują wjazd prywatnym samochodem z Rosji do Niemiec jako podstawę do zatrzymania pojazdu.

10:14

W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków zginęło w całej Ukrainie sześć osób cywilnych, a około 50 zostało rannych - podał portal Ukrainska Prawda na podstawie informacji z obwodowych administracji wojskowych z całego kraju.

Cztery osoby poniosły śmierć w nocnym ostrzale rakietowym Lwowa, a 34 zostały ranne.

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji zginęły dwie osoby. W tym obwodzie odnotowano 10 rannych, w tym dziecko.

10:08

Nocny atak sił rosyjskich na Lwów pokazuje, że Ukraina potrzebuje więcej obrony powietrznej i konieczne jest wdrożenie mechanizmów karania państw trzecich za eksport do Rosji ważnych komponentów do produkcji rakiet - napisał na Telegramie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

"Potrzebne są mechanizmy karania państw za reeksport do Federacji Rosyjskiej ważnych komponentów do produkcji rakiet" - stwierdził najbliższy współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Telegram

Według Andrija Jermaka Władimir Putin obawia się możliwości udzielenia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie przez Zachód i przyłączenia Ukrainy do NATO. "NATO to gwarancja tego, że Putin będzie się bał" - napisał szef kancelarii prezydenta.

"Zaproszenie naszego kraju do NATO wraz ze wzmocnieniem zdolności obronnych pozwoli nam pokonać Rosjan. Członkostwo w NATO zagwarantuje bezpieczeństwo w Europie na wiele lat. Bez tego reżim rosyjski, jeśli zachowa on swoją integralność, będzie w stanie kontynuować terror powietrzny" - uważa Jermak.

Podkreślił on w swoim wpisie, że nie ma gwarancji, iż podczas rosyjskich ataków któryś z pocisków przypadkowo nie trafi w terytorium sąsiednich państw. Podsumował, że decyzja o przyjęciu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego byłaby historyczna i zmieniłaby Europę oraz pomogła w zachowaniu pokoju na świecie poprzez wzmocnienie architektury bezpieczeństwa.

10:02

Ciężar odpierania ukraińskiej kontrofensywy ponoszą formacje wojskowe ściągane z całej Rosji, co podkreśla do jakiego stopnia wojna zaburzyła ustaloną strategię obronną tego kraju - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy silnie umocnionych linii broni 58. Armia Ogólnowojskowa, która zwykle zabezpiecza niestabilny rosyjski region Kaukazu, a w okolicach Wełykiej Nowosiłki front utrzymują 5. Armia Ogólnowojskowa i piechota morska, które rutynowo stacjonują 7000 km dalej jako równowaga dla potęgi Chin.

Z kolei wokół Bachmutu na wschodzie Ukrainy obrona jest obecnie w dużej mierze tworzona przez pułki powietrznodesantowe stacjonujące zwykle w zachodniej Rosji, które zwykle działają jako elitarne siły szybkiego reagowania w przypadku napięć z NATO.

"Sposób, w jaki Rosja akceptuje ryzyko w całej Eurazji, podkreśla, jak wojna zaburzyła ustaloną strategię narodową Rosji" - uważa brytyjski resort obrony.

09:56

Podczas nocnego ataku rakietowego na Lwów zniszczona została jedna z podstacji elektrycznych, przez co bez prądu jest ok. 150 osób - poinformowała agencja UNIAN.

09:49

Dlaczego to Lwów został minionej nocy zaatakowany pociskami rakietowymi Kalibr? Mówi się, że Rosjanie uderzyli w nasze miasto, bo leży daleko na zachodzie kraju, więc ma słabszą obronę powietrzną - powiedział PAP lwowski dziennikarz Wołodymyr Pawliw.

W porównaniu z miastami znajdującymi się bliżej frontu i ze stolicą, we Lwowie brakuje jednostek obrony powietrznej - dodał dziennikarz.

Usłyszałem w nocy wybuch, około trzeciej. Rano zadzwoniła znajoma i powiedziała, że "uderzyło" w dom mojego znajomego. To koło uczelni wojskowej. Zadzwoniłem do niego, on potwierdził, ale nic mu się nie stało - powiedział Wołodymyr Pawliw.

09:43

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że wraz z Federalną Służbą Bezpieczeństwa zidentyfikował "zwolennika radykalnych poglądów" w obwodzie tiumeńskim, który na zlecenie Ukrainy rzekomo przygotowywał atak terrorystyczny.

09:36

Kanały na Telegramie powiązane z rosyjskimi władzami publikują zdjęcia szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna w perukach i różnych przebraniach.

Telegram

09:30

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Times", że zagrożenie atakiem na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zmalało.

09:24

Ukraińskie gesty w sprawie rzezi wołyńskiej na pewno są potrzebne, bo sprawa ta wciąż jest niezabliźnioną raną - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Szymon Szynkowski vel Sęk.

Minister ds. UE pytany o to, czy w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej Ukraińcy powinni przeprosić, odpowiedział, że "na pewno gesty w tej sprawie są potrzebne, bo ta sprawa ciągle jest wielką niezabliźnioną raną". Dodał jednak, że na konkrety trzeba poczekać do 11 lipca.

09:17

190 osób próbowało w środę nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską i dostać się do Polski. 28 osób zawróciło na Białoruś - podsumowała w codziennym raporcie z ostatniej dobry straż graniczna.

09:11

W tej chwili mamy cztery osoby zabite. Do tego czasu 33 mieszkańców poprosiło o pomoc medyczną. 13 z nich zostało hospitalizowanych. Są skomplikowane przypadki. Służby ratownicze kontynuują akcję. Pod gruzami może być jeszcze kilka osób - oświadczył w rozmowie z PAP mer Lwowa Andrij Sadowy po nocnym ataku sił rosyjskich na miasto.

Według szefa Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksyma Kozyckiego, liczba rannych wzrosła do 34.

Jest to jeden z największych ataków na cywilną infrastrukturę Lwowa od początku tej wojny. Rosjanie zaatakowali, bo ich celem jest zabijanie cywilów. 35 budynków zostało uszkodzonych. Są to między innymi szkoły i akademiki Politechniki Lwowskiej - poinformował Sadowy.

Do akcji ratowniczej władze miejskie zaangażowały wszystkie służby. W wyniku rosyjskiego uderzenia rakietowego wiele osób straciło mieszkania.

Teraz zapewniamy ludziom miejsce do tymczasowego zamieszkania. 60 mieszkań zostało poważnie uszkodzonych. Dostarczamy też gorące posiłki. Wszystkie służby działają na pełnych obrotach - powiedział mer.

Lwów został zaatakowany Kalibrami. Oczywiście, zadziałała obrona powietrzna, ale niestety liczba tych systemów jest niewystarczająca, dlatego giną ludzie - podkreślił Sadowy.

09:06

Na początku lipca rozpoczęto rozbiórkę trzech obozów do szkolenia sił rosyjskich, znajdujących się na poligonach wojskowych na Białorusi - poinformowała białoruska redakcja Radia Swoboda na podstawie analizy zdjęć satelitarnych wykonanych przez Planet Labs.

Mowa o poligonach w obwodzie witebskim, pod Osipowiczami i pod Baranowiczami.

Według jednej z wersji, zdecydowano się zlikwidować obozy, bo Rosja ma już wystarczająco dużo środków, by szkolić zmobilizowanych na swoim terytorium.

09:00

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że trzy rosyjskie myśliwce przeprowadziły "niebezpieczne manewry" podczas przechwytywania amerykańskich dronów MQ-9 Reaper w północno-wschodniej Syrii.