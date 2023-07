"Nie wolno z rzeczy technicznej czynić rzeczy politycznej. To była propozycja urzędnicza. Będzie po prostu szczelny cały czas ten kanał. Miały być wprowadzone pewne techniczne ułatwienia. Chodzi o to, żeby nie tworzyć dodatkowego pola do dyskusji w tej sprawie" - powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk o planach rezygnacji z wprowadzenia rozporządzenia usprawniającego sprowadzanie do Polski pracowników. Minister ds. UE, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM dodał, że "urzędnicy proponując różne rzeczy, nie biorą pod uwagę tego, że ktoś to może chcieć to upolitycznić".

Wideo youtube "Absolutnie nie ma w tym nic złego, że w sytuacji, gdy mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej i są odpowiednie potrzeby rynku pracy, jest normalnie realizowana migracja zarobkowa" - mówił gość Tomasza Terlikowskiego. Podkreślił, że "prezydenci miast z Platformy Obywatelskiej, m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, występują corocznie o pozwolenia na pracę w miejskich spółkach dla obcokrajowców". "Tylko w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu zatrudnił w ostatnich latach grubo ponad 150 osób" - dodał. Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że potrzebna jest "normalna migracja zarobkowa, tam, gdzie jest taka potrzeba, gdy te osoby są sprawdzane, weryfikowane, podwójnie". Prowadzący rozmowę zauważył, że mamy możliwość weryfikacji w przypadku osób przysyłanych przez Unię Europejską. "Może zostać uwzględnione życzenie państw członkowskich. Może zostać. Cały problem polega tego rozporządzenia na tym, że my możemy złożyć wniosek o uwzględnienie przyjętych uchodźców z Ukrainy, ale decyzję podejmuje Komisja Europejska" - stwierdził gość RMF FM. Dodał, że "Donald Tusk próbuje upolitycznić sprawę migracji zarobkowej, która jest potrzebą rynku". "Nielegalna migracja i mechanizmy relokacyjne, a legalna migracja zarobkowa to są dwie różne rzeczy" - podkreślił. Minister ds. Unii Europejskiej powiedział, że "8 czerwca Rada UE ds. wewnętrznych przyjmując mechanizm relokacji w podejściu ogólnym otworzyła dyskusję niezwykle szkodliwą wracając do propozycji szkodliwych z 2015 roku i odpowiedzią na to rządu Zjednoczonej Prawicy jest odwołanie się do woli obywateli". "Wszystko w rękach Komisji Europejskiej - mu się na to nie zgadzamy" - dodał. Tomasz Terlikowski zapytał ministra również o to, czy Ukraińcy powinni przeprosić Polaków w trakcie uroczystości dotyczących rocznicy rzezi na Wołyniu. "Na pewno gesty w tej sprawie są potrzebne, bo ta sprawa jest raną niezabliźnioną. Poczekajmy do 11 lipca - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM. Podkreślił, że "nie jest aktorem tych przygotowań". Zobacz również: Zandberg: Kryzys mieszkaniowy będzie jednym z ogniw zapalnych w Polsce

