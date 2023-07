Andrzej Duda przyjechał do Wilna, gdzie spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Przywódcy rozmawiali przede wszystkim o kwestiach bezpieczeństwa i perspektywach przyjęcia Ukrainy do NATO. Polskie władze zamierzają dalej aktywnie walczyć o to, by wzmacniać partnerstwo między Sojuszem i Kijowem, w dalszej kolejności, by Ukraina stała się częścią Paktu Północnoatlantyckiego - zapewniał w Wilnie polski prezydent.

Andrzej Duda i Gitanas Nauseda / Radek Pietruszka / PAP Dzisiaj jedynym, kto jest w stanie wesprzeć Ukrainę, pomóc Ukrainie obronić się i odzyskać kontrolę nad swoimi terytoriami, a tym samym przyczynić się do przywrócenia prymatu prawa międzynarodowego, jest Sojusz Północnoatlantycki jako najpotężniejszy sojusz na świecie - podkreślił Andrzej Duda po spotkaniu z Gitanasem Nausedą. Polski prezydent zapewnił, że Polska razem z Litwą będą walczyć o dalsze wspieranie Ukrainy przez NATO i "i by w przyszłości Ukraina mogła stać się częścią NATO". Prezydent Polski nie ma wątpliwości, że Ukraina nie potrzebuje żadnej wstępnej drogi zanim przystąpi do Sojuszu i że odpowiednie decyzje zostaną podjęte już w czasie najbliższego szczytu w Wilnie. Mamy nadzieję, że zostanie podjęta zdecydowana decyzja sojusznicza o tym, że Ukraina nie potrzebuje żadnego Membership Action Plan, że nie potrzebuje żadnej drogi wstępnej po to, żeby w przyszłości przystąpić do NATO, ale że ta droga dla niej będzie w związku z tym drogą skróconą. Bardzo ważne dla nas jest także to, żeby potwierdzić jedność sojuszniczą wobec Ukrainy w znaczeniu solidarności z Ukrainą, wsparcia dla Ukrainy, tego, że NATO będzie pomagało Ukrainie, wspierało Ukrainę do czasu dopóki nie wyprze ona żołnierzy rosyjskich ze swojej ziemi - apelował prezydent Polski. Andrzej Duda podkreślił, że i Litwie i Polsce zależy na tym, by utworzono radę Ukraina-Rosja. Duda poinformował, że wśród tematów poruszonych na spotkaniu z Nausedą były też kwestie związane ze współpracą obu krajów w zakresie bezpieczeństwa. Szczyt NATO w Wilnie ochraniać będzie między innymi polski kontyngent wojskowy. Mam nadzieję, że z panem prezydentem w przyszłości będziemy inspiratorami jeszcze szerzej zakrojonych wspólnych manewrów wojskowych, zacieśniając tym samym współdziałanie pomiędzy naszymi jednostkami, pomiędzy naszymi armiami - mówił Duda i przypomniał, że Polska prowadzi dynamicznie proces modernizacji wojska. Zobacz również: "Kontrofensywa armii ukraińskiej postępuje zgodnie z planem" [RELACJA]

