Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podał liczbę pewnych typów pocisków, którymi wciąż dysponuje Rosja. Okazuje się, że zasoby wciąż są spore. Prawie pół tysiąca rosyjskich kolaborantów i członków ich rodzin wyjechało na anektowany Krym z okupowanych obszarów w obwodzie chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy. Wydarzenia związane z 272. dniem rosyjskiej napaści na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 22.11.2022 r.

Ukraiński saper podczas akcji na wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej terenach w obwodzie mikołajowskim / Vladyslav Karpovych / PAP

23:19

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem w swoim regularnym wystąpieniu w mediach społecznościowych poinformował o uruchomieniu w całym kraju "punktów niezłomności", gdzie w razie masowych rosyjskich nalotów obywatele będą mogli uzyskać niezbędną pomoc.

"Są tam wszystkie podstawowe media: prąd, sieć komórkowa i Internet, ogrzewanie, woda, apteczka. Całkowicie za darmo i przez całą dobę" - powiedział.

Zełenski podał, że przygotowano już ponad cztery tysiące takich punktów i będą działać w budynkach administracyjnych, a także w szkołach i stacjach ukraińskiej Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Uruchomiono również specjalną stronę, na której znajduje się mapa takich punktów w całym kraju. Jest ona stale aktualizowana.

21:20

Nadchodząca zima może być dla mieszkańców stolicy Ukrainy najgorsza od czasów II wojny światowej - powiedział mer Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild". Poprzez ataki na infrastrukturę cywilną Putin chce zmusić ludzi do ucieczki ze stolicy, ale osiąga coś zupełnie przeciwnego - podkreślił Kliczko.

"Robimy wszystko, pracujemy całą dobę. Nie będziemy po prostu zabierać naszych rzeczy i uciekać na Zachód, jak chce Putin. Tyle razy się mylił w tej wojnie. Znowu się pomylił" - zaznaczył Kliczko.

20:43

Ukraina musi wyzwolić i odbudować jeszcze blisko 2 tysiące miejscowości - podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski we wtorek w wystąpieniu online na forum francuskiego kongresu merów i władz lokalnych.

Rosja chce przekształcić zimno w broń masowego rażenia - zaznaczył Zełenski.

20:38

Bułgarski rząd porozumiał się z rosyjskim właścicielem kombinatu petrochemicznego Neftochim-Łukoil Burgas, największego na Bałkanach, w sprawie formalnego przerejestrowania rezydencji podatkowej firmy do Bułgarii i odprowadzania podatków w tym kraju.

Warunkiem jest cofnięcie zakazu rządu o eksporcie przetworzonej produkcji rafinerii po wejściu w życie unijnych sankcji w grudniu br.

20:24

Bez względu na brutalną wojnę w Ukrainie i mimo presji ze strony władz tego kraju, belgijscy handlarze diamentami nadal importują drogie kamienie z Rosji - informuje brytyjski dziennik "The Guardian".

Dodaje, że chociaż Unia Europejska przestała kupować wiele rosyjskich towarów, diamenty wymykają się nadal z listy sankcji.

19:01

Na Ukrainie spod rosyjskiej okupacji wyzwolono już 1886 miejscowości - powiedział we wtorek wiceszef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Urzędnik powiadomił, że w wyzwolonych miejscowościach przywracana jest działalność organów władz państwowych i lokalnych. Na terytorium 1620 miejscowości działają sztaby humanitarne.

Uruchamiane są ponownie placówki medyczne, oświatowe, służb socjalnych i punkty usług finansowych.

W 1303 miejscowościach przywrócono dostawy gazu, w 1340 - elektryczności, w 1432 - wody. Łączność mobilna i internet jest w 1190 miejscowościach

18:41

USA i zachodni sojusznicy rozważają ustanowienie limitu ceny rosyjskiej ropy naftowej na poziomie 60 dolarów za baryłkę, a decyzja w tej sprawie może zapaść już w środę - podał we wtorek "Wall Street Journal".

Według dziennika, Polska opowiadała się za znacznie niższą kwotą około 20 dolarów.

18:11

Ministerstwo obrony Białorusi kontynuuje weryfikację danych osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Według zapowiedzi, do końca roku inspekcja danych obejmie wszystkich poborowych. Resort zaznacza przy tym, że "insynuacje na temat ukrytej mobilizacji to dezinformacja".

17:47

Przedstawiciele Ukrainy i Iranu spotkali się, by omówić kwestię dostaw irańskich dronów do Rosji - powiedział we wtorek telewizji CNN rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko.

Według przedstawicielstwa Iranu przy ONZ, to strona irańska wyszła z inicjatywą "spotkania ekspertów".

17:36

17:26

Szefowa amerykańskiego resortu finansów Janet Yellen zapowiedziała we wtorek przekazanie dodatkowych 4,5 mld dolarów na wsparcie budżetu Ukrainy.

Środki mają zostać przekazane w przyszłym tygodniu.

16:14

Kanada nałożyła sankcje na Białoruś w związku ze wsparciem udzielanym dla rosyjskiej wojny na Ukrainie - poinformowała we wtorek w komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Sankcje dotyczą 22 białoruskich wysokich urzędników i wojskowych, m.in. nadzorujących granicę między Białorusią a Ukrainą. Sankcje nałożono też na 16 firm, w tym 5 banków, białoruską kolej, przedsiębiorstwa produkcji wojskowej - wynika z danych na stronie rządu Kanady.

Joly wskazała w komunikacie, że Białoruś umożliwia naruszanie praw człowieka oraz zezwala na ostrzał Ukrainy prowadzony ze swojego terytorium przez Rosję - podała agencja The Canadian Press.

16:08

Były bokserski mistrz świata Wołodymyr Kliczko obawia się ponownego rosyjskiego ataku na Kijów najpóźniej wiosną przyszłego roku.

Oczywiście spodziewamy się, że znów nas zaatakują, że stolica znów zostanie zaatakowana - powiedział we wtorek na szczycie gospodarczym zorganizowanym przez niemiecką gazetę "Sueddeutsche Zeitung".

16:01

Rosjanom pozostało 13 proc. rakiet Iskander, 37 proc. Kalibrów i połowa zapasów Ch-101 i Ch-555, a także 43 rakiety Kindżał (73 proc.) - pisze na Twitterze we wtorek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Według tej informacji, Rosjanie wciąż dysponują sporymi zasobami pewnych typów pocisków.

16:00

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii oświadczyło, że kraj ten dostarczy władzom w Kijowie generatory i latarnie słoneczne o wartości ponad 2,5 mln dolarów, by Ukraina mogła się lepiej przygotować do przetrwania ostrej zimy - poinformował we wtorek portal Kyiv Independent.

15:50

Rosyjski koncern Gazprom ograniczy o ponad 56 procent dostawy gazu ziemnego do Mołdawii - podał we wtorek rząd w Kiszyniowie.

15:07

Wyższa inflacja i wolniejszy wzrost to cena, jaką światowa gospodarka płaci za wojnę Rosji na Ukrainie. W przyszłym roku wzrost gospodarczy wyhamuje i wyniesie 2,2 proc. przy 3,1 proc. w roku bieżącym - poinformowała we wtorek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Rekordowa inflacja, napędzana przez największy kryzys energetyczny od lat 70., powoduje finansowe kłopoty dla milionów ludzi - poinformowała OECD w omówionym przez "New York Times" raporcie.

Rządy i decydenci muszą uczynić swoim głównym priorytetem obniżenie inflacji, jednocześnie chroniąc gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa przy pomocy ukierunkowanych wydatków - dodano w raporcie.

14:45

Wyciągając lekcję z rosyjskiej wojny i wykorzystywania przez szefa Kremla Władimira Putina energii jako broni, musimy zwiększyć swoje zaangażowanie w dywersyfikację - stwierdził kanclerz Olaf Scholz we wtorek w Berlinie podczas przemówienia otwierającego szczyt gospodarczy zorganizowany przez "Sueddeutsche Zeitung"(SZ).

Wskazywał też na potrzebę odnowienia umów handlowych z USA i zaapelował do liderów biznesu o wykazanie "gotowości do zmian".

14:05

Prawie pół tysiąca kolaborantów współpracujących z Rosją i członków ich rodzin wyjechało na anektowany Krym z okupowanych obszarów w obwodzie chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy - powiadomił lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow.

"Kolaboranci z tymczasowo okupowanych terenów obwodu zaporoskiego uciekają, jak szczury z tonącego okrętu" - napisał Fedorow na serwisie Telegram. Dodał, że prawie 500 osób - współpracujących z wrogiem i ich rodziny - wyjechało na anektowany Krym, gdzie znalazło się w dwóch pensjonatach na terenie Sewastopola.

Melitopol, leżący w obwodzie zaporoskim, jest okupowany przez wojska rosyjskie. Obwód chersoński, zajęty w pierwszych tygodniach inwazji rosyjskiej, został wyzwolony w części leżącej na prawym brzegu Dniepru. Wojska rosyjskie pozostają na terenach na lewym brzegu Dniepru.

13:26

Po ostatnim ataku praktycznie nie mamy już nieuszkodzonych elektrowni cieplnych i wodnych - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Kijowie szef operatora energetycznego Ukrenerho Wołodymyr Kudrycki, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

13:13

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) prowadzi rewizje w firmie VS Energy, której właścicielami są oligarchowie z Rosji. Firma ta zajmuje 10 proc. rynku energetycznego Ukrainy - poinformował we wtorek portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródło w SBU.

13:06

Jeśli dojdzie do starcia między Rosją a NATO, czeskie wojsko będzie jego uczestnikiem od pierwszej minuty - powiedział we wtorek szef sztabu generalnego Czech gen. Kamil Rzehka na dorocznej odprawie dowództwa wojskowego.

Prezydent Milosz Zeman potwierdził swoje pełne poparcie dla Ukrainy.

12:46

Wojna w Ukrainie jest świętokradcza, trzeba zrobić wszystko, by ją zatrzymać i otworzyć drogi pokoju - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z delegacją Światowego Kongresu Żydów w Watykanie. Wyraził przekonanie, że chrześcijanie i Żydzi muszą wspólnie działać, by uczynić świat "bardziej braterskim".

Dzisiaj w wielu rejonach świata pokój jest zagrożony. Uznajemy wspólnie, że wojna, każda wojna jest zawsze i wszędzie porażką dla całej ludzkości - mówił papież w czasie audiencji.

Myślę o wojnie w Ukrainie, wojnie świętokradczej, która zagraża Żydom i chrześcijanom, w ten sam sposób pozbawiając ich bliskich, domów, dóbr, życia. Tylko dzięki poważnej woli zbliżenia jednych do drugich i braterskiemu dialogowi możliwe jest przygotowanie terenu dla pokoju - dodał.



12:11

Rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko poinformował, że do resortu wezwany zostanie ambasador Węgier w związku z doniesieniami mediów, iż premier Viktor Orban przyszedł na mecz w szaliku "na którym przedstawiono Węgry z częścią terytorium Ukrainy".

W komunikacie na Facebooku Nikołenko napisał, że według mediów "Viktor Orban przyszedł na mecz piłkarski z szalikiem, na którym przedstawiono Węgry z częścią terytorium Ukrainy". Rzecznik dodał następnie: "szerzenie na Węgrzech idei rewizjonizmu nie sprzyja rozwojowi stosunków ukraińsko-węgierskich i nie jest zgodne z zasadami polityki europejskiej".

"Do MSZ Ukrainy zaproszony zostanie ambasador węgierski, któremu przekażemy, że postępek Viktora Orbana jest nie do zaakceptowania. Oczekujemy oficjalnych przeprosin strony węgierskiej i zdementowania roszczeń do integralności terytorialnej Ukrainy" - zapowiedział rzecznik MSZ w Kijowie.

11:47

Działania kontrwywiadowcze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) trwają w monasterze Świętej Trójcy w Korcu oraz w obiektach diecezji sarneńskiej i poleskiej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego w obwodzie rówieńskim - poinformowała SBU.

"W obwodzie rówieńskim SBU prowadzi działania kontrwywiadowcze (z zakresu bezpieczeństwa) na terenie monasteru Świętej Trójcy w Korcu, monasteru żeńskiego pw. Wołyńskiej Ikony Matki Bożej (we wsi Serniki) (...) i na terenie obiektów diecezji sarneńskiej i poleskiej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej" - głosi komunikat służb opublikowany we wtorek na Facebooku.

SBU oświadczyła, że działania te są prowadzone "w ramach regularnej pracy SBU dotyczącej działalności dywersyjnej rosyjskich służb specjalnych na Ukrainie". Analogiczne oświadczenie pojawiło się wcześniej na temat działań SBU na terenie Ławry Peczerskiej w Kijowie, najważniejszego obiektu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. W tym pierwszym komunikacie SBU nie użyła słowa "rewizja", jednak agencja UNIAN powołując się na własne źródła podała, że chodzi właśnie o przeszukania na terenie ławry.



11:34

Ciała kolejnych 33 żołnierzy ukraińskich poległych w obronie kraju przed inwazją rosyjską sprowadzono na Ukrainę - poinformowało ministerstwo ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych. Jak dodano, rozmowy o przekazywaniu ciał poległych trwają.

Po najnowszej rundzie tej wymiany, która odbyła się we wtorek, Ukraina odzyskała dotąd łącznie 696 ciał swoich żołnierzy - podała ukraińska telewizja Suspilne.

10:29

Na wysypisku śmieci w Chersoniu Rosjanie palili ciała swoich poległych żołnierzy - taką informację w oparciu o relacje mieszkańców miasta opublikował brytyjski "Guardian". Gazeta cytuje świadków, którzy opowiadają o ciężarówkach wjeżdżających na wysypisko i zrzucających tu sterty czarnych worków, które następnie były podpalane. Nad wysypiskiem widać było wówczas kłęby czarnego dymu, a w powietrzu roznosił się "przerażający zapach palonego mięsa". Władze ukraińskie na razie nie potwierdzają tych doniesień.

10:26

W rosyjskich ostrzałach zginęło w ciągu ostatniej doby ośmiu cywilów, 16 osób zostało rannych - podał Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W nocy Rosjanie ostrzeliwali regiony na południu i północy kraju.

Jak poinformował Kyryłenko, cztery osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w obwodzie donieckim. W niedawno wyzwolonym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy zginęło w poniedziałek trzech mieszkańców, a 10 zostało rannych. W obwodzie charkowskim zginęła jedna osoba na skutek wybuchu miny.

Wiceszef biura Zełenskiego poinformował także, że w obwodzie sumskim, na północnym wschodzie kraju, Rosjanie ostrzelali cztery hromady (odpowiednik gmin) z haubic, moździerzy i systemów rakietowych. Na obszary te spadło prawie 100 pocisków.

Z systemów Grad i ciężkiej artylerii Rosjanie ostrzelali w nocy z poniedziałku na wtorek wsie w rejonie (odpowiednik powiatu) nikopolskim w obwodzie dniepropetrowskim, na południu kraju. Jak podał portal Suspilne, Rosjanie wystrzelili blisko 60 pocisków. Nie odnotowano ofiar.

10:10

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że prowadzi wraz z policją i gwardią narodową działania kontrwywiadowcze na terenie kijowskiej Ławry Peczerskiej, gdzie mieści się siedziba Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

W komunikacie na serwisie Telegram Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała, że "podejmuje środki kontrwywiadowcze (z zakresu bezpieczeństwa)" na terenie ławry. Działania te "odbywają się wspólnie z policją i gwardią narodową w ramach regularnej pracy SBU dotyczącej działalności dywersyjnej rosyjskich służb specjalnych na Ukrainie" - podano w oświadczeniu.

Agencja UNIAN podała, że prowadzone są rewizje, w komunikacie SBU nie wspomniano zaś o przeszukaniach. Służby podały jednak, że przy obecności przedstawicieli Cerkwi prowadzą "oględziny terytorium i pomieszczeń" w celu wykrycia zabronionych przedmiotów oraz "kontrolę osób na terytorium ławry pod kątem ich związków ze sprzeczną z prawem działalnością na szkodę suwerenności państwa ukraińskiego".

Ławra Peczerska to pochodzący z XI wieku kompleks klasztorny, który przez wiele wieków był jednym z najważniejszych ośrodków prawosławia na ziemiach ukraińskich. Na jego terenie znajduje się m.in. sobór katedralny będący obecnie siedzibą Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego oraz liczne cerkwie. Ławra Peczerska jest od 1994 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.



10:07

Wielka Brytania przekazuje Ukrainie nowszą, bardziej zaawansowaną wersję laserowo naprowadzanego pocisku Brimstone, o dwukrotnie większym zasięgu niż poprzednia wersja - podał dziennik "Daily Telegraph".

Jak wyjaśnia gazeta, Wielka Brytania po raz pierwszy wysłała Ukrainie pociski Brimstone około pół roku temu, ale na nagraniu opublikowanym w październiku przez siły zbrojne widoczna jest przygotowana do transportu w bazie RAF Brize Norton nowsza wersja tej broni.

Są one zazwyczaj wystrzeliwane z powietrza, ale ukraińscy żołnierze używają w tym celu zmodyfikowanych ciężarówek, które służą jako mobilne platformy startowe.

Pociski Brimstone 2, z których każdy kosztuje ok. 175 tys. funtów, mogą trafiać w cele poprzez śledzenie lasera kierowanego przez żołnierzy, samoloty lub pojazdy, albo wybierać własny cel z zaprogramowanej listy dzięki zastosowaniu fal radaru. System ten pozwala broni na skanowanie pola walki i wybór najbardziej odpowiedniego celu, pomijając pojazdy cywilne lub mniej ważny sprzęt wojskowy.

Brimstone może być użyty w obszarach zabudowanych, bo dzięki naprowadzaniu laserowemu redukowana jest możliwość potencjalnych strat wśród ludności cywilnej.

09:00

Domniemany atak na terminal naftowy w Noworosyjsku, w pobliżu którego znajduje się duża baza rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, stanowiłby dla niej kolejne strategiczne wyzwanie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 18 listopada wiele rosyjskich i ukraińskich mediów poinformowało, że w terminalu naftowym w porcie Noworosyjsk na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do ataku. W pobliżu terminalu naftowego znajduje się duża baza rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

"Flota Czarnomorska przeniosła wiele swoich operacji podwodnych do Noworosyjska po tym, jak jej baza w Sewastopolu na okupowanym Krymie została latem uderzona przez Ukrainę. Rosyjscy dowódcy będą zapewne zaniepokojeni zagrożeniami dla noworosyjskiej flotylli okrętów desantowych. Jednostki te są stosunkowo bezbronne bez eskorty, a od czasu uszkodzenia mostu Kerczeńskiego w październiku przyjęły na siebie ważniejszą rolę w zaopatrywaniu sił rosyjskich na Ukrainie" - napisano.

Oceniono, że choć szczegóły ataku nie są jeszcze jasne, jakakolwiek demonstracja ukraińskiej zdolności do zagrożenia Noworosyjskowi z dużym prawdopodobieństwem stanowiłaby kolejne strategiczne wyzwanie dla Floty Czarnomorskiej oraz podważyłaby i tak ograniczone wpływy Rosji na Morzu Czarnym.



07:26

Władze Rosji zwiększają kontrolę nad przestrzenią informacyjną; świadczy o tym projekt ustawy o algorytmach rekomendacyjnych w internecie i rozporządzenie FSB dotyczące informacji o działaniach militarnych Rosji - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank w najnowszej analizie zwraca uwagę na projekt ustawy, który parlament Rosji może rozpatrzeć do końca roku. Według prorządowych mediów rosyjskich przewiduje on, że wszystkie serwisy internetowe wykorzystujące algorytmy rekomendacyjne powinny wprowadzić możliwość całkowitego lub częściowego wyłączenia tej technologii.

Algorytmy rekomendacyjne używane są przez serwisy społecznościowe i projekt, który pojawił się jeszcze przed inwazją rosyjską na Ukrainę, wymierzony był w zachodnie serwisy, jak Facebook, Instagram i YouTube. Chodzi o algorytmy, które wykorzystują preferencje użytkowników, by proponować im konkretne treści.

Jak ocenia ISW, projekt przewiduje, że serwisy internetowe będą musiały zapewnić władzom możliwość "całkowitego bądź częściowego zablokowania udziału pewnych użytkowników". Rozważanie przepisów przez parlament analitycy amerykańskiego ośrodka oceniają jako próbę odpowiedzi na bolączkę Kremla, jaką jest możliwość odpowiedniego prezentowania wojny przeciwko Ukrainie. Chodzi też o "wprowadzenie bezpośrednich środków przeciwdziałania" odmiennym opiniom w internecie, pochodzącym ze źródeł w Rosji, jak i z zagranicy.



07:25

Parlament Europejski w środę na sesji planarnej będzie głosował nad rezolucją uznającą Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. Wcześniej w tej sprawie doszło do porozumienia grup politycznych w PE.

W projekcie rezolucji jego autorzy ponownie wyrażają niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępiają nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Domagają się zaprzestania wszelkich działań wojskowych sił rosyjskich, w szczególności ataków na tereny mieszkalne i infrastrukturę cywilną oraz wycofania przez Rosję wszystkich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy. Wzywają do zaprzestania przymusowych deportacji ukraińskiej ludności cywilnej i przymusowych adopcji ukraińskich dzieci, a także do uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych na Ukrainie.

06:22

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zaapelowała do mieszkańców wyzwolonego z rosyjskiej okupacji Chersonia, aby ewakuowali się na zimę do bezpieczniejszych rejonów kraju.

"Rząd oferuje darmową ewakuację do Krzywego Rogu, Mikołajowa i Odessy z możliwością dalszej podróży do Kirowogradu, Chmielnickiego lub zachodnich rejonów Ukrainy" - napisała Wereszczuk na Telegramie.

Podkreśliła, że swój apel kieruje głównie do kobiet z dziećmi, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Wicepremier zapewniła, że ewakuowane osoby będą miały zapewnione zakwaterowanie w schroniskach, pomoc humanitarną, wyżywienie i opiekę medyczną. "Otrzymają też pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o przemieszczeniu się wewnątrz kraju oraz pomoc finansową od państwa i organizacji międzynarodowych" - napisała Wereszczuk.

Wcześniej z apelem o ewakuację do mieszkańców wezwolonych rejonów obwodu chersońskiego wystąpił szef obwodowej administracji wojskowej Jarosław Januszewycz wskazując na duże zagrożenie rosyjskim ostrzałem i poważnymi zniszczeniami obwodowej infrastruktury.

W Chersoniu i okolicach brak jest wody, nie ma prądu, nie działa też ogrzewanie.

05:20

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) potwierdziła, że po rosyjskim ostrzale główne wyposażenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie nie zostało uszkodzone i "nie ma bezpośredniego zagrożenia nuklearnego".

Stan siłowni nie wywołuje "bezpośredniego zaniepokojenia o bezpieczeństwo nuklearne", reaktory są stabilne, a paliwo zużyte, nowe paliwo i odpady radioaktywne pozostają w miejscach składowania. Eksperci zaobserwowali jednak rozległe zniszczenia - ogłosiła MAEA w komunikacie.

W związku z ostrzałem elektrowni dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi "zintensyfikował konsultacje mające na celu ustanowienie strefy ochronnej w Zaporoskiej Elektrowni" - poinformowano.

W weekend oddziały rosyjskie ostrzeliwały Zaporoską Elektrownię Atomową, a ukraiński koncern Enerhodar podał, że Rosjanie celowali w infrastrukturę, która jest konieczna do włączenia 5. i 6. bloku energetycznego oraz przywrócenia produkcji energii na potrzeby Ukrainy.

05:10

Podczas nadchodzącej zimy życie milionów ludzi na Ukrainie będzie zagrożone - oświadczył dr Hans Henri Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę. Jako przyczyny wskazał zniszczenia infrastruktury energetycznej i placówek ochrony zdrowia.

Na konferencji prasowej w Kijowie Kluge wskazał, że połowa infrastruktury energetycznej Ukrainy jest albo uszkodzona, albo zniszczona a 10 mln ludzi jest obecnie pozbawionych prądu. Tymczasem prognozy przewidują, że temperatura w niektórych rejonach Ukrainy może spaść nawet do minus 20 st. C.

Ponadto - jak powiedział Kluge - WHO udokumentowała od początku wojny 703 rosyjskie ataki na placówki ochrony zdrowia, takie jak szpitale i przychodnie.

Mówiąc po prostu - tej zimy w grę będzie wchodziło po prostu przeżycie - powiedział Kluge. Dodał, że ukraiński system opieki zdrowotnej "stoi w obliczu najgorszych dni od początku wojny" a "najlepszym rozwiązaniem byłoby położenie kresu konfliktowi".

Kluge wskazał, że rosyjskie ataki spowodowały, że setki szpitali i placówek ochrony zdrowia "nie są w pełni zdolne do funkcjonowania, brak jest paliwa, wody i elektryczności aby zaspokoić podstawowe potrzeby".

WHO ocenia, że nawet ok. 3 mln osób na Ukrainie może opuścić swoje domy w poszukiwaniu ciepłych i bezpiecznych mieść schronienia.

Innym zagrożeniem jest wzrastająca liczba zachorowań na Covid-19. W sytuacji niskiego wskaźnika zaszczepionych, nie mówiąc już o dawkach przypominających, miliony Ukraińców ma spadającą lub nie posiada w ogóle odporności na Covid - powiedział Kluge.