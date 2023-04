15:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył godzinną rozmowę telefoniczną ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem. Ukraińskie media zauważają, że rozmowę przeprowadzono przed wizytą francuskiego przywódcy w Chinach.

W godzinnej rozmowie z Emmanuelem Macronem przedmiotowo i skutecznie omówiliśmy współpracę obronną Ukrainy i Francji. Szczegółowo poinformowałem (go) o sytuacji na froncie. Skupiliśmy się na dalszych krokach na drodze ku realizacji Formuły Pokojowej. Skoordynowaliśmy działania w kontekście najbliższych wydarzeń międzynarodowych - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Telegram

Jak poinformował w piątek Pałac Elizejski, Macron, który w przyszłym tygodniu uda się do Pekinu, ma zamiar ostrzec chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, by "nie podejmował fatalnej decyzji" o militarnym wsparciu Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie. Wizyta Macrona w Pekinie potrwa od środy do piątku.

14:56

Ukraińska prokuratura żąda nałożenia na przełożonego Ławry Peczerskiej, metropolitę Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego Pawła całodobowego aresztu domowego - informuje portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w organach ścigania.

14:42

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety nakładające sankcje na kilkaset rosyjskich osób fizycznych i prawnych. Na liście sankcyjnej jest też kilku Ukraińców. Restrykcje objęły m.in. byłego szefa zakładów Motor Sicz Wiaczesława Bohusłajewa.

13:37

Władimir Putin nie rozmieści na Białorusi broni jądrowej, bo nie pozwolą na to Chiny - uważa Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

"Żadnego rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Białorusi nie będzie i nie może być, dopóki Chiny nie pozwolą Putinowi na rozmieszczenie tam broni jądrowej. Czy Chiny pozwolą Putinowi rozmieszczać broń jądrową na terytorium Białorusi? Jestem bardziej niż pewny, że nie" - powiedział Daniłow, cytowany przez portal Suspilne.

Jak ocenił, broń jądrowa na Białorusi nie jest potrzebna ani Chinom, ani Rosji. Wypowiedzi Putina na ten temat określił jako szantaż mający na celu skłonienie USA do jak najszybszego podjęcia negocjacji, by zakończyć wojnę na warunkach rosyjskich.

13:28

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius nie spodziewa się, że braki w wyposażeniu Bundeswehry zostaną w najbliższym czasie uzupełnione. "Wszyscy wiemy, że istniejących luk nie da się w pełni zlikwidować do 2030 roku" - powiedział gazecie "Welt am Sonntag".

"Bundeswehra ma do spełnienia trzy zadania: obrona narodowa i sojusznicza, a także międzynarodowe operacje kryzysowe. Do tego potrzebuje zdolności, wspartych materiałami i personelem" - podkreślił Pistorius w wywiadzie. "Wszyscy wiemy, że istniejących luk nie da się całkowicie zlikwidować do 2030 roku. Dlatego musimy ustalić priorytety" - dodał minister.

Jednym z tych priorytetów jest ochrona wschodniej flanki NATO. "Dla nas oznacza to zbudowanie w pełni wyposażonej dywizji do 2025 roku i wniesienie odpowiedniego wkładu do sił reagowania NATO" - wyjaśnił Pistorius.

13:05

Międzynarodowy Komitet Olimpijski skrytykował decyzję władz Ukrainy o niedopuszczeniu ukraińskich sportowców do udziału w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, jeśli będą musieli rywalizować z Rosjanami.

13:04

Przywódca Chin Xi Jinping nie poparł wymyślonego przez Władimira Putina geopolitycznego konfliktu z Zachodem - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W piątek Putin zatwierdził nową koncepcję rosyjskiej polityki zagranicznej, która ma najprawdopodobniej sprzyjać propagowaniu utworzenia potencjalnej antyzachodniej koalicji - pisze ISW. W dokumencie zaaprobowanym przez rosyjskiego przywódcę Zachód przedstawiony jest jako antyrosyjska i destabilizująca siła w dużo większym stopniu niż w poprzedniej koncepcji polityki zagranicznej z 2016 roku.

Według ISW Putin chciał wykorzystać spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem 20-22 marca, by próbować zjednoczyć resztę świata przeciwko Zachodowi, a nowy dokument najprawdopodobniej ma wspomóc formowanie antyzachodniego bloku.

W ocenie analityków propozycja Putina dotycząca utworzenia antyzachodniego bloku nie została odebrana pozytywnie podczas wizyty chińskiego przywódcy w Moskwie, "Xi odmówił poparcia wymyślonego przez Putina geopolitycznego konfliktu z Zachodem" - czytamy.

Kreml najpewniej opublikował nowe wytyczne polityki zagranicznej w przeddzień objęcia przez Rosję przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, by stworzyć tło informacyjne do dalszych prób formowania antyzachodniej koalicji na forum ONZ - uważa ISW. Ośrodek zaznacza, że Rosja może wykorzystać swoje przewodnictwo w RB ONZ jako metodę projekcji siły.

11:00

Premier Mateusz Morawiecki w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich: Przywożę zamówienie, które dostałem od premiera Ukrainy na 100 Rosomaków, które będą tutaj produkowane.

09:57

Osobiste dowodzenie działaniami na Ukrainie przez szefa rosyjskiego sztabu generalnego, generała Walerija Gierasimowa, nie poprawiło sytuacji Rosji, której wojska osiągnęły marginalne korzyści kosztem dziesiątek tysięcy ofiar - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przypomniano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 11 stycznia 2023 roku generał Gierasimow objął osobiste dowództwo "specjalnej operacji wojskowej", a okres jego dowodzenia charakteryzuje się dążeniem do rozpoczęcia generalnej ofensywy zimowej mającej na celu rozszerzenie rosyjskiej kontroli nad całym regionem Donbasu.

"Po 80 dniach coraz wyraźniej widać, że projekt ten zakończył się niepowodzeniem. Na kilku osiach frontu donbaskiego siły rosyjskie osiągnęły jedynie marginalne korzyści kosztem dziesiątek tysięcy ofiar, w dużej mierze trwoniąc tymczasową przewagę kadrową uzyskaną w wyniku jesiennej 'częściowej mobilizacji'. Istnieje realna możliwość, że po dziesięciu latach pełnienia funkcji szefa sztabu generalnego Gierasimow przekracza granice tego, jak dalece rosyjskie przywództwo będzie tolerowało niepowodzenia" - napisano.

09:52

Kongres USA zgodził się na zakup przez Polskę 800 rakiet Hellfire, w które zostaną wyposażone polskie śmigłowce wsparcia AW149 oraz docelowo apache. Przystępujemy do negocjacji cenowych - przekazał w sobotę na Twitterze wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Do końca 2023 r. do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafią pierwsze śmigłowce AW149, produkowane w PZL Świdnik. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza, posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.