Rosyjscy okupanci, którzy od blisko półtorej roku kontrolują Siewierodonieck, Lisiczańsk i Rubiżne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, nawet nie ukrywają, że nie zamierzają odbudowywać tych miast ze zniszczeń wojennych - informują ukraińskie władze. W tym artykule znajdziesz najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie z wtorku 19 grudnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraina informuje, że musi ograniczać niektóre operacje z powodu niewystarczającej liczby pocisków artyleryjskich / YAKIV LIASHENKO / PAP/EPA

10:30

W miniony czwartek rosyjskie siły powietrzne najprawdopodobniej po raz pierwszy od sierpnia 2023 roku użyły wystrzeliwanego z powietrza pocisku balistycznego AS-24 (w kodzie NATO - Killjoy) - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że Rosja wystrzeliła co najmniej jeden pocisk na środkową Ukrainę, prawdopodobnie celując w lotnisko wojskowe.

09:30

"Najeźdźcy właśnie ogłosili swój plan odbudowy Siewierodoniecka, Lisiczańska i Rubiżnego, przewidziany do realizacji w ciągu najbliższych 12 lat, czyli do 2035 roku" - informują lokalne władze. Według tych doniesień Rosjanie chcą wznieść zaledwie 20 budynków w Lisiczańsku, 98 w Rubiżnem i nieco ponad 100 w Siewierodoniecku. Oznacza to, że odbudowa obejmie niecałe 10 proc. infrastruktury zniszczonej podczas wojny - poinformowała regionalna administracja w komunikacie na Facebooku. Pozostałe zrujnowane obiekty nawet nie zostały wzięte pod uwagę. W związku z tym warto przypomnieć, że w całym obwodzie ługańskim najeźdźcy zniszczyli lub uszkodzili ponad 3 tys. wielopiętrowych budynków mieszkalnych - dodały władze tej części Ukrainy.

25 czerwca 2022 roku rosyjskie siły opanowały Siewierodonieck, a 3 lipca Lisiczańsk, czyli dwa największe miasta Ługańszczyzny, które pozostawały wówczas pod kontrolą rządu w Kijowie.

08:00

Rosyjski budżet zarobił co najmniej 1,25 mld dol. na wycofywaniu się zagranicznych firm z Rosji, zaś aktywa koncernów są przejmowane za bezcen przez rosyjskich oligarchów powiązanych z Putinem - donosi "New York Times". Dziennik opisuje osobiste zaangażowanie Władimira Putina w przejmowanie, a czasem wręcz konfiskacie zagranicznych majątków.

07:20

Do Kijowa przybył nowy ambasador RP na Ukrainie Jarosław Guzy, który złożył już kopie listów uwierzytelniających w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

"Są zapowiedzi, sam jestem ciekaw wizyty ministra Radosława Sikorskiego. Podejrzewam, że pierwsze rozmowy zarysują plan, który - jako ambasador, niebędący decydentem w sprawach zagranicznych, ale realizujący politykę zagraniczną - będę wypełniał i to jest moje zadanie. Tak to właśnie widzę" - powiedział Guzy.

06:30

Ochrona ukraińskiej infrastruktury energetycznej w zimie i maksymalizacja eksportu przez porty i lądowe przejścia graniczne to główne priorytety polityki USA wobec Ukrainy - poinformowała w poniedziałek wieczorem na platformie X ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie Bridget Brink.

Tematy były przedmiotem rozmów z asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i eurazjatyckich Jamesem O'Brienem, wicepremierem i ministrem infrastruktury Ukrainy Ołeksandrem Kubrakowem oraz Mustafą Najemem, wiceministrem infrastruktury Ukrainy.

"Dyskutowaliśmy na temat pomocy Ukrainie w obronie przed atakami Rosji i przyspieszenia jej odbudowy gospodarczej" - dodała amerykańska ambasador.