„Nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, kiedy zakończy się wojna Ukrainy z Rosją, jednak jeśli zachowamy jedność jako naród, będziemy mogli zbliżyć się do zwycięstwa” – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej, podsumowującej mijający rok. Zełenski oznajmił, że armia zwróciła się do niego z wnioskiem o mobilizację 450 – 500 tys. osób. Podkreślił, że w czasie wojny nie można zorganizować wyborów.

Wołodymyr Zełenski w czasie konferencji prasowej / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Zełenski odpowiada na pytania dziennikarzy na konferencji podsumowujące rok. Przekazał, że armia zwróciła się o zmobilizowanie dodatkowych 450-500 tys. osób do wojska, ale mobilizacja to "temat delikatny" i decyzja w sprawie powołania takiej liczby osób jeszcze nie zapadła.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że tej zimy Ukrainy będzie bronić kilka kolejnych systemów Patriot. Nie chciał jednak mówić o tym, kiedy wojna może się skończyć. Nikt nie zna na to pytanie odpowiedzi. Nawet nasi dowódcy i zachodni partnerzy, którzy mówią, że wojna przyszła na lata, tak naprawdę tego nie wiedzą. To jest dialog, to są opinie - powiedział ukraiński prezydent.

Wojna, zwycięstwo, porażka, stagnacja, zależy od wielu decyzji, ryzyka, ale przede wszystkim od nas samych. Nie jesteśmy jednak gotowi poddać naszego kraju. Jeśli zachowamy cele, zrobimy wszystko, co możemy, to jestem przekonany, że będziemy mogli zbliżyć to zwycięstwo - mówił.

Pytany o wybory, podkreślił, że ich organizacja nie jest możliwa. Przypomnijmy, że w tym roku miały się odbyć wybory parlamentarne, natomiast w 2024 roku powinny być zorganizowane wybory prezydenckie.

W czasie konferencji Zełenski oświadczył, że w szwajcarskim Davos odbędzie się spotkanie w ramach Formuły Pokoju, czyli planu pokojowego sygnowanego przez ukraińskiego prezydenta. Nie podał jednak daty spotkania. Jednocześnie podkreślił, że jeśli Rosja nie zmieniła swoich celów wojennych, to znaczy, że nie chce pokoju.