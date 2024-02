Co najmniej dwie osoby zginęły w rosyjskim ostrzale do którego doszło w obwodzie sumskim na północy Ukrainy – poinformowały lokalne władze. Jak zaznaczono, Rosjanie nieustannie ostrzeliwują ten region, a zwłaszcza tereny przygraniczne. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje związane z wojną w Ukrainie z wtorku 20 lutego.

Prezydent Ukrainy na spotkaniu z żołnierzami / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

09:40

Działania ofensywne wojsk rosyjskich w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy gwałtownie spadły po zdobyciu tej miejscowości - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Tempo rosyjskich działań ofensywnych w rejonie Awdijiwki miało dramatycznie zwolnić po tym, jak Rosjanie zdobyli tę miejscowość" - stwierdza waszyngtoński think tank, analizując sytuację na froncie.

Rzecznik ukraińskich wojsk na tym kierunku Dmytro Łychowij mówił 19 lutego, że liczba rosyjskich ataków istotnie zmalała, rosyjskie siły przegrupowują się i "oczyszczają teren" z ostatnich wojsk przeciwnika. Zmniejszyć się miała także intensywność ostrzałów i ataków lotniczych.

Ukraińska armia ogłosiła, że jej siły wycofały się z Awdijiwki na nowe linie obrony, które zostały wcześniej przygotowane i umocnione "na kilku poziomach".

08:51

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji zatrzymała w Jekaterynburgu na Uralu kobietę o podwójnym amerykańsko-rosyjskim obywatelstwie w związku z podejrzeniem o "zdradę" - podał we wtorek Reuters, powołując się na rosyjskie media.

33-latka miała zebrać i przekazać pieniądze dla ukraińskiej armii.



Według FSB kobietę zatrzymano w ramach śledztwa dotyczącego "zdrady", gdyż zbierała fundusze, które pozwoliły armii ukraińskiej kupić broń. Mieszkankę Los Angeles umieszczono w areszcie po przekazaniu darowizny pieniężnej dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:20

Ponad połowa Polaków bierze pod uwagę wojnę NATO z Rosją; 32 proc. respondentów nie obawia się takiego scenariusza - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla wtorkowego "Super Expressu".

W sondażu zapytano ankietowanych, czy obawiają się, że może dojść do wojny Rosji z NATO. 56 proc. ankietowanych przyznało, że ma takie obawy. 32 proc. respondentów nie widzi takiego zagrożenia, a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.



Zdaniem gen. Leona Komornickiego, obawy są dużo większe na wschodzie kraju, blisko granicy z Białorusią i Ukrainą. "Przecież to tam wlatują rakiety do naszej przestrzeni powietrznej. Te nastroje z pewnością się udzielają" - powiedział gazecie były wojskowy.

07:00

To, co się dzieje na granicy z Polską, nie dotyczy zboża, ale raczej polityki - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nawiązując do protestów i blokad polskich rolników i przewoźników.

"To sytuacja, która każdego dnia pokazuje erozję solidarności. To, co dzieje się na naszej zachodniej granicy - granicy z Polską - nie może być postrzegane jako coś normalnego i zwyczajnego. Potrzebujemy sprawiedliwości, prostej i jasnej" - powiedział Zełenski w przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Podkreślił, że tylko 5 proc. ukraińskiego eksportu produktów rolnych przechodzi przez polską granicę. "Tak naprawdę sytuacja nie dotyczy zboża, ale najprawdopodobniej polityki. A w pobliżu Kupiańska, niedaleko granicy z Rosją, gdzie nie ustaje ostrzał artylerii wroga, wieści z granicy z Polską brzmią po prostu jak kpina" - dodał ukraiński prezydent.