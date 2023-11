Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęła dochodzenia w sprawie około 8 tys. przypadków podejrzeń o zdradę stanu. To dane od początku wojny z Rosją. "Sądy wydały wyroki na 330 kolaborantów. Jednym z najnowszych jest wyrok 15 lat więzienia dla Wołodymyra Saldo, który stoi na czele lokalnych władz okupacyjnych w obwodzie chersońskim" - poinformowała SBU. O współpracę z obcym wywiadem i zdradę stanu oskarżony został też deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy z partii Sługa Narodu Ołeksandr Dubinski. W tym artykule znajdziesz najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie z wtorku 14 listopada.

09:00

Co najmniej 1319 luksusowych samochodów o łącznej wartości 229,6 mln dolarów wjechało do Rosji od czasu, gdy Stany Zjednoczone i UE zakazały w marcu 2022 r. sprzedaży do Rosji samochodów z wyższej półki - poinformował we wtorek portal Kyiv Independent.

Od czasu wejścia w życie zakazu importu 15 marca 2022 r. do Rosji trafiło 551 Land Roverów, 226 pojazdów Mercedes-Benz, 177 Porsche i innych samochodów luksusowych marek.

Rosja sprowadziła także co najmniej 42 drogie supersamochody, z których najdroższym jest Ferrari 812 Competizione o wartości prawie 534 tys. dolarów.

10:00

Rosja ogłosiła, że zwiększy produkcję swojej 152-milimetrowej, naprowadzanej laserowo amunicji artyleryjskiej Krasnopol-M2 i poprawi jej działanie w złych warunkach pogodowych - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że ten typ amunicji już teraz jest z powodzeniem wykorzystywany, np. do precyzyjnych ataków na pojedyncze ukraińskie pojazdy. Ale ponieważ rosyjski przemysł obronny nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości amunicji konwencjonalnej, oceniono, że planowane zwiększenie produkcji Krasnopolu jest prawdopodobnie próbą bardziej efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnych.