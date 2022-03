Trwa 9. doba inwazji Rosji na Ukrainę. Jednym z najważniejszych zdarzeń minionych godzin było zajęcie przez rosyjskie wojska elektrowni atomowej w Zaporożu. Trwają walki o ukraińskie miasta. Najnowsze informacje z frontu i reakcje świata zachodniego znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 04.03.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Brak żywności, leków i przypadki gwałtów dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy - na te problemy zwracała uwagę w rozmowie z CNN Switłana Zorina - mieszkanka zajętego przez Rosjan ukraińskiego miasta Chersoń. "Jesteśmy przerażeni, ale nie poddamy się" - podkreśliła. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Armia ukraińska okazała się rzeczywiście dobrą armią. Dzisiaj jest na pewno jedną z lepszych armii w Europie - mówił gen. Stanisław Koziej w rozmowie z Tomaszem Weryńskim w radiu RMF24. Jak podkreślił były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, państwo polskie musi się na coś zdecydować: czy chce znacznie zwiększyć budżet i mieć 300-tysięczną armię, czy wystarczy nam rozbudowanie armii do 200 tysięcy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, którzy pochodzą ze 170 państw na całym świecie. Każdemu udzielana jest pomoc na jednakowych zasadach - mówił prezydent Andrzej Duda, który odwiedził jedno z przejść granicznych z Ukrainą. Zapowiedział, że w najbliższych dniach wizytę w Polsce złoży premier Kanady Justin Trudeau. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

21:15 Zginęło ponad 50 rosyjskich żołnierzy

Ponad 50 rosyjskich żołnierzy zabito w Hostomlu pod Kijowem w ciągu ostatnich 2 dni - poinformował ukraiński wywiad na Facebooku. Dodano, że Hostomel jest pod kontrolą wojsk ukraińskich.

Wywiad podał, że zabici żołnierze rosyjscy służyli w 31. gwardyjskiej brygadzie desantowo-szturmowej z Uljanowska, przy czym nie mieli ze sobą żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość, a tylko zaświadczenia o szczepieniu.

Według tych informacji żołnierzom ukraińskim z sił specjalnych udało się zdobyć broń, sprzęt wojskowy oraz dokumenty sztabowe i osobiste.

21:08 Ukrinform: W obwodzie charkowskim podczas wojny z Rosją zginęło 188 osób.

21:02 W sobotę Antony Blinken przyjedzie do Polski

Omówienie dalszej koordynacji działań sojuszników w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz możliwości zwiększenia pomocy humanitarnej - to cele sobotniej wizyty sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena w Polsce. W Rzeszowie będzie rozmawiał z szefem MSZ Zbigniewem Rauem.

Szef dyplomacji USA przebywa z wizytą w Europie, w piątek w Brukseli rozmawiał z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem, spotkał się z szefami dyplomacji UE, G7 i NATO. W sobotę Blinken będzie w Polsce, ma odwiedzić też Mołdawię i państwa bałtyckie.

20:54 Wysadzenie mostu w Odessie

20:44 Rosja zablokowała Twittera

Rosja zablokowała Twittera - poinformowała agencja Interfax.

20:37 Putin podpisał ustawę o karaniu za "fałszywe informacje"

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w piątek ustawę, wprowadzającą wysokie kary więzienia dla każdego, kto publikuje fałszywe informacje na temat rosyjskich sił zbrojnych - poinformowała agencja AFP.

Tekst ustawy przewiduje również kary za wezwania do nałożenia sankcji na Rosję.

Wcześniej w piątek projekt ustawy zatwierdziła Rada Federacji, wyższa izba parlamentu Rosji. Rada podkreślała, że nowa regulacja ma być narzędziem w wojnie informacyjnej z Zachodem w związku z konfliktem na Ukrainie.

20:32 Uchodźców z Ukrainy może być nawet 5 mln

Atak Rosji na Ukrainę może doprowadzić do fali nawet 5 mln uchodźców. Nowojorska Council on Foreign Relations (CRF) podkreśla, że połowę z dotychczasowych uchodźców przyjęła Polska.

Inwazja prezydenta Rosji Władimira Putina na Ukrainę doprowadziła do największego kryzysu humanitarnego, jaki Europa widziała od dziesięcioleci. Setki tysięcy ludzi ucieka przed zaostrzającym się konfliktem, a sąsiednie kraje i organizacje międzynarodowe mobilizują się, by potępić wojnę w Rosji i zapewnić pomoc rosnącej liczbie uchodźców - stwierdza nowojorski prestiżowy think-tank CFR.

20:28 Blinken: Nie byliśmy naiwni wobec Rosji

Blinken: Nie byliśmy naiwni wobec Rosji, przewidzieliśmy dokładnie to, co zrobi. Mieliśmy obowiązek prowadzenia dyplomacji.

20:24 Zmiana zasad przesyłu gazu z Polski na Ukrainę

Operator przesyłowy gazu Gaz-System zmienia od niedzieli zasady przesyłu gazu z Polski na Ukrainę. Niezakontraktowane wcześniej przepustowości będą oferowane jako przepustowość ciągła. Według Gaz-Systemu, da to pewność realizacji dostaw gazu na Ukrainę.

Jak poinformował w piątek Gaz-System, od niedzieli 6 marca w punkcie wyjścia z polskiego systemu gazowego w kierunku Ukrainy przepustowości niezakontraktowane wcześniej w ramach produktów rocznych, kwartalnych i miesięcznych będą udostępniane jako przepustowość ciągła w produktach dziennych i śróddziennych.

Rozwiązanie takie daje użytkownikom sieci korzystającym z połączenia gazowego Polska - Ukraina pewność realizacji dostaw gazu ziemnego do potrzebujących go odbiorców na Ukrainie - podkreślił Gaz-System. Przepustowość ciągła w produktach krótkoterminowych będzie oferowana od 6 marca do odwołania.

20:17 Blinken ostro o Rosji

Sekretarz stanu US Antony Blinken: Rosja używa tych samych makabrycznych taktyk, co w Syrii i Czeczenii. Dodał, że jeśli planem Putina było zrobienie z Rosji światowego pariasa, to ten plan działa.

20:10 Premier Morawiecki zapowiedział "Tarczę antyputinowską"

Rząd przygotowuje "Tarczę antyputinowską" - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Teraz jest wojna na Ukrainie, gigantyczne zagrożenie ze strony Putina dla Ukrainy, ale w związku z tym dodatkowe zagrożenia dla Europy rozchodzą się i po Polsce, i po Niemczech, i po innych krajach. Dlatego czas na "Tarczę antyputinowską". (...) Taką tarczę antyputinowską przygotowujemy - powiedział szef rządu na antenie Polsat News.

Premier wyjaśnił, że będzie ona dotyczyła tych wszystkich elementów życia gospodarczego, które cierpią na skutek wojny, czyli wzrost gospodarczy, waluta, inflacja, stopy procentowe.

20:07 Ukrinform: Rosja zabija cywilów

Siedmioro cywilów zostało w piątek zabitych przez żołnierzy rosyjskich w obwodzie donieckim - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na post na Facebooku szefa władz obwodowych Pawło Kyryłenki.

Według stanu na godz. 19, sześciu cywilów miało zostać zabitych w Manhuszu, a jeden w Bohojawłence.

20:00 Nagranie z Kijowa

19:53 Ostrzał Charkowa

O wielkich zniszczeniach i pożarach w Charkowie informuje ukraiński portal sus. Drugie co do wielkości miasto Ukrainy po raz kolejny znalazło się pod silnym rosyjskim ostrzałem artyleryjskim.

Płonie około 30 domów, wiele budynków legło w gruzach. We wczorajszym wieczornym ostrzale Charkowa zginęło prawie 160 osób.

19:51 Zdjęcie z frontu

Żołnierz ukraiński opublikował na Twitterze zdjęcie podpisane słowami "bez komentarza":

19:48 EBI pomoże Ukrainie

Europejski Bank Inwestycyjny przyznał w piątek Ukrainie 668 mln euro natychmiastowej pomocy finansowej. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup przez ukraińskie władze żywności, paliwa i środków medycznych - poinformował EBI.

19:43 Rosyjska parlamentarzystka o śmierci rosyjskich żołnierzy

Rosyjska parlamentarzystka Ludmiła Narusowa powiedziała na posiedzeniu jednej z komisji o rosyjskich poborowych, których wysyłano do działań zbrojnych na Ukrainie. Według niej z jednej z kompanii przeżyło tylko czterech żołnierzy.

Narusowa wystąpiła na posiedzeniu komisji Rady Federacji (wyższej izby parlamentu Rosji) ds. ustawodawstwa konstytucyjnego. Nagranie opublikowano na stronie internetowej Rady Federacji.

Wczoraj ze strefy działań bojowych na Ukrainie wyprowadzono poborowych, których zmuszono do podpisania kontraktu, lub podpisano go za nich. Ale w rezultacie ze stuosobowej kompanii czterech pozostało żywych - powiedziała.

Dodała następnie, że ministerstwo obrony odmówiło jej potwierdzenia, czy ta informacja jest prawdziwa, czy też nie.

19:38 Efekty rosyjskiego ataku na elektrownię w Zaporożu

Korespondent NPR Science Desk opublikował na Twitterze nagranie pokazujące skutek rosyjskiego ataku na terenie elektrowni atomowej w Zaporożu:

19:33 Brytyjskie ministerstwo obrony: Walki wokół lotniska w Kijowie, rosyjska kolumna stoi

Prawdopodobnie wznowiono walki wokół lotniska w Hostomlu pod Kijowem, zaś zmierzająca do stolicy rosyjska kolumna nie poczyniła postępów od czterech dni - podało brytyjskie ministerstwo obrony w wydanym w piątek komunikacie wywiadowczym o sytuacji na Ukrainie.

Cytat Ciężkie walki na północny zachód od Kijowa były kontynuowane w dniu dzisiejszym i jest bardzo prawdopodobnie, że objęło to również wznowienie walk wokół lotniska w Hostomlu. Znajduje się ono w pobliżu przedniego skraju rosyjskiej kolumny na obrzeżach miasta. Kolumna ta nie poczyniła żadnych widocznych postępów w ciągu ostatnich czterech dni - napisano w wieczornym komunikacie wywiadowczym.

19:28 Pięćset złotych za baryłkę ropy

Pierwszy raz w historii za baryłkę ropy trzeba zapłacić ponad pięćset złotych.

Ten rekord to efekt wzrostu światowych cen surowca i spadku kursu złotego.

Na początku pandemii, kiedy za litr paliwa płaciliśmy cztery złote, baryłka ropy kosztowała - w przeliczeniu: tylko ponad sto złotych.

19:23 Zniszczony most

Ludzie przechodzą przez zniszczony most łączący Irpień z Kijowem.

19:19 Rosja zablokowała Facebooka

Nexta: Roskomnadzor, rosyjski regulator mediów i internetu, zablokował Facebooka w Rosji.

19:12 Ambasador Ukrainy: Być może rosyjscy żołnierze zabili niektórych pracowników elektrowni

Ambasador Ukrainy: Są doniesienia, że niektórzy pracownicy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej zostali zabici przez rosyjskich żołnierzy.

19:06 Blokada lotów dałaby przewagę Ukrainie

Kijów mówi o tym otwarcie od kilku dni: Tylko zamknięcie nieba nad całym krajem dałoby Ukrainie realną przewagę w walce z okupantami. Największe straty Rosjanie wyrządzają właśnie w nalotach i bombardowaniach. W walce na lądzie ukraińskim żołnierzom cały czas udaje się powstrzymać ich napór.

Zakaz lotów nad całą Ukrainą ktoś musiałby egzekwować. Tają możliwość ma NATO, które na tym etapie nie chce się na to zgodzić. Duński wicepremier Wopke Hoekstra stwierdził, że doskonale rozumie Ukraińców, kiedy proszą o pomoc w zamknięciu nieba.

Zgadzam się jednak z sekretarzem generalnym NATO, że byłoby to nierozważne, ponieważ narażałoby cały sojusz, wszystkie państwa, na aktywne włączenie się w wojnę z Rosją. Sztuczka polega na tym, by z jednej strony stać ramię w ramię z Ukraińcami, pomagać im, dostarczać uzbrojenie, ale jednocześnie nie eskalować konflikty, by nie przerodził się on w wojnę na znacznie większą skalę - powiedział Hoekstra.

19:00 Zakończyła się rozmowa Duda-Biden

Duda po rozmowie z Bidenem: Prezydent USA jest nam wdzięczny za naszą postawę. Zapewnił, że art. 5 paktu NATO działa i USA oraz sojusznicy gwarantują Polsce bezpieczeństwo.

18:58 Burmistrz Czernihowa prosi Tarnobrzeg o pomoc

Burmistrz Czernihowa Władysław Atroszenko przesłał do Tarnobrzega (Podkarpackie), który jest miastem partnerskim, list z prośbą o pomoc dla swojego miasta - poinformował w piątek rzecznik tarnobrzeskiego magistratu Wojciech Lis.

Cytat Pisze o haniebnym ostrzeliwaniu budynków mieszkalnych i szkół. W sytuacji, gdy do okrążonego, zaminowanego miasta nie sposób dostarczyć pomocy rzeczowej można dokonywać wpłat na ich konto - powiedział Lis.

Jak podkreślił rzecznik, list burmistrza Czernihowa dotarł do Tarnobrzega w piątek, dzień po barbarzyńskim ostrzale ze strony Rosji.

18:55 Prezydent Ukrainy podziękował Turcji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek na Twitterze, że w rozmowie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem podziękował Turcji za ciągłe wsparcie, a dyrektor zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalinie Georgiewej podziękował za dotychczas udzieloną pomoc.

18:51 BBC zawiesza działalność w Rosji

Brytyjska publiczna stacja BBC poinformowała w piątek o zawieszeniu pracy wszystkich swoich dziennikarzy w Rosji, co jest reakcją na przyjętą w tym kraju ustawę, zgodnie z którą za rozpowszechnianie "fałszywych" informacje o rosyjskich sił zbrojnych grozi nawet 15 lat więzienia.

Stacja oświadczyła, że bezpieczeństwo jej pracowników jest najważniejsze i nie jest gotowa narażać ich na ryzyko postępowania karnego tylko za to, że wykonują swoją pracę. Potwierdziła zarazem, że jej serwis informacyjny w języku rosyjskim będzie nadal działał poza granicami Rosji.

18:48 Sytuacja w Mariupolu jest krytyczna

Nie udało się porozumieć w sprawie korytarzy humanitarnych dla oblężonego Mariupola - poinformował w piątek przedstawiciel MSW Ukrainy Wadym Denysenko. Podkreślił, że sytuacja w stale ostrzeliwanym mieście jest krytyczna.

Cytat Najbardziej krytyczna sytuacja teraz panuje bez wątpienia w Mariupolu. Niestety, nie udaje się tam porozumieć o żadnych korytarzach humanitarnych. Sytuacja tam jest dość krytyczna, jeśli wziąć pod uwagę, że przez ostatnich pięć dni miasto bez przerwy jest ostrzeliwane z "gradów" - powiedział Denysenko w telewizji Ukraina24.

18:45 Pół miliarda euro dla Ukrainy

Komisja Europejska przekaże pół miliarda euro na pomoc humanitarną dla Ukrainy - oświadczyła Ursula von der Leyen.

18:43 Zdecydowana większość Ukraińców wierzy w zwycięstwo w wojnie z Rosją

82 proc. Ukraińców wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, 8 proc. nie jest pewnych, a 10 proc. odpowiedziało "nie wiem" - wynika z sondażu, przeprowadzonego przez firmę badawczą Gradus Research - podaje agencja Ukrinform.

Jak wynika z sondażu, według Ukraińców kluczem do zwycięstwa jest postawa Sił Zbrojnych Ukrainy (63 proc. badanych) oraz spójność i opór społeczeństwa ukraińskiego (61 proc.). 58 proc. respondentów wymieniło pomoc wojskową od krajów zachodnich jako główny sposób na zwycięstwo, a 49 proc. opowiedziało się za dalszym zaostrzeniem sankcji nałożonych na Rosję.

Jednocześnie 77 proc. respondentów uważa, że konsekwencją wojny dla Ukrainy będzie umocnienie tego kraju, dla Rosji globalna izolacja (70 proc.) i osłabienie jej gospodarki (65 proc.).

18:39 Rosjanie chcą okrążyć Kijów

Dzisiejszego popołudnia główne wysiłki Rosjan koncentrują się na okrążeniu Kijowa - głosi komunikat sztabu generalnego ukraińskiej armii.

Kijów oraz miejscowości na jego obrzeżach znajdują się pod ostrzałem.

18:36 Zełenski: Jeżeli Ukraina padnie, zginie cała Europa

Zełenski: Nie milczcie, wychodźcie na ulice, wspierajcie Ukrainę, bo jeżeli Ukraina padnie, zginie cała Europa.

18:35 Tłum krzyczy do rosyjskich żołnierzy

Moskiewski reporter The Wall Street Journal opublikował na Twitterze nagranie, na którym widać, jak Ukraińcy stoją przed rosyjskimi żołnierzami i skandują "Ukraina".

18:29 Blinken: To dramaty osobiste, które wywołał Putin

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w piątek w Brukseli, że najważniejszym zadaniem w czasie wojny na Ukrainie jest teraz ochrona życia tysięcy cierpiących ludzi. To dramaty osobiste, które wywołał Putin - podkreślił.

Podczas dzisiejszego posiedzenia szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba pokazał nam kilka zdjęć. Na jednym z nich był ojciec, który płakał nad ciałem zabitego dziecka. To pokazuje, że teraz chodzi głównie o ochronę życia tysięcy ludzi na Ukrainie - powiedział Blinken, występując wspólnie z szefową KE Ursulą von der Leyen po nadzwyczajnym posiedzeniu szefów dyplomacji krajów UE, na które Kułeba został zaproszony przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella.

18:25 Ekonomiczne skutki wojny

Inflacja będzie jeszcze wyższa, kredyty jeszcze droższe, paliwa też - mówi prezes Banku Pekao S.A Leszek Skiba.

Wideo youtube

18:17 Niezależna rosyjska gazeta na żądanie prokuratury usuwa materiały o wojnie

Niezależna "Nowaja Gazieta" usunęła na żądanie prokuratury generalnej materiały o wojnie z Ukrainą. Gazeta zaznaczyła, że podjęła taką decyzję z powodu przepisów o karach więzienia za tzw. fake newsy o wojnie. Podkreśliła, że nadal działa mimo warunków cenzury wojennej.

W oświadczeniu w piątek redakcja "Nowej Gaziety" zwraca uwagę, że w Rosji mają wejść w życie przepisy o karach więzienia za tzw. fake newsy o działaniach rosyjskich sił zbrojnych. Bez wątpienia odbije się to na całokształcie agendy redakcji i wiele materiałów musimy usunąć - przyznała redakcja.

Dodała następnie: Zadecydowaliśmy jednak, że będziemy kontynuować pracę.

Wcześniej "Nowaja Gazieta" informowała, że prokuratura generalna i państwowy regulator mediów, urząd Roskomadzor, żądają od niezależnych mediów usuwania materiałów, w których działania zbrojne na terytorium Ukrainy nazywane są wojną, agresją lub inwazją.

Cytat Inaczej grożą gigantyczne grzywny i perspektywa likwidacji mediów - oświadczyła "Nowaja Gazieta".

18:13 Te kraje zamknęły przestrzeń powietrzną dla Rosji

Agencja Reuters przygotowała specjalną mapę z zaznaczeniem krajów, które zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla Rosji:

18:10 Ambasador USA o zagrożeniu katastrofy nuklearnej

Ambasador USA: Dzięki Bogu świat ledwo uniknął katastrofy nuklearnej.

18:07 Trwa rozmowa Duda-Biden

Trwa rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem nt. sytuacji na Ukrainie - podała w piątek wieczorem Kancelaria Prezydenta.

Po rozmowie, na terenie Dowództwa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, prezydent Duda udzieli wypowiedzi dla mediów.

18:03 Walki w Irpieniu

Reporter Kiev Independent relacjonuje, co widział w Irpieniu (niedaleko Kijowa):

17:55 Jeże przeciwpancerne w Kijowie

Stolica Ukrainy przygotowuje się na kolejne ataki Rosjan. Wzmacniane są punkty kontrolne ustanowione przed wjazdem na każdy z kijowskich mostów. Pojawiły się na nich bloki betonowe i stalowe jeże przeciwpancerne - to zespawane ze starych szyn kolejowych konstrukcje, które mają utrudnić wjazd do zamkniętych osiedli mieszkalnych.

17:52 Stany Zjednoczone ostrzegają Chiny

Stany Zjednoczone ostrzegają Chiny, by nie pomagały Rosji obchodzić sankcji. Chińska prasa podaje, że wysoki urzędnik Departamentu Stanu zagroził niesprecyzowanymi konsekwencjami.

Pekin apeluje o zakończenie wojny, ale jednocześnie chińska dyplomacja oskarża Stany Zjednoczone o stworzenie sytuacji, która skłoniła Rosję do ataku na Ukrainę.

17:47 USA o ukraińskich i rosyjskich siłach powietrznych

Ukraina nadal dysponuje zdecydowaną większością samolotów i śmigłowców bojowych, które miała przed rosyjską agresją. To ocena przedstawiciela amerykańskiego Departamentu Stanu.

Ukraińskie siły zbrojne dysponowały przed wojną prawie dwustoma samolotami bojowymi i śmigłowcami. Rosyjska flota powietrzna jest dziesięć razy liczniejsza, ale do tej pory Rosja skierowała na Ukrainę ograniczone siły powietrzne.

17:42 Media: Zmarły oligarcha mówił, że był na putinowskiej liście do zabicia

Rosyjski oligarcha ukraińskiego pochodzenia, którego ciało znaleziono w garażu jego rezydencji pod Londynem, przez ostanie dwa lata żył w strachu, że znajduje się na putinowskiej liście osób do zlikwidowania - podał w piątek dziennik "Sun".

W czwartek brytyjskie media informowały o tajemniczej śmierci Michaiła Watforda (jego prawdziwe nazwisko brzmi Tołstoszeja), który dorobił się na handlu ropą i gazem, a po przyjeździe do Wielkiej Brytanii zajął się obrotem nieruchomościami. W poniedziałek jego ciało znaleziono w garażu jego wartej 18 mln funtów rezydencji.

17:39 Zniszczenia w Ochtyrce

Zniszczenia w elektrowni cieplnej w Ochtyrce:

17:35 Kułeba: nie pozwólcie Putinowi zamienić Ukrainy w Syrię

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wezwał w piątek na Twitterze ministrów spraw zagranicznych krajów NATO, aby nie pozwolili Władimirowi Putinowi zamienić Ukrainy w Syrię.

Cytat Uczestniczyłem w nadzwyczajnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO. Moje przesłanie: działajcie teraz, nie jest za późno. Nie pozwólcie Putinowi zamienić Ukrainy w Syrię. Jesteśmy gotowi do walki. Będziemy dalej walczyć. Ale teraz potrzebujemy partnerów, którzy pomogliby nam w konkretnych, zdecydowanych i szybkich działaniach - napisał Kułeba.

17:31 Niewybuch w Charkowie

17:27 Pięć osób zginęło, w tym troje dzieci

Pięć osób, w tym troje dzieci, zginęło w wiosce Marchaliwka w obwodzie kijowskim, gdy wskutek ostrzału zapaliły się budynki mieszkalne - poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

Około godz. 15.30 czasu lokalnego (14.30 czasu polskiego) doszło do ostrzału, w wyniku którego zapaliło się osiem budynków mieszkalnych. Około godz. 17 (16 czasu polskiego) pożar został ugaszony.

Straż pożarna wyciągnęła spod gruzów dwoje dzieci. Prace ratunkowe trwają, możliwe, że pod gruzami jeszcze ktoś jest.

17:22 Blisko 100 osób pod gruzami

Blisko 100 osób może się znajdować pod gruzami budynków w Borodziance w obwodzie kijowskim - powiedziała w piątek Radiu Swoboda rzeczniczka służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie Wiktorija Ruban.

Ruban powiedziała, że ratownicy na razie nie mają do nich dostępu. Jak poinformowała, ekipa ratunkowa służb ds. sytuacji nadzwyczajnych próbowała w czwartek wjechać do Borodzianki, ale została ostrzelana.

17:17 Waszyngton zrobi wszystko, żeby zatrzymać wojnę

Waszyngton jest zdecydowany zrobić wszystko, co konieczne, aby zatrzymać wojnę na Ukrainie - powiedział w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken przed spotkaniem z szefami MSZ UE.

Wspólnie stajemy w obliczu tego, co jest wojną z wyboru prezydenta Putina: niesprowokowaną, nieuzasadnioną wojną, która ma przerażające konsekwencje dla ludzi - powiedział dziennikarzom w Brukseli.



17:12 Sytuacja w Mariupolu

O pomoc wojskową dla oblężonego Mariupola i otwarcie korytarza humanitarnego poprosił w piątek mer miasta Wadym Bojczenko. Oświadczył, że wojska rosyjskie, ostrzeliwując infrastrukturę stworzyły blokadę humanitarną. Miasto jest bez wody i elektryczności.

Bojczenko powiedział agencji RBK Ukraina, że około 300 mieszkańców miasta zostało rannych. Jednocześnie mówił, że dokładnej liczby zabitych i rannych nie sposób określić, ze względu na nieprzerwany ostrzał wojsk rosyjskich.

Zapewnił, że oddziałów rosyjskich w mieście nie ma, a siły ukraińskie utrzymują obronę.

17:07 Putin: Kijów musi spełnić wszystkie żądania

Władimir Putin powiedział w piątek w telefonicznej rozmowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, że Rosja jest otwarta na dialog z Ukrainą. Prezydent Rosji zastrzegł jednak, że Kijów musi w pełni spełnić wszystkie żądania Moskwy.

Putin zaznaczył, że ma nadzieję, iż podczas następnej rudy rozmów między Rosją a Ukrainą delegacja z Kijowa przyjmie konstruktywną postawę.

17:00 Odbito lotnisko wojskowe

Nexta: Odbito lotnisko wojskowe w Kulbakinie w południowej Ukrainie.

16:52 Scholz wezwał Putina do natychmiastowego zakończenia wojny

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem wezwał go do natychmiastowego zakończenia działań wojennych na Ukrainie.

Domagał się również, by Rosja umożliwiła powstanie korytarzy humanitarnych, którymi mieszkańcy otoczonych miast mogliby uciec przed ostrzałem.

Rzecznik rządu w Berlinie dodał, że podczas godzinnej rozmowy Władimir Putin zapowiedział na ten weekend trzecią rundę rozmów rosyjsko-ukraińskich.

16:47 Fragment rakiety spadł obok prezydenckiej rezydencji

Prawdopodobnie na dziedziniec rezydencji prezydenckiej w kijowskiej dzielnicy Koncza-Zaspa spadł fragment rakiety. "Pudło" - skomentował Władimir Zełenski.

16:43 Pentagon o wojnie w Ukrainie

Od początku rozpoczęcia inwazji, Rosja wystrzeliła już ponad 500 rakiet, choć wciąż nie posiada kontroli nad przestrzenią powietrzną - powiedział w piątek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Dodał, że rosyjskie wojska są pod Charkowem i Czernihowem, ale ich kolumna pod Kijowem wciąż stoi w miejscu 25 km od miasta.

16:39 Strącono 34 rosyjskie samoloty

Siły ukraińskie zestrzeliły kolejny samolot armii rosyjskiej: Su-25; w sumie od początku konfliktu strącono już 34 rosyjskie samoloty - poinformował w piątek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny na Facebooku.

Nasi żołnierze strzegą nieba nad Ukrainą. Zniszczono kolejnego wrogiego Su-25 wraz z pilotem - napisał.

16:36 Konsekwencje ostrzału

Konsekwencje ostrzału systemów "Grad". Według mediów, Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły już te systemy w pobliżu Charkowa.

16:31 Analiza Ośrodka Studiów Wschodnich

Rosjanie zostali wyparci z podkijowskich miejscowości Bucza i Worzel, ale kontynuują operację oskrzydlenia Kijowa po prawej stronie Dniepru; mimo pogarszającej się sytuacji w społeczeństwie ukraińskim nadal nie widać oznak braku wiary w zwycięstwo - tak sytuację po ośmiu dniach agresji Rosji na Ukrainę opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich.

Ósmego dnia walk Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły przeciwuderzenie w kierunku Kijowa. Zgrupowanie wyparło rosyjskie pododdziały rozpoznawcze i doszło do linii drogi Sarny-Kijów, nie przełamało jednak pozycji obronnych. Największym sukcesem pozostaje odbicie dzień wcześniej Makarowa.

Większość sił rosyjskich (do 15 batalionowych grup taktycznych, BGT) ześrodkowanych w obwodach żytomierskim i kijowskim (kierunek poleski) kontynuuje operację oskrzydlenia Kijowa po prawej stronie Dniepru, prowadząc działania w pasie: Kozarowicze-Wyszogród-Fastów-Obuchów. Nacierające w celu poszerzenia pierścienia okrążenia jednostki rosyjskie osiągnęły Byszów (walki mają się toczyć od tej miejscowości do graniczącej z Kijowem m. Horenicze) i Ukrajinkę.

16:27 Zginął pierwszy białoruski żołnierz

Nexta: W ataku na Ukrainę zginął pierwszy białoruski żołnierz.

16:21 Ostrzał szpitala dziecięcego

W miejscowości Łysyczansk w obwodzie ługańskim zniszczony został w wyniku ostrzału wojsk rosyjskich oddział szpitala dziecięcego - poinformował w piątek szef władz lokalnych Sierhij Hajdaj, cytowany przez agencję Ukrinform.

Dwa trafienia w dziecięcy szpital kliniczny. Przebity dach, zniszczony oddział pulmonologii. Ranny jest chirurg - poinformował Hajdaj.

16:15 Ponad 700 tys. uchodźców w Polsce

Do Polski z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy przybyło ponad 700 tys. uchodźców - poinformowała Straż Graniczna. Część z nich jest już w Krakowie, m.in. w hali Cracovii. Pokonali tysiące kilometrów. Zabierali to, co najcenniejsze. Dla wielu to zwierzęta.

RMF FM

16:09 Rosja będzie karać za informowanie o wojnie

Rada Federacji, wyższa izba parlamentu Rosji, zatwierdziła w piątek projekt ustawy przewidującej kary więzienia za rozpowszechnianie fałszywych informacji o rosyjskich siłach zbrojnych, podała agencja Reutera, wskazując, że nowa regulacja ma być narzędziem w wojnie informacyjnej z Zachodem w związku z konfliktem na Ukrainie.

Zatwierdzony przez Radę Federacji dokument przewiduje kary więzienia do 15 lat wobec osób, które zostaną uznane winnymi “świadomego rozpowszechniania fałszywych informacji" na temat sił zbrojnych Rosji.

16:06 Blinken: Ta wojna musi się zakończyć

Jeśli pozwolimy Putinowi na bezkarne łamanie zasad międzynarodowych, otworzymy puszkę Pandory - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken przed spotkaniem z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem. Dodał, że Rosja łamie te zasady każdego dnia.

Ta wojna z wyboru ma przerażające konsekwencje dla prawdziwych ludzi, matek, ojców, dzieci. Musi się zakończyć - powiedział Blinken, dodając że stawką wojny jest nie tylko życie ludzi, ale cały porządek ustanowiony po II wojnie światowej.

16:03 Chersoń: Gwałty, brak żywności i leków

Brak żywności, leków i przypadki gwałtów dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy - na te problemy zwracała uwagę w rozmowie z CNN Switłana Zorina - mieszkanka zajętego przez Rosjan ukraińskiego miasta Chersoń. Jesteśmy przerażeni, ale nie poddamy się - podkreśliła.

16:00 ONZ: Ponad milion osób uciekło z Ukrainy

Tysiące mieszkańców próbuje się wydostać z Kijowa. Stolica Ukrainy to główny cel rosyjskich wojsk. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) od początku rosyjskiej inwazji uciekło z Ukrainy ponad milion osób.

15:59 Wkrótce trzecia tura rozmów

Trzecia tura rozmów ukraińsko-rosyjskich może się odbyć w sobotę lub niedzielę - powiedział w piątek doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak. Dodał, że strony są w stałym kontakcie w tej sprawie.

Cytat Trzeci etap rozmów może odbyć się jutro lub pojutrze. Czekamy, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Kiedy będzie jasne, że jesteśmy wraz z nimi gotowi iść dalej i rozmawiać o przerwaniu ognia, to mamy wariant: jedziemy nawet w tej chwili - powiedział Podolak.

15:58 Zobacz poprzednią relację

To jest nowa relacja. Poprzednią można znaleźć TUTAJ .