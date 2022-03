Trwa 9 doba inwazji Rosji w Ukrainie. Jednym z najważniejszych zdarzeń minionych godzin było zajęcia przez rosyjskie wojska elektrowni atomowej w Zaporożu. Trwają walki o Czernihów i Mikołaje. Najnowsze informacje z frontu i reakcje świata zachodniego znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 04.03.2022.

Zdjęcie udostępnione przez służbę prasową rosyjskiego Ministerstwa Obrony przedstawia rosyjskich żołnierzy pilnujących punktu kontrolnego w obwodzie ługańskim / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Ostrzelana elektrownia w Zaporożu. Kontrolę przejęli Rosjanie [RELACJA 04.03. 2022 cz.1]

Rosyjskie wojsko przejęło kontrolę nad elektrownią atomową w mieście Enerhodar. Wcześniej w nocy po ostrzale na terenie elektrowni wybuchł pożar. "To terroryzm atomowy" - oświadczył prezydent Zełenski jeszcze przed ugaszenie pożaru. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Nie ma żadnego zagrożenia w związku z sytuacją w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Szef Państwowej Agencji Atomistyki przestrzegł przed dezinformacją. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Jak podaje Straż Graniczna, od początku rosyjskiej inwazji do Polski przybyło 624,5 tys. uchodźców z Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

"Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy. Wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoską Elektrownię Atomową" - powiedział dziś rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

14:59

Nagranie ze zniszczonego lotniska w Hostomlu koło Kijowa:

14:52

W Kijowie doszło w piątek do kilku eksplozji w krótkim odstępie czasu, po czym rozległy się syreny alarmowe - podał Reuters. Nie jest na razie jasne, co było źródłem wybuchów.

Eksplozje nastąpiły w godzinach popołudniowych.

14:48

Mieszkańcy ponad 150-tysięcznego Melitopola protestują przeciwko inwazji Rosji w Ukrainie:

14:44

Rosyjski samolot, który wylądował w Izraelu, ofiarą "trollingu" pracownika obsługi naziemnej lotniska w Tel Awiwie. Kierował nim używając... ukraińskiej flagi:

14:40

Zniszczenia we wsi Bazar w obwodzie żytomierskim po rosyjskim ostrzale:

14:36

Armia ukraińska okazała się rzeczywiście dobrą armią. Dzisiaj jest na pewno jedną z lepszych armii w Europie - mówił gen. Stanisław Koziej w rozmowie z Tomaszem Weryńskim w radiu RMF24. Jak podkreślił były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, państwo polskie musi się na coś zdecydować: Czy chce znacznie zwiększyć budżet i mieć 300-tysięczną armię, czy wystarczy nam rozbudowanie armii do 200 tysięcy.

14:31

Nie będzie zamknięcia nieba nad Ukrainą - poinformował przed chwilą na konferencji prasowej szef NATO Jens Stoltenberg.

Ukraińskie władze od kilku dni naciskają na Zachód, by ogłosił strefy zakazu lotów nad Ukrainą, co mogłoby skończyć się walkami lotnictwa NATO i Rosji i - jak mówi Jens Stoltenberg - wojną Zachodu z Rosją.

14:26

Pojmanych żołnierzy rosyjskich postanowiono oddać ich matkom, jeśli przyjadą po nich na Ukrainę, do Kijowa - poinformował w piątek na Facebooku doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko, który opublikował listę wziętych do niewoli Rosjan.

Cytat Pojmanych żołnierzy rosyjskich postanowiono oddać ich matkom, jeśli przyjadą po nich na Ukrainę, do Kijowa. (...) Publikuję pierwszą listę jeńców wojennych z armii rosyjskiej, którzy zostali zwabieni podstępem na terytorium pokojowej Ukrainy. Takich list będzie znacznie więcej, a także list poległych żołnierzy okupanta. Wiecie, kto jest temu winien - Putin. Rosyjskie Matki, przyjedźcie do Kijowa i zabierzcie swoich synów. Po piekle, które przeszli, gdy najechali naszą ziemię, wiemy na pewno, że żaden z nich już nie podniesie więcej ręki na Ukrainę. Proszę o przekazanie tej informacji tysiącom nieszczęsnych rosyjskich matek, których synowie zostali wzięci do niewoli na Ukrainie - napisał Heraszczenko.

14:20

Komisja Europejska zawiesiła współpracę z Rosją i Białorusią w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI CBC).

Oznacza to m.in. brak dalszych płatności na rzecz Rosji czy Białorusi. Zawieszenie ma natychmiastowy skutek dla dziewięciu programów ENI CBC obejmujących Rosję i Białoruś oraz dla ponadnarodowego programu dotyczącego regionu Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020.

Całkowite finansowanie UE dla ośmiu programów z Rosją wynosi 178 mln euro, podczas gdy całkowite finansowanie UE dla dwóch programów z Białorusią wynosi 257 mln euro. Rozporządzenie w sprawie programu współpracy ENI przewiduje ich zawieszenie w przypadku naruszenia prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności.

14:16

Rosjanie wprowadzają godzinę policyjną w Enerhodarze.

To tam jest największa elektrownia jądrowa w Europie, którą w nocy Rosjanie ostrzelali, a potem wkroczyły tam rosyjskie wojska. Informację o godzinie policyjnej przekazał mer miasta Dmytro Orłow.

14:11

Ofensywa na położony na północny wschód od Kijowa Czernihów odbywa się z dwóch kierunków: z Rosji i z Białorusi - informuje portal Suspilne, powołując się na ukraińskie Dowództwo Operacyjne Północ.

Siły rosyjskie próbują podejść do miasta na kierunku Homel (Białoruś) - Ripky od północy i na północnym wschodzie z rosyjskiego obwodu briańskiego na Horodnię.

Cel wroga to zająć Czernihów i iść dalej na Kijów - pisze Suspilne. Rosjan powstrzymują siły ukraińskie - wojsko, Gwardia Narodowa, pogranicznicy. W mieście działa obrona terytorialna.

Cytat Trzeci dzień trwają zmasowane ataki z powietrza, bombardowanie z użyciem rakiet manewrujących, ostrzały z Gradów i Smierczów - podano.

14:07

Szef NATO Jens Stoltenberg: Wzywamy Putina do zaangażowania się w wysiłki dyplomatyczne. Dodał, że NATO nie chce wojny z Rosją.

13:57

Ostrzelana w piątek rano szkoła nr. 25 w Żytomierzu użyczała swoje pomieszczenia Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej - poinformowała w sieciach społecznościowych prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska.

O ostrzale szkoły poinformował mer Żytomierza Serhij Suhomłyn. Na razie nie podano informacji w sprawie ofiar i rannych / PAP/EPA

13:48

Ponad 18 tys. uchodźców dotarło dotąd z Ukrainy do Niemiec, w tym około 3 tys. osób niebędących obywatelami ukraińskimi - poinformowało w piątek MSW w Berlinie. Jak podał portal RND, obecnie w ośrodkach dla uchodźców w kraju gotowych jest około 25 tys. miejsc.

Pasażerowie wychodzą z peronu, na który przyjechał pociąg z Przemyśla wiozący uchodźców z granicy ukraińsko-polskiej, na berlińskim dworcu głównym / Clemens Bilan / PAP/EPA

13:42

Rosjanie zastraszali mieszkańców jednej z wsi w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy ostrzałem artyleryjskim - poinformowała w piątek ukraińska straż graniczna.

W przygranicznej wiosce Ripky Rosjanie zajęli miejscowy posterunek policji. Zastrzelili tam nieuzbrojonego miejscowego mieszkańca.

13:35

W obwodzie kijowskim od początku wojny 24 lutego do szpitali trafiło 578 rannych wojskowych i cywili - poinformował szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Jak dodał, wszystkie szpitale w obwodzie kijowskim działają, ale szpital w Borodziance jest pod ciągłym ostrzałem, zaś budynek szpitala w Makarowie został uszkodzony

13:26

Mieszkanka Chersonia Switłana Zorina opowiedziała w piątek w telewizji CNN o aktualnej sytuacji w zajętym przez Rosjan mieście, m.in. o braku żywności i leków oraz przypadkach gwałtów dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy. W mieście nasila się rosyjska propaganda.



"W ciągu dnia jest tutaj całkiem cicho, ale ludzie wychodzą z domów, aby szukać żywności i leków, ponieważ nasz mer wciąż nie ma możliwości dostarczenia ich tutaj, do Chersonia" - skomentowała Zorina.

13:20

13:16

Specjalny wysłannik RMF FM we Lwowie Maciej Sztykiel o dramatycznej sytuacji na dworcu kolejowym. "Do hali dworca ciężko się wcisnąć. Ludzi więcej niż w ostatnich dniach" - informuje.

12:57

W obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, ukraińskie sieci nie mają zasięgu. Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował o problemach z łącznością przez telefony stacjonarne, a w Meltiopolu, w obwodzie zaporoskim, Rosjanie zajęli wieżę TV i emitują rosyjskie kanały.

12:54

Daje się odczuć, że Przemyśl jest polem walki informacyjnej - mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. Komuś zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację, nie tylko na froncie, ale też na terenach przygranicznych - podkreślał gość Krzysztofa Berendy.

Jak mówił, miały miejsce 3 lub 4 sytuacje, kiedy osoby przyjeżdżające jako uchodźcy dokonały napadów - jeden to był napad z nożem w Medyce na pracownika sklepu, jeden napad na ratownika medycznego na dworcu - tam doszło do odgryzienia palca. Trzeci to był napad na wolontariuszkę, która została przyduszona, ale bardzo szybko służby zadziałały - opisywał Wojciech Bakun. Natomiast trzy dni temu dostawałem informacje o gwałtach, zabójstwach, dźgnięciach nożem i różnych drastycznych scenach w mieście. Nie było takich zgłoszeń do policji - podkreślał prezydent Przemyśla.

PRZECZYTAJ LUB ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ: Wojciech Bakun: Przemyśl jest polem walki informacyjnej, przeszliśmy dwa takie ataki

12:52

12:51

O kryzysie humanitarnym mówimy wtedy, gdy sytuacja osób objętych kryzysem bez pomocy z zewnątrz będzie się pogarszać, a im samym potencjalnie będzie grozić śmierć. I z tym bezwzględnie mamy do czynienia na terenie Ukrainy - powiedział prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dr Wojciech Wilk.



Cytat Musimy być przygotowani na to, że pomoc będzie Ukraińcom potrzebna - w najlepszym wypadku - przez najbliższe miesiące, a może nawet lata. podkreślił prezes.

12:49

Od początku wojny w Kijowie urodziło się 390 dzieci: 199 chłopców i 191 dziewczynek - poinformował na Telegramie mer stolicy Witalij Kliczko. Z kolei w kijowskim zoo urodził się lemur, któremu nadano imię Bayraktar. To nazwa używanego przez Ukraińców tureckiego drona bojowego.

Na swoim Twitterze mer zamieścił nagranie ze swojej wizyty w jednej ze stacji metra, która obecnie służy za schron. Na filmie widać, jak pociesza łączące dziecko i robi sobie z młodzieżą pamiątkowe zdjęcia.

12:46

Większość świata zamknęła dla rosyjskich samolotów niebo. Maszyny z Rosji mogą lądować wciąż między innym w Izraelu, gdzie na miejscowym lotnisku znak do dolotu pilot dostał... ukraińską flagą.

12:29

Rada Praw Człowieka ONZ przegłosowała w piątek rezolucję potępiającą łamanie niezbywalnych praw każdej osoby, do których doszło w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Powołano komisję śledczą w celu zbadania takich przypadków.



Cytat Naszym wspólnym obowiązkiem jest pociągnięcie winnych do odpowiedzialności poprzez zlecenie dokumentacji i weryfikacji rosyjskich zbrodni oraz identyfikację sprawców. powiedziała Radzie przed rozpoczęciem głosowania ambasador Ukrainy przy ONZ w Genewie Jewhenija Filipenko.

12:24

"Noc w stolicy minęła stosunkowo spokojnie. Kilkukrotnie zadziałały systemy obrony przeciwlotniczej" - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko w nagraniu na Telegramie



Jak dodał, w mieście "jeżdżą samochody, pracują sklepy spożywcze i większość aptek państwowych". Mieszkańcy stoją jednak w długich kolejkach po leki, dlatego Kliczko zaapelował do właścicieli prywatnych aptek o ich otwarcie.



Kliczko wskazał, że otwarte są dwa mosty na Dnieprze, zaapelował jednak, by "nie przemieszczać się, jeśli nie ma takiej konieczności".

12:19

W przeprowadzonym w czwartek bombardowaniu Czernihowa, na północy Ukrainy, zginęło według uściślonych danych 47 osób - poinformowała w piątek czernihowska obwodowa administracja państwowa.

12:17

Opowiadamy się za identycznymi, symetrycznymi sankcjami dla Rosji i reżimu Łukaszenki - mówił w piątek białoruski opozycjonista, b. ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. Jeśli nie zostaną wprowadzone równoznaczne sankcje, rosyjski biznes będzie lokować swoje interesy na Białorusi - podkreślił.



Łatuszka, pytany w rozmowie z portalem Gazeta.pl o rolę Alaksandra Łukaszenki w inwazji Rosji na Ukrainę, stwierdził, że "ta operacja jest przygotowana wspólnie przez Putina i Łukaszenkę".

12:12

"Nie wierzcie w rosyjską propagandę! Nie około dziesięciu z nas, około dziesięciu tysięcy z nas zginęło! Jesteśmy winni..." - mówi na nagraniu rosyjski jeniec. Jak informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy mężczyzna na nagraniu błaga swoją rodzinę, aby nie ufała ani jednemu słowu, które słyszy się w rosyjskiej telewizji, ponieważ władze Kremla celowo kłamią.

12:07

Szef Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peter Maurer zapewnił premiera Ukrainy Denysa Szmyhala, że Czerwony Krzyż zrobi wszystko, aby pomóc w ewakuacjach na Ukrainie - podła w piątek agencja Interfax-Ukraina.



Cytat Właśnie skończyłem rozmawiać z Peterem Maurerem. Czerwony Krzyż zrobi wszystko, by pomóc w ewakuacjach Ukraińców, dostawie żywności i środków medycznych do miejsc, gdzie toczą się walki. Podkreśliłem, że tysiące ciał rosyjskich okupantów powinny powrócić do Rosji. napisał Szmyhal na Twitterze w nocy z czwartku na piątek.

11:52

Trzech ukraińskich żołnierzy zginęło w obronie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - podała w piątek agencja Associated Press, powołując się na Enerhoatom, ukraiński koncern państwowy, w skład którego wchodzą wszystkie elektrownie jądrowe na Ukrainie.

11:46

Próby rosyjskiego natarcia bezpośrednio na miasto Mikołajów na południu Ukrainy zostały odparte - oświadczył w piątek doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz.

Zapewnił też, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Odessy, a sytuacja w częściowo okrążonym przez rosyjskie wojska Mariupolu jest pod kontrolą.

11:44

Nad Wołnowachą w obwodzie donieckim Ukraińcy zestrzelili rosyjski samolot szturmowy Su-25. Jednostka ta bombardowała domy mieszkalne i infrastrukturę cywilną.

11:36

11:33

28 dzieci zginęło, a 64 zostało rannych w ciągu ośmiu dni w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie - poinformowała przedstawicielka prezydenta ds. praw dziecka Darja Herasymczuk, cytowana w piątek przez agencję Ukrinform.

Ok. 1,5 mln dzieci przebywa na ostrzeliwanych i oblężonych terytoriach. Są wśród nich dzieci bez opieki i dzieci niepełnosprawne, które potrzebują pilnej pomocy - alarmowała.

11:29

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock powiedziała, że w piątek w Brukseli na spotkaniach ministrów państw NATO, UE i G7 musi stać się dla wszystkich zupełnie jasne: nigdy nie pozostawimy Ukraińców.

11:24

Izba niższa rosyjskiego parlamentu Duma Państwowa uchwaliła w piątek poprawki do kodeksu karnego, zgodnie z którymi za rozpowszechnianie fałszywych informacji o operacjach wojskowych, wzywanie do nałożenia sankcji na Rosję i dyskredytację sił zbrojnych grozi do 15 lat pozbawienia wolności.



Za te same przewinienia można otrzymać także karę grzywny.



Ustawa została uchwalona jednomyślnie w trzecim i ostatnim czytaniu - podała agencja Reutera za oświadczeniem Dumy.

11:18

W związku z sankcjami nałożonymi na Rosję za inwazję na Ukrainę, w australijskich instytucjach finansowych zamrożono 45 mln dolarów australijskich (ok. 33 mln USD) rosyjskich funduszy - poinformowała w piątek minister spraw zagranicznych Australii Marise Payne.



Szefowa MSZ odmówiła podania informacji do jakiej osoby bądź instytucji należą zablokowane pieniądze - przekazała agencja AP.

11:13

Nexta publikuje zdjęcia, na których widać ślady po amunicji na ambulansach. Pojazdy medyczne zostały ostrzelane w okolicach Sumy.

11:09

Mer Mikołajowa: Wojska rosyjskie wchodzą do miasta - informuje Reuters.

11:04

Wokół Enerhodaru na południu Ukrainy skoncentrowanych było blisko 90 jednostek sprzętu rosyjskiego i oddziały sił czeczeńskich, wyposażonych w sprzęt do walki w nocy - poinformowała w piątek agencja Ukrinform, powołując się na służbę prasową MSW Ukrainy.



Agencja podała, że "wróg podejmował aktywne próby podejścia do obiektów Zaporoskiej Elektrowni Atomowej (położonej niedaleko Enerhodaru - PAP) od godziny 18 w czwartek".



Po północy rozpoczął się ostrzał ukraińskich pozycji. "Przeciwnik strzelał z czołgów, broni palnej, działali snajperzy" - podano. W efekcie wybuchł pożar w jednym z obiektów. W piątek poinformowano, że został ugaszony.

"Są zabici i ranni wśród żołnierzy Gwardii Narodowej" - podano w komunikacie MSW.

10:58

"Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy. Wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoską Elektrownię Atomową" - powiedział dziś rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo.

10:55

Żaden reaktor w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej nie został uszkodzony, nie ma zagrożenia - zapewnia IAEA. Jak dodaje w oświadczeniu, dwaj członkowie personelu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej zostali ranni w pożarze.

10:36

Sytuacja humanitarna w Mariupolu w obwodzie donieckim na Ukrainie jest trudna; w mieście nie ma łączności mobilnej, prądu, wody i ogrzewania - zaalarmował w piątek szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

Władze przywożą ludziom wodę cysternami - przekazał Kyryłenko. Jeśli ogłoszone zostanie zawieszenie broni, pierwszym zadaniem będzie wznowienie dostaw energii elektrycznej - podkreślił



Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w piątek rano, że Rosjanie otoczyli Mariupol, mając "znaczną przewagę" sprzętową.

10:27

Rosja przywozi z anektowanego Krymu do zajętych przez nią miast na południu Ukrainy ludzi, którzy mają pokazywać rzekome szczęście Ukraińców z przyjścia rosyjskich wojsk - twierdzi ukraińskie MSW.



Po południu Ukrainy zaczęli jeździć przebierańcy - powiedział w nagraniu opublikowanym na YouTube doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.



Według niego Rosja wysłała na południe Ukrainy kilka autobusów z rzekomymi mieszkańcami Chersonia, Melitopolu i innych miast, które obecnie znajdują się pod kontrolą jej sił. Osoby te mają pokazywać radość z przybycia wojsk rosyjskich - dodał.



Według MSW Rosjanie nie znaleźli wśród Ukraińców zdrajców. Nie zdołali znaleźć zdrajców, którzy proszą Rosjan, by dali im trochę jedzenia i za to szczęśliwie się do nich uśmiechną. Dlatego są zmuszeni przywozić tych przebierańców, którzy pokazują, że niby to są Ukraińcami i rzekomo cieszą się z przyjścia Rosjan - mówił.

10:20

Mer Kijowa Witalij Kliczko wezwał Niemcy do dalszego wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją. "Proszę, zostańcie z nami, ponieważ walczymy również o niemieckie wartości" - powiedział Kliczko w nagranym w czwartek, a wyemitowanym w piątek wywiadzie dla programu telewizji ARD "Morgenmagazin".



Kliczko stwierdził, że powodem rosyjskiej inwazji jest pragnienie Ukrainy, aby być częścią rodziny europejskiej.

10:13

Wróg jest zaskoczony i przerażony, ale jeszcze go nie pokonaliśmy - napisał w piątek na Facebooku minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.



Cytat Przed nami jeszcze bardzo trudny okres. Potrzebujemy dużo siły i wytrwałości. Ale chcę wszystkim powiedzieć: Ukraińcy, jesteście niesamowici! Wróg jest zaskoczony i przerażony. Jeszcze go nie pokonaliśmy, ale ten czas nieuchronnie się zbliża. Kremlowskie szczury już drżą. Niektórzy szukają sposobu na ucieczkę. czytamy w oświadczeniu.

10:06

Sytuacja humanitarna w Mariupolu w obwodzie donieckim na Ukrainie jest trudna; w mieście nie ma łączności mobilnej, prądu, wody i ogrzewania - zaalarmował w piątek szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.



Władze przywożą ludziom wodę cysternami - przekazał Kyryłenko. Jeśli ogłoszone zostanie zawieszenie broni, pierwszym zadaniem będzie wznowienie dostaw energii elektrycznej - podkreślił.

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w piątek rano, że Rosjanie otoczyli Mariupol, mając "znaczną przewagę" sprzętową.

10:05

Pomoc humanitarną z naszych baz przeładunkowych odbierają ukraińskie ciężarówki i dostarczają je potrzebującym; dziennie na Ukrainę wyjeżdża 100 takich ciężarówek - powiedział PAP prezes RARS Michał Kuczmierowski. O swoich potrzebach na bieżąco informuje nas strona ukraińska - wyjaśnił.

10:01

Nie ma bezpośredniej łączności z Zaporoską Elektrownią Atomową, siły rosyjskie wkroczyły na teren siłowni i przejęły kontrolę nad jej personelem, a kierownictwo elektrowni "pracuje pod lufami karabinów" - podała w piątek agencja informacyjna Ukrinform.



Agencja cytuje wypowiedź Petro Kotina, szefa Enerhoatomu - ukraińskiego koncernu obejmującego wszystkie cztery elektrownie jądrowe na Ukrainie.



"Najeźdźcy wkroczyli na teren elektrowni jądrowej, przejęli kontrolę nad personelem i kierownictwem. Na ten moment nie ma łączności, a kierownictwo elektrowni pracuje pod lufami karabinów" - oświadczył Petro Kotina, szef Enerhoatomu, cytowaby przez agencję. Firma jest ukraińskim koncernem obejmującym wszystkie cztery elektrownie jądrowe na Ukrainie.