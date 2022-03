"Federacja Rosyjska może dokonać ofensywy na pełną skalę na Polskę, państwa bałtyckie i Kazachstan w ramach globalnej specjalnej operacji militarnej mającej na celu demilitaryzację i denazyfikację" - napisał w mediach społecznościowych doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Administracja prezydenta Joe Bidena przygotowuje sankcje wobec rosyjskich firm dostarczających sprzęt i usługi rosyjskim siłom zbrojnym i służbom wywiadowczym - informuje dziennik "Wall Street Journal". Z kolei sam prezydent Stanów Zjednoczonych od piątku jest w Polsce. W sobotę po południu spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Zapewniał, że "stabilizacja w Europie jest niezmiernie ważna dla interesów USA". Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Widok z kijowskiego przedszkola zniszczonego w czasie rosyjskiego ostrzału

15:57

Reporter RMF FM Roch Kowalski: Mer Lwowa potwierdza, że doszło do trzech eksplozji na obrzeżach miasta. Słychać je było w centrum.

15:54

Jeff Paul, dziennikarz TV News Hound, opublikował na Twitterze zdjęcia z rosyjskiego ostrzału Lwowa:

15:49

Jak poinformował specjalny wysłannik RMF FM w Ukrainie, Roch Kowalski, we Lwowie silna eksplozja w centrum miasta. Od godziny trwa alarm przeciwlotniczy.

15:44

41 osób odniosło obrażenia w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy w ciągu ostatniej doby na skutek działań wojsk rosyjskich - poinformowała szefowa władz obwodowych Hanna Zamazejewa na Telegramie.

Na szczęście wśród poszkodowanych nie ma dzieci. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do naszych placówek medycznych i otrzymują niezbędną pomoc - oznajmiła.

15:40

Ministerstwo Obrony Rosji nie wyklucza rosyjskich prób zajęcia lub okrążenia dużych miast na Ukrainie.

15:36

Prezydent Biden pytany o działania prezydenta Rosji: Putin jest rzeźnikiem.

15:32

Ukrinform: Ukraińskie siły zbrojne rozpoczynają (w wielu miejscach) udaną ofensywę.

15:27

Omówiliśmy najważniejsze potrzeby ukraińskiej armii; wyrażam ostrożny optymizm - napisał w sobotę na Twitterze minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, komentując spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem w Warszawie.

Oceniam spotkanie, które razem z Dymytro Kułebą (ministrem spraw zagranicznych Ukrainy - PAP) odbyłem z prezydentem USA Joe Bidenem, z ostrożnym optymizmem. Omówiliśmy najważniejsze potrzeby ukraińskiej armii - napisał Reznikow.

Cytat Prezydent Biden powiedział: "Ukraina zainspirowała cały świat" - to mobilizujące. Żyjemy w czasach ukrainocentryzmu, ale też czasach wspólnej walki z wrogiem nas wszystkich - dodał ukraiński minister obrony.

15:16

Jurij Fomiczow, mer miasta Sławutycz, leżącego ok. 60 km od elektrowni atomowej w Czarnobylu, jest już na wolności - podała agencja Ukrinform. Wcześniej w sobotę informowano o uprowadzeniu mera przez wojska rosyjskie, które wkroczyły do miasta.

Jednakże agencja Ukrinform podała, że Rosjanie wycofali się z centrum miasta i są teraz na obrzeżach.

Fomiczew, zatrzymany wcześniej w sobotę, został zwolniony i razem z mieszkańcami miasta wziął udział w mityngu proukraińskim na głównym placu Sławutycza - napisał na komunikatorze Telegram szef obwodu kijowskiego Ołeksandr Pawluk.

15:09

Jak poinformował Reuters, nowy szef resortu rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski przekazał, że możliwości jego kraju do eksportu zbóż pogarszają się z dnia na dzień, poprawią się dopiero, gdy zakończy się wywołana przez Rosję wojna.

Przemawiając na konferencji transmitowanej w mediach, Solski powiedział, że Ukraina, będąca jednym z czołowych producentów zboża na świecie, w normalnych warunkach eksportowałaby go 4-5 mln ton. Wielkość ta zmniejszyła się do kilku tysięcy ton.

15:05

Rosyjski żołnierz strzelił w twarz 11-letniej dziewczynce podczas ewakuacji z Mariupola nad Morzem Azowskim, ale dziecko przeżyło - poinformowała w sobotę telewizja CNN, której korespondent odwiedził dziecko w szpitalu.

Kula przeszła przez szczękę i trafiła w nasadę języka. Dziewczynka, do której strzelono 9 dni temu, przechodzi rehabilitację w szpitalu, ale ponieważ kula uszkodziła struny głosowe, nie może głośno mówić.

Do dziewczynki strzelono bez uprzedzenia na punkcie kontrolnym koło Wasylówki, gdy razem z mamą, siostrą i babcią jechały z Mariupola.

Według relacji matki dziewczynki, gdy rosyjscy żołnierze zdali sobie sprawę, co się stało, udzielili dziewczynce pierwszej pomocy i wysłali ją do szpitala w okupowanym przez Rosjan mieście Tokmak, gdzie została zoperowana.

15:00

Spotkałem się dziś z ministrem spraw zagranicznych i ministrem obrony Ukrainy oraz z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Odwiedzę uchodźców, by przyjrzeć się naszym działaniom humanitarnym. Dziś wieczorem odniosę się do naszego zaangażowania w przyszłość, zakorzenioną w zasadach demokracji - napisał Biden.

14:56

Temat Ukrainy będzie widoczny w działaniach przewodnictwa Czech w Radzie Unii Europejskiej, które kraj ten przejmuje w lipcu br. Zapowiedział w rozmowie z agencja CTK czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky. Wskazał na odbudowę Ukrainy i wspieranie jej europejskich aspiracji.

14:52

Rosyjskie oddziały zaatakowały podkijowskie miejscowości z ciężkiej artylerii. Zniszczone zostały domy, wśród rannych cywilów jest dziecko.

14:47

W sobotę tureccy rybacy znaleźli minę morską, która prawdopodobnie jest jednym z ładunków wybuchowych umieszczonych w marcu w pobliżu portu w Odessie - podał wydawany w Stambule dziennik "Hurriyet".

14:41

"Chcielibyśmy podziękować, że Polska bierze na swoje barki ogromną odpowiedzialność; to zresztą powinna być odpowiedzialność całego NATO. Fakt, że tak dużo Ukraińców uciekło do Polski i tutaj szuka schronienia rozumiemy. My u naszych południowych granic mamy tysiące, dosłownie, tysiące osób, które chcą dostać się do Stanów Zjednoczonych" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Jesteśmy gotowi, aby otworzyć nasze granice na 100 tys. osób z Ukrainy, uchodźców" - przekazał.

14:39

Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej; na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - poinformowała agencja.

14:32

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski wyruszył do Lwowa na Ukrainie, by przekazać karetkę podarowaną i pobłogosławioną przez papieża Franciszka - poinformował w sobotę Watykan. Ambulans otrzymają władze miasta.

14:26

Tak wygląda codzienne życie mieszkańców okupowanego przez Rosjan obwodu ługańskiego.

14:21

Dziękujemy za bardzo twardy głos USA, mocno stawiający sprawę przerwania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stoimy przy Stanach Zjednoczonych, chcemy wspólnie z nimi realizować tę politykę i liczymy na zdecydowane i twarde przywództwo Stanów Zjednoczonych w NATO - mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z Joe Bidenem.

14:18

Mer Kijowa Witalij Kliczko odwołał w sobotę dodatkową godzinę policyjną, która według wcześniejszej zapowiedzi miała obowiązywać w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim przez całą niedzielę - przekazała stacja CNN.

14:05

Ukraina otrzymała od USA zobowiązania dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa w zakresie współpracy obronnej - przekazał dziennikarzom szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba po sobotnim spotkaniu w Warszawie, gdzie rozmawiał ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Antonym Blinkenem.

13:56

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce jest sygnałem dla Rosji, która napadła na Ukrainę, że NATO jest sojuszem lojalnych partnerów, a jego członkowie wzajemnie sobie pomagają - skomentowała wizytę przywódcy USA w sobotę portugalska telewizja SIC.

13:43

Rosyjscy okupancki ostrzelali i zniszczyli Pomnik Pamięci Holokaustu w Drobyckim Jarze na obrzeżach Charkowa.

13:37

Papież Franciszek mógłby pojechać na Ukrainę. Wcześniej zrobili to premierzy Polski, Słowenii i Czech - powiedział we włoskim radiu RAI ukraiński ambasador przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz. Jego zdaniem takie podróże są logistycznie możliwe.

"Mielibyśmy wielkie wsparcie w modlitwie. Będziemy modlić się wszyscy o koniec wojny" - dodał. Zdaniem dyplomaty wizyta papieża byłaby "błogosławieństwem, które przyczyniłoby się do zakończenia wojny".

13:34

Rosja straciła już 16,4 tys. żołnierzy, 575 czołgów, 117 samolotów i 91 wyrzutni rakietowych - informuje ukraińska armia w najnowszym raporcie.

13:30

W obwodzie charkowskim siły ukraińskie nie tylko bronią swoich pozycji, ale również rozpoczęły kontrofensywę - poinformował w sobotę szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Dodał, że wyzwolono kilka okupowanych wcześniej przez Rosjan miejscowości.

13:18

Batalion białoruskich ochotników dołączył do ukraińskiej armii.

13:14

Składający wizytę w Polsce prezydent USA Joe Biden dołączył w sobotę do odbywającego się w Warszawie spotkania szefów MON i MSZ Ukrainy i USA. Minister ON Ukrainy Ołeksij Reznikow informował wcześniej, że rozmowy dotyczą m.in. współpracy politycznej i wojskowej.

13:02

W Warszawie tysiące protestujących upamiętniło Ukraińców zabitych w rosyjskiej inwazji.

12:50

Mariupol dzisiaj.

12:47

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Białoruś zamierza dyslokować swe wojska na poligony z punktów stałego rozmieszczenia.

"Na kierunku wołyńskim nieprzyjaciel nie prowadzi działań ofensywnych. Jednocześnie zwraca się uwagę na wyprowadzanie jednostek Sił Zbrojnych Republiki Białoruś z punktów stałego rozmieszczenia na poligony" - czytamy w komunikacie.

12:44

Moskiewska giełda wznowi w poniedziałek 28 marca handel akcjami i obligacjami w normalnym zakresie - przekazała agencja Reutera, powołując się na bank centralny Rosji.

Po prawie miesiącu przerwy w czwartek moskiewska giełda wznowiła działalność w ograniczonym zakresie. Ostatnim pełnym dniem obrotów na moskiewskiej giełdzie był 25 lutego. Dzień wcześniej MOEX spadł o 33 proc., po tym jak rosyjskie wojska dokonały inwazji na Ukrainę.

12:41

Strategia Rosji na początku inwazji na Ukrainę zawiodła i teraz rosyjska armia musi zdecydować, co robić dalej: eskalować czy deeskalować - ocenił profesor studiów strategicznych z Uniwersytetu w St Andrews w Szkocji Phillips O’Brien, cytowany w sobotę przez BBC.

Jednocześnie nie doceniano zdolności obronnych Ukrainy - zaznaczył brytyjski ekspert. Podkreślił, że Ukraińcy szykowali się do wojny od zajęcia Krymu przez Rosję w 2014 roku a nie chcą żyć "pod rosyjską dyktaturą".

12:35

Widok z kijowskiego przedszkola zniszczonego w czasie rosyjskiego ostrzału.

12:30

Rosjanie mają przygotowywać deportację Ormian, Azerów i Turków meschetyńskich z Chersonia na Krym - powiedziała w sobotę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, cytowana przez portal informacyjny RBK.

"Według dostępnych informacji okupanci zaplanowali akcję pokazową i zamierzają przymusowo deportować etnicznych Ormian, Azerów i Turków meschetyńskich z Chersonia na okupowany (przez Rosję) ukraiński Krym" - powiedziała Wereszczuk.

12:26

Niech jak najszybciej skończy się "haniebna wojna" na Ukrainie - powiedział w sobotę papież Franciszek. Wyraził uznanie dla organizacji wolontariatu i wszystkich osób w Europie, niosących pomoc ukraińskim uchodźcom.



12:21

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w wyniku ostrzału zniszczonych zostało co najmniej 59 świątyń.

12:13

"Ukraina, pomimo agresji militarnej ze strony Rosji, nadal jest silnym i wiarygodnym partnerem Europy w sprawach bezpieczeństwa energetycznego. Wspólne zakupy gazu i jego przechowywanie w podziemnych ukraińskich magazynach pozwoli nam pozbyć się dyktatury państwa terrorystycznego i zapewni niezawodność dostaw energii dla całego kontynentu europejskiego" - oświadczył minister energii Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Ukraina posiada największe podziemne magazyny w Europie. Ukraiński system przechowywania gazu obejmuje dwanaście podziemnych magazynów, z czego pięć o łącznej pojemności 25,3 mld m sześć. znajduje się przy granicy z UE.

12:04

W otoczonym przez Rosjan Mariupolu na południu Ukrainy wciąż pozostaje ponad 100 tys. osób, które potrzebują ewakuacji - ogłosiła wicepremier Iryna Wereszczuk. Mer miasta Wadym Bojczenko przekazał, że sytuacja w Mariupolu jest nadal krytyczna, a w centrum toczą się walki uliczne.

11:58

Protesty w Sławutyczu w obwodzie kijowskim.

11:40

Uzgodniono plany uruchomienia w sobotę 10 korytarzy humanitarnych, by ewakuować cywilów z miast objętych działaniami wojennymi na Ukrainie - ogłosiła wicepremier Iryna Wereszczuk, cytowana przez agencję Reutera. Wereszczuk powiedziała w państwowej telewizji, że cywile starający się opuścić oblężony przez rosyjskie wojska Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy będą musieli korzystać z prywatnych samochodów, ponieważ Rosjanie nie przepuszczają autobusów przez punkty kontrole wokół miasta.

W jej ocenie z niemal całkowicie zrujnowanego miasta trzeba ewakuować jeszcze ponad 100 tys. osób.

11:34

Spotykam się dziś w Warszawie, wraz z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem, z naszymi amerykańskimi odpowiednikami - Antonym Blinkenem i Lloydem Austinem - poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.



"Ten specjalny format spotkania, 2+2, pozwala nam na poszukiwanie praktycznych decyzji zarówno w sferze politycznej, jak i obronnej, by wzmocnić zdolność Ukrainy do odparcia rosyjskiej agresji" - napisał Kułeba na Twitterze.

11:28

Mural "Chwała Ukrainie" z wizerunkiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oglądać można na ścianie kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rakowickiej i Lubomirskiego w Krakowie, w sąsiedztwie konsulatu Ukrainy.

Mural "Chwała Ukrainie" w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

11:22

Chcemy przystąpić do NATO, ale przede wszystkim chcemy zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie, zakończyć wojnę. Jeżeli można to zrobić razem NATO, to jak najbardziej. Jeżeli nie możemy zrobić tego razem z NATO, to zróbmy to z tymi, którzy są odważni i są gotowi walczyć razem z Ukraińcami przeciwko rosyjskiej agresji - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

11:13

Wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Rosjanie niszczą nasze porty (...) wstrzymanie eksportu z Ukrainy będzie miało wpływ na inne państwa na świecie - ostrzegł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu online na forum liderów w Dosze, stolicy Kataru. Przypomniał, że Ukraina jest jednym z najważniejszych eksporterów żywności na świecie, a dostawy z tego kraju są "podstawą stabilności i bezpieczeństwa wewnętrznego wielu krajów w różnych regionach globu".

11:11

Wielki napis "Dzieci" w języku rosyjskim namalowano przed Teatrem Współczesnym w Szczecinie. Powstał w ramach upamiętnienia ofiar, które zginęły pod gruzami zbombardowanego przez Rosjan teatru w Mariupolu. Ukrywały się w nim m.in. kobiety z dziećmi. Na dwóch zewnętrznych ścianach budynku widniały napisy "dzieci".

Wielki napis "Dzieci" w języku rosyjskim przed Teatrem Współczesnym w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

11:01

Od soboty wieczorem do poniedziałku rano w Kijowie i w obwodzie kijowskim będzie obowiązywać godzina policyjna - podał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

Godzina policyjna będzie obowiązywać od 20:00 (19:00 polskiego czasu) w sobotę do 7:00 (6:00 w Polsce) w poniedziałek. W czasie obowiązywania ograniczeń mogą poruszać się po mieście tylko pojazdy ze specjalnymi przepustkami, a mieszkańcy mogą opuszczać domy tylko w celu przemieszczenia się do schronów.

10:47

Rosyjskie wojska wkroczyły do miasta Sławutycz, około 60 km na wschód od elektrowni atomowej w Czarnobylu - podał władze obwodu kijowskiego. Zajęty został szpital miejski.



"Mieszkańcy miasta wyszli na proukraiński wiec z symbolami narodowymi. (...) Rosjanie otworzyli ogień, strzelając w powietrze. W tłum rzucane są granaty dźwiękowe. Ale mieszkańcy się nie rozchodzą, wręcz przeciwnie, jest ich coraz więcej. (...) Według najnowszych informacji mer miasta Jurij Fomiczow został uprowadzony przez najeźdźców. Rada Miasta w pełnym składzie kontynuuje swą pracę" - czytamy w komunikacie.



10:31

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,27 mln osób - poinformowała straż graniczna. W piątek jej funkcjonariusze odprawili 30,5 tys. podróżnych - to spadek o 6,4 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym.

09:55

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły około 16,4 tys. żołnierzy, a także 575 czołgów, 1640 bojowych pojazdów opancerzonych, 293 systemy artyleryjskie, 91 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 51 systemów obrony przeciwlotniczej, 117 samolotów, 127 śmigłowców, 1131 pojazdów kołowych, siedem jednostek pływających, 73 cysterny, 56 bezzałogowców, dwa systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Takie dane podał Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych.

09:41

Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która zakłada, że z zawartych w niej rozwiązań będą mogli skorzystać także ci uchodźcy, którzy przybyli do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy.

09:31

Rosjanie ostrzelali wieżowiec mieszkalny w centrum Kijowa. Nie ma informacji o ofiarach ani rannych.

Nad ranem wojska Putina ostrzelały cywilów próbujących ewakuować się z podkijowskiego Hostomela. Co najmniej jedna kobieta zginęła, a dwóch mężczyzn zostało rannych.



Rosjanie prowadzą też akcję zastraszania na okupowanych terenach. Brutalnie tłumią pokojowe protesty oraz starają się przekupić mieszkańców. Władze Melitpola informują, że putinowcy oferują pieniądze w zamian za udział w demonstracjach wspierających Moskwę.



W nocy rakiety spadły na jednostkę wojskową w Żytomierzu. Lokalne władze schwytały dwie osoby, które wcześniej fotografowały obiekt.

09:25

Poruszenie wśród internautów z całego świata wywołało nagranie, na którym widać młodego ukraińskiego pianistę grającego przed lwowskim dworcem mimo wyjących syren alarmowych, ostrzegających przed atakiem z powietrza.

Z mężczyzną skontaktował się twórca granego przez niego utworu - wybitny kompozytor Hans Zimmer. Nagrał dla niego wiadomość z wyrazami uznania, a film ze Lwowa pokazał publiczności na swoim koncercie w Londynie.

09:24

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło 136 dzieci, a 199 zostało rannych - przekazało biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy. Ataki sił rosyjskich zniszczyły 570 placówek edukacyjnych, z czego 73 całkowicie.

09:20

Minionej doby do Przemyśla przyjechało koleją z Ukrainy tylko tysiąc osób. Pociąg z Odessy przywiózł 480 osób, a z Kijowa - 520 osób - przekazał wiceprezydent Przemyśla Bogusław Świeży.



Wiceprezydent podał, że Urząd Miasta w Przemyślu wydał do tej pory ok. 350 numerów PESEL dla uchodźców. Zdarzają się sytuacje, że osoby z Rzeszowa przyjeżdżają do nas rejestrować się twierdząc, że jest krótsza kolejka - powiedział Świeży.





09:17

Rosjanie wzięli na cel magazyny żywności w Siewierodoniecku - wiedzą, gdzie się znajdują, choć nie wiedzą, czy są pełne czy też nie. Wróg dokonał kilku precyzyjnych trafień w magazyny żywności w Siewierodoniecku w ciągu tygodnia. Ostatni 25 marca wieczorem. Na szczęście nikt nie został ranny - napisał na komunikatorze Telegram gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Nie będzie jednak katastrofy humanitarnej w obwodzie ługańskim. Dostarczamy żywność i wszystko, co niezbędne do piwnic i schronów, codziennie ewakuujemy ludzi do bezpiecznych regionów kraju i w miarę możliwości przywracamy łączność - dodał.

08:40

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu przeszedł zawał serca, dlatego od połowy marca nie pojawiał się publicznie - poinformował doradca szefa resortu spraw wewętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. Dodał, że Szojgu przechodzi rehabilitację w jednym z moskiewskich szpitali.

08:20

W związku z wysokimi stratami wojennymi na Ukrainie przeprowadzenie wiosennego poboru może okazać się dla Rosji problematyczne - przewiduje Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych w podsumowaniu sytuacji operacyjnej opublikowanym na Facebooku.

"Biorąc pod uwagę wysoki poziom bezpowrotnych i sanitarnych strat sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz zaangażowanie poborowych w działania wojenne, rozpoczynająca się 1 kwietnia wiosenna kampania poborowa może stać się problematyczna" - czytamy w komunikacie.

07:17

Rosjanie próbują zintensyfikować działania grup dywersyjno-zwiadowczych na terenie Kijowa w celu destabilizacji systemu administracji państwowej i wojskowej - poinformował Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych.

07:01

Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła w ciągu ostatniej doby kolejne trzy rosyjskie samoloty i co najmniej pięć pocisków manewrujących - podała agencja Ukrinform, cytując komunikat ukraińskich sił powietrznych. Zestrzelono także trzy rosyjskie drony i trafiony został jeden śmigłowiec.

06:37

Dywan z fiołków w kolorach flagi ukraińskiej, czyli niebieskim i żołtym, udekorował trawnik na jednym z głównych placów w Rzymie, Piazza Risorgimento, w pobliżu murów Watykanu. To inicjatywa władz Wiecznego Miasta, które przyjmuje uchodźców z Ukrainy.

06:18

Solidna ukraińska obrona przeciwlotnicza ograniczyła rosyjskie loty załogowe poza linię frontu, co zmusza Rosję do większego korzystania z dronów i innych bezzałogowych statków powietrznych - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

06:15

Administracja prezydenta Joe Bidena przygotowuje sankcje wobec rosyjskich firm dostarczających sprzęt i usługi rosyjskim siłom zbrojnym i służbom wywiadowczym - informuje dziennik "Wall Street Journal". Mogą być one ogłoszone przez Departament Skarbu już w przyszłym tygodniu.

06:10

"Federacja Rosyjska może dokonać ofensywy na pełną skalę na Polskę, państwa bałtyckie i Kazachstan w ramach globalnej specjalnej operacji militarnej mającej na celu demilitaryzację i denazyfikację" - napisał w mediach społecznościowych doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Tak oświadczył członek parlamentu rosyjskiego Sawostjanow. To tylko początek. Rosja otwarcie obiecuje, że będzie dużo europejskiej krwi" - dodał.