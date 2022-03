Poruszenie wśród internautów z całego świata wywołało nagranie, na którym widać młodego ukraińskiego pianistę grającego przed lwowskim dworcem mimo wyjących coraz głośniej syren alarmowych, ostrzegających przed atakiem z powietrza. Z mężczyzną skontaktował się twórca granego przez niego utworu - wybitny kompozytor Hans Zimmer. Nagrał dla niego wiadomość z wyrazami uznania, a film ze Lwowa pokazał publiczności na swoim koncercie w Londynie.

Nagranie wyjątkowego koncertu przed lwowskim dworcem udostępnił kilka dni temu na Instagramie fotoreporter związany z "National Geographic" John Stanmeyer.

"Kiedy syreny zaczęły wyć, policja kazała wszystkim wejść do budynku dworca. Alex nie przerywał, grał coraz głośniej na przekór ostrzeżeniom przed możliwym atakiem z powietrza. Dołączyła do niego koleżanka z różowymi paznokciami" - relacjonował fotoreporter. Jak podkreślał, było to proste, a jednocześnie miażdżące wystąpienie przeciwko strachowi i wojnie.

Nagranie wykonane przez Stanmeyera udostępnił również sam młody pianista. "Mój wewnętrzny protest przeciw syrenom, bombom, morderstwom i wojnie" - napisał.

Nagranie zyskało dużą popularność i jego historię opisały media z różnych stron świata. Natrafiła na nie również Zoe Zimmer - córka Hansa Zimmera, jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców muzyki filmowej. To właśnie jego motyw z filmu "Incepcja" (utwór nosi tytuł "Time") Christophera Nolana grał młody ukraiński pianista.

Zimmer postanowił skontaktować się z pianistą i nagrał dla niego krótką wiadomość. Cześć Alex. Tu Hans Zimmer. Jestem zadziwiony twoją interpretacją "Time" w czasie kryzysu i tym, co zrobiłeś z tą muzyką. To podnosi na duchu Ukraińców. Jesteśmy po waszej stronie. Dziś zagramy "Time" dla was. Już zawsze będziemy to robić. Zawsze będziemy z Wami - mówił w nagraniu kompozytor. Spełnił swoją zapowiedź i pokazał nagranie na koncercie w londyńskiej arenie O2, w którym uczestniczyło 15 tys. osób.

Jestem bardzo wdzięczny Hansowi Zimmerowi za wsparcie dla Ukraińców w czasie tej straszliwej wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciwko naszemu narodowi - podkreślił na Instagramie ukraiński pianista Alex. Cieszę się, że mogłem przyczynić się do tego, by jak najwięcej osób poznało prawdę i protestowało przeciwko rosyjskiej agresji - dodał.

Gram dla ludzi, którzy stracili swoje domy i dotychczasowe życie - pisze o sobie Alex na Instagramie. Gram, żeby zmniejszyć ich niepokój, odepchnąć ból i wspomnienia wojny siłą muzyki. Gram, bo to najlepsze co umiem robić. Jestem przekonany, że w ten sposób wlewam w ich serca pokój i nadzieję - dodaje pianista. Mam nadzieję, że spotkamy się na tej stacji ponownie, już niedługo. Wtedy nie będę grał dla ludzi uciekających, ale po to, by spotkać się z nimi w kraju wolnym od wojny - podsumowuje.

