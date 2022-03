​Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow powiedział, że jego państwu pomogłoby otwarcie "dodatkowych frontów" wojennych. Wskazał tutaj Górski Karabach i Wyspy Kurylskie, ale także zasugerował, że Polska mogłaby zgłosić roszczenia do obwodu kaliningradzkiego.

Ołeksij Daniłow / Evgen Kotenko / Avalon / PAP/EPA

Po tym, jak Górski Karabach wprowadził dziś na swoim terytorium stan wojenny, mogę powiedzieć, że wydarzenie tam naprawdę mają miejsce. Bayraktary nie tylko prasują dziś orków (Rosjan - przyp. red.) na naszym terytorium, ale pracują też w Górskim Karabachu - mówił Ołeksij Daniłow w rozmowie z ukraińską telewizją.

Armenia dziś prosi Rosję o pomoc wojskową, ale oni wycofali wojska i wysłali je do naszego kraju w zeszłym tygodniu. Śledziliśmy te kolumny, gdy jechały. I rozumiemy, że pomoc, którą Rosja obiecała Górskiemu Karabachowi i Armenii, raczej się tam nie pojawi - stwierdził.

Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że dzisiaj, po oświadczeniu o przynależności czterech Wysp Kurylskich do Japonii, Rosja rozpoczęła tam ćwiczenia . Ale liczba żołnierzy w tym sektorze jest dziś bardzo mała, bo wszyscy są tu wysłani - powiedział sekretarz.

Jeśli przed Federacji Rosyjskiej zostaną otwarte drugie fronty, które sztucznie stworzyła własnymi działaniami w swojej krótkiej historii, to bardzo nam to pomoże - stwierdził.

Zasugerował także, że o terytoria mogłyby się zacząć domagać Mołdawia (do Naddniestrza), Gruzja (do Abchazji i Osetii Południowej) oraz... nasz kraj. Polska jeszcze nie zgłosiła oficjalnych roszczeń do obwodu kaliningradzkiego. Na pewno by nam to pomogło, ponieważ (Rosjanie) mieliby się czym zająć, oprócz niszczenia naszych miast i wsi, zabijania naszych dzieci i kobiet - mówił Daniłow.