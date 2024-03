"Zęby smoka" w obwodzie chersońskim / AA/ABACA / PAP/Abaca

13:27

Są na świecie miejsca, gdzie moglibyśmy kupować dla Ukrainy amunicję, jednak obecnie największym problemem są pieniądze - powiedział minister obrony Estonii Hanno Pevkur, cytowany w sobotę przez telewizję ERR.

Do czeskiej inicjatywy zakupu pocisków dla Ukrainy włączyło się już wiele krajów, ale mimo to nadal brakuje pieniędzy. W ramach inicjatywy planuje się zakup amunicji poza Unią Europejską, a według najnowszych doniesień dostępnych będzie prawie dwukrotnie więcej pocisków niż pierwotnie planowano, czyli w sumie 1,5 mln - przypomniała estońska telewizja.

Jeśli mówimy o milionie pocisków, to jest to koszt około trzech miliardów euro. Są różne kalibry, te mniejsze są nieco tańsze. W tej chwili jednak musimy przyznać, że brakuje pieniędzy, a nie pocisków - powiedział minister Pevkur.

Dodał, że środków szuka się obecnie przede wszystkim w krajach Europy Północnej i Środkowej. Zaznaczył, że również Francja zobowiązała się zwiększyć swój udział w finansowaniu inicjatywy.

Estoński minister obrony zauważył, że największym problemem Ukrainy jest obecnie brak rakiet przeciwlotniczych. Tallin nie ma niestety w tej kwestii nic do zaoferowania, a jedyne co możemy zrobić, to liczyć na sojuszników - oświadczył.

12:15

Były prezydent Niemiec Joachim Gauck powiedział medialnej sieci RND, że "kto uważa, że to nie nasza wojna, a koszty są zbyt wysokie, ten może doświadczyć strasznego przebudzenia". Jeśli nie pomożemy Ukrainie w obronie własnej i odepchnięciu agresora, cały europejski porządek pokojowy zostanie zachwiany - z nieprzewidywalnymi konsekwencjami także dla innych krajów - dodał.

W przeciwieństwie do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, Gauck powiedział, że nie wierzy, iż Niemcy zostaną zaangażowane w wojnę, jeśli na Ukrainę trafią pociski manewrujące Taurus. Eksperci ds. prawa międzynarodowego i wojskowi również tego nie widzą - powiedział Gauck i przestrzegł przed nadmiernym strachem.

Władimir Putin wie, że wielu Niemców boi się szybciej niż na przykład Polacy i Francuzi i wykorzystuje to - tłumaczył Gauck. Strach jest pomocnikiem agresora. Apeluję, by nie bać się zbyt wcześnie, na przykład groźby użycia przez Putina broni jądrowej - powiedział były prezydent Niemiec.

11:35

Kyiv Independent: Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału m.in. w rejonie Charkowa.