Rosyjskie siły przeprowadziły w ciągu minionej doby prawie 30 ataków w Donbasie na wschodzie Ukrainy - informuje we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojsko rosyjskie bez skutku kontynuowało działania ofensywne w Bachmucie - dodaje sztab. Do Homla na Białorusi przybyła w ostatnim czasie delegacja z Iranu, by przeanalizować możliwości produkowania irańskich dronów kamikadze typu Shahed w tamtejszych zakładach - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła rano do Kijowa, który - jak oświadczyła - jest dziś odpowiednim miejscem do świętowania Dnia Europy. Stany Zjednoczone ogłosiły przyznanie Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej w wysokości 1,2 mld dolarów, - poinformowała agencja AP. Najważniejsze informacje związane z 440. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w relacji na żywo z 09.05.2023 r.

Zniszczenia po wczorajszym ataku dronów w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

19:52

Administrowany przez brytyjskie ministerstwo obrony Międzynarodowy Fundusz dla Ukrainy (IFU) zwrócił się do firm zbrojeniowych z zapytaniem, czy mogą dostarczyć pociski rakietowe o zasięgu do 300 km, co byłoby znaczącym zwiększeniem zdolności bojowych Ukrainy.

W zamieszczonym na stronach internetowych brytyjskiego rządu ogłoszeniu wyszczególniono, że chodzi o pociski o zasięgu od 100 do 300 km, wystrzeliwane z lądu, morza lub powietrza, o ładunku wybuchowym od 20 do 490 kg. Jako pożądane cechy pocisków wymieniono "niskie prawdopodobieństwo przechwycenia", "możliwość planowania misji" oraz "metody penetracji obrony powietrznej w celu zwiększenia prawdopodobieństwa udanego uderzenia".

Termin składania ofert upłynął w miniony czwartek wieczorem, zaś z firmami, które na to ogłoszenie odpowiedziały, IFU będzie się kontaktować od 5 czerwca.

19:22

Główne wysiłki Rosjanie nadal koncentrują na odcinku łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim w Donbasie - pisze ukraiński sztab. Minionego dnia na tych kierunkach rosyjskie wojska przeprowadziły prawie 30 ataków. Najbardziej zacięte walki toczą się o Bachmut i Marjinkę.

19:11

W poniedziałek rosyjskie okupacyjne siły zaczęły wywozić dzieci i ich rodziców oraz pracowników sfery budżetowej z miasta Kamionka Dnieprzańska w obwodzie zaporoskim - podaje sztab. Według ukraińskiej strony "chętnych było niewiele". Ludzie wywożeni są do Berdiańska. Jednocześnie wszystkich pracowników medycznych miejscowego szpitala wezwano do pracy.

19:25

18:50

Nie przewidujemy żadnego apokaliptycznego scenariusza związanego z transportem zboża, jeśli Moskwa nie przedłuży umowy dotyczącej jego eksportu przez Morze Czarne - powiedział ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski, cytowany przez Sky News.



Ukraina ma alternatywne sposoby transportu zboża, jeśli porozumienie w sprawie bezpiecznego eksportu przez Morze Czarne nie zostanie przedłużone w tym miesiącu - powiedział Solski. Ukraińscy rolnicy i handlowcy pokazali, że potrafią zrobić wiele i wiele nowych szlaków można stworzyć - dodał.

18:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jeszcze nie zatwierdził ostatecznych planów kontrofensywy, obejmujących jej termin i kierunki - oznajmił Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy.

Daniłow powiedział w telewizji, że w gabinecie prezydenta zapadnie ostateczna decyzja w sprawie terminu i kierunków kontrofensywy. I jeśli ktoś zaczyna o czymś mówić, nawet jeśli chodzi o szanowane instytucje na Zachodzie, to proszę uwierzyć: osób, które dziś znają dokładnie wszystkie nasze plany, nie ma. Bo ostateczne plany jeszcze nie są zatwierdzone - podkreślił sekretarz, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Jak dodał, obecnie opracowywanych jest kilka wariantów kontrofensywy. "I w zależności od okolicznóści, które będą w tej czy innej chwili, będą podejmowane te czy inne decyzje" - wskazał szef RBNiO.



Już udowodniliśmy, że jesteśmy niezwyciężonym narodem i z pewnością to zrobimy. W tym dzięki partnerom - powiedział Daniłow.

16:44

Resort obrony USA poinformował, że przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej wartości 1,2 mld dol., przeznaczony m.in. na wzmocnienie obrony powietrznej i zaopatrzenie artylerii w amunicję. Kijów otrzyma też artylerię, rakiety i pomoc w obrazowaniu satelitarnym.



Ta najnowsza transza pomocy wojskowej stanowi "potwierdzenie niezłomnego wsparcia USA dla Ukrainy" - napisano na stronach amerykańskiego ministerstwa obrony.



Wcześniej o kolejnej rundzie pomocy dla Ukrainy poinformowała agencja Associated Press, powołując się na anonimowe źródła.



16:23

Mamy dokumenty, które udowadniają rolę Aleksandra Łukaszenki w zbrodniach wojennych przeciwko dzieciom nielegalnie wywożonym z Ukrainy. Przedstawimy je Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze w celu wydania listu gończego za Łukaszenką - powiedział Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce.



PAP dotarła do raportu organizacji National Anti-Crisis Management, z którego wynika, że białoruski reżim jest zaangażowany w nielegalne deportacje i reedukację ukraińskich dzieci. Organizacja wylicza, że do tzw. obozów wypoczynkowych i sanatoriów na terytorium Białorusi nielegalnie przywieziono ok. 2150 ukraińskich dzieci, w tym sieroty.

16:11

Obecnie brakuje przesłanek do tego, aby twierdzić, że konflikt na Ukrainie może zostać zakończony w najbliższym czasie - powiedział w opublikowanym wywiadzie w hiszpańskim dzienniku "El Pais" sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.



Negocjacje pokojowe między Ukrainą a Rosją są obecnie niemożliwe, ponieważ obie strony są przekonane, że mogą wygrać - powiedział Guterres, podkreślając, że agresorem jest Rosja, która "złamała przepisy prawa międzynarodowego".



Sekretarz generalny ONZ zaznaczył, że nie widzi dziś szans "na wycofanie się Rosji z okupowanych terenów", podczas gdy "Ukraina wierzy w ich odzyskanie".

15:35

Jest wiele dowodów na to, że rosyjski przemysł, który w latach 90. uzyskał dostęp do zachodniej technologii, naprawdę cierpi z powodu sankcji. Wiemy, że wyjmują czipy z pralek, by używać ich do produkcji broni, a to świadczy o wielkich kłopotach - powiedział Trevor Taylor z brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI), cytowany przez portal Sky News.

14:52

Tegoroczna parada wojskowa na Placu Czerwonym w Moskwie, zorganizowana z okazji Dnia Zwycięstwa, była jedną z najskromniejszych w historii. Defilada trwała niespełna dziesięć minut - zauważył niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.



Niemal wszystkie rodzaje uzbrojenia i sprzętu wojskowego wysłano na wojnę z Ukrainą. Dlatego podczas parady zabrakło nowoczesnych czołgów, wozów opancerzonych i wyrzutni rakietowych, a część uroczystości z udziałem lotnictwa odwołano. Pojazdy gąsienicowe reprezentował czołg T-34 z czasów II wojny światowej. Zabrakło też żołnierzy regularnej armii, których zastąpili kursanci oraz studenci szkół i uczelni wojskowych - powiadomił Możem Objasnit.

14:50

Byłemu prezydentowi Mołdawii Igorowi Dodonowi oraz innym siedmiu deputowanym parlamentu grozi grzywna za propagowanie wstążki św. Jerzego, uznawanej od 2022 r. w tym kraju za symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę. Użyli go oni podczas wtorkowego pochodu w Kiszyniowie.



Od kwietnia 2022 r. korzystanie ze wstążek św. Jerzego w przestrzeni publicznej jest zabronione pod groźbą kary do 9 tys. mołdawskich lejów, stanowiących równowartość 450 euro. Suma ta oscyluje na poziomie bliskim średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.

14:06

Reżim białoruski zaangażowany jest w nielegalne deportacje i reedukację ukraińskich dzieci - wynika z raportu organizacji National Anti-Crisis Management.



Raport prezentował we wtorek w Brukseli członek białoruskiej opozycji Paweł Łatuszka. Organizacja ustaliła, że ukraińskie dzieci, w tym sieroty, były przywożone do tzw. obozów wypoczynkowych i sanatoriów na terytorium Białorusi z okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy.



13:33

Ukraina oczekuje od UE zniesienia ograniczeń dotyczących eksportu ukraińskiej żywności. Drastyczne w czasie wojny działania protekcjonistyczne naszych sąsiadów nie mogą nie rozczarowywać - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



12:25

Do Homla na Białorusi przybyła w ostatnim czasie delegacja z Iranu; celem tej wizyty było przeanalizowanie przez Moskwę, Mińsk i Teheran możliwości produkowania irańskich dronów kamikadze typu Shahed w Homelskich Zakładach Radioelektronicznych - powiadomił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) i białoruski Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB). Wcześniej pojawiały się doniesienia, że do bazy w Homlu dostarczano zapasy Shahedów, za pomocą których rosyjskie wojska atakują Ukrainę - podał rządowy serwis, powołując się na własnych informatorów.



10:55

Ukraina bardzo starannie przygotowuje się do kontrofensywy przeciwko siłom rosyjskim, bo bardzo ważne jest zademonstrowanie światu sukcesu tej operacji - powiedział premier tego kraju Denys Szmyhal w wyemitowanym we wtorek wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News.

Szmyhal był w Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w sobotniej koronacji króla Karola III, a przy tej okazji odwiedził też ukraińskich żołnierzy, którzy na poligonie w okolicach Salisbury na południu Anglii przechodzą szkolenie pod okiem brytyjskich i nowozelandzkich instruktorów.

10:54

Analiza zamówień publicznych składanych przez władze Wielkiej Brytanii prowadzi do wniosku, że rząd w Londynie jest gotowy przekazać Ukrainie broń o zasięgu 300 km; prawdopodobnie byłyby to pociski manewrujące powietrze-ziemia typu Storm Shadow, którymi można uzbroić ukraińskie samoloty produkcji sowieckiej - ujawnił amerykański dziennik "Washington Post".

10:26

Konsekwencje nocnego ostrzału Dniepra. Ranna została 32-latka.