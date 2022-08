Rosja wycofuje swoje myśliwce z Krymu, ale zwiększa liczbę rakiet - informują media, powołując się na tajny raport NATO. Stany Zjednoczone rozważą ustanowienie specjalnej misji wojskowej, w ramach której koordynowane byłyby wszelkie działania związane ze szkoleniem ukraińskim żołnierzy i przekazywaniem militarnego wsparcia dla Kijowa. Tymczasem AP informuje, że Iran przekazał Rosji setki dronów bojowych. To 184. dzień wojny Rosji przeciwko temu kraju. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Ukraińscy żołnierze na froncie / Vladyslav Karpovych / PAP

16:28

Mer Charkowa, na północnym wschodzie Ukrainy, Ihor Terechow zwolnił z pracy urzędnika władz miejskich, który podczas trwającej wojny z Rosją był na wakacjach w Nicei na południu Francji i chwalił się urlopem w mediach społecznościowych.



Dyrektor jednego z departamentów został zwolniony za zachowanie, które w warunkach wojny nie przystoi osobie pełniącej taką funkcję - podkreślił mer. "To lekcja dla wszystkich. Tak będzie z każdym, kto pozwoli sobie na coś podobnego" - zapowiedział Terechow.

16:03

Po serii wybuchów na okupowanym Krymie Rosja najwyraźniej wycofuje stamtąd swoje myśliwce, by uchronić je przed przyszłymi atakami - poinformował portal Business Insider, powołując się na tajny raport NATO, do którego dotarli dziennikarze.

Według danych NATO rosyjskie siły zbrojne już przerzuciły 10 swoich myśliwców z Krymu na terytorium Rosji - sześć Su-35S i cztery MiG-31BM. Jednocześnie armia rosyjska zwiększyła na półwyspie liczbę rakiet taktycznych ziemia-powietrze, aby bronić się przed przyszłymi atakami.

15:48

Rosja wyczekuje odpowiedniego momentu, by podłączyć do swojej sieci energetycznej Zaporoską Elektrownię Atomową na Ukrainie, i poczyniła przygotowania w tym kierunku - uważa ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Głównym celem byłoby pełne zaopatrzenie w energię okupowanego Krymu.



Rosjanie już "przeprowadzili odpowiednie próby, przygotowania, odnowili wszystkie linie łączności, które biegną od Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w stronę Kachowki i Melitopola", które są kontrolowane przez siły rosyjskie - powiedział portalowi RBK-Ukraina przedstawiciel HUR Wadym Skibicki.



15:15

Według informacji tygodnika "Spiegel" rosyjskie służby wywiadowcze w sekrecie obserwowały w Niemczech szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi zachodnich systemów broni.

14:52

Decyzja prezydenta Rosji Władimira Putina o zwiększeniu liczebności sił zbrojnych do 1,15 mln żołnierzy to pozbawiony realnej treści populistyczny ruch, który służy uspokojeniu nastrojów społecznych w kontekście porażek Kremla na Ukrainie - ocenił w piątek ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow.



W jego opinii władze w Moskwie nie są gotowe do tego, by ogłosić powszechną mobilizację, dlatego postanowiły sięgnąć po zastępcze rozwiązanie o pozornym charakterze.

14:19

Zaporoska Elektrownia Atomowa została podłączona do sieci energetycznej i produkuje energię elektryczną na potrzeby Ukrainy - powiadomił w piątek Enerhoatom, operator ukraińskich siłowni jądrowych. Do sieci podłączono jeden blok energetyczny.

14:07

Pomimo hucznych zapowiedzi władz okupacyjnych problemy z wodą w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy wciąż nie zostały rozwiązane. Część mieszkańców nadal musi brać wodę z kałuż na ulicach - poinformowała lojalna wobec Kijowa rada miasta Mariupola.



Jak powiadomił magistrat, najtrudniejsza sytuacja panuje w dzielnicy kalmiuskiej w północnej części miasta. "Ludzie starają się przeżyć, jak mogą" - napisały władze Mariupola na Telegramie i zamieściły zdjęcia osób nabierających do butelek wodę z błotnistych kałuż.

Telegram

13:56

Na uzbrojeniu armii ukraińskiej jest obecnie ponad 20 wyrzutni HIMARS, M270 i Mars, wszystkie są wykorzystywane - powiadomiło w piątek ministerstwo obrony Ukrainy, informując, że dzięki tej zachodniej broni udało się zniszczyć ponad 50 ważnych celów przeciwnika.

13:49

1123 wrogie ataki hakerskie zarejestrował ukraiński rządowy zespół CERT-UA od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - informuje w piątek państwowa służba łączności specjalnej i ochrony informacji. Cyberprzestępcy najczęściej atakowali rząd i struktury władz lokalnych.



13:12

Ukraiński sztab generalny opublikował najnowszy raport dotyczący rosyjskich strat.

13:05

Dziennikarskie śledztwo przyczyniło się do ujawnienia lokalizacji, a następnie zniszczenia przez ukraińskie wojsko bazy rosyjskiej brygady "Piętnastka" w Doniecku, na terenie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) - poinformowała agencja UNIAN za kanałem BIHUS Info w serwisie Youtube.

Przedstawiciele niezależnych mediów zauważyli, że 12 lipca w Doniecku miał miejsce pogrzeb trzech wojskowych. W ceremonii wzięli udział lider DRL Denys Puszylin i pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta Rosji Siergiej Kirijenko. Chociaż Kreml zapewniał, że polegli byli "zwykłymi wolontariuszami, którzy nigdy nie mieli broni w rękach", dziennikarze dowiedli, że chodziło o bojowników międzynarodowej brygady "Piętnastka". Nieformalnym kuratorem tej formacji miałby być sam Puszylin.

Reporterzy kanału BIHUS Info prześledzili konta poległych żołnierzy w mediach społecznościowych, a następnie natknęli się na nagranie zamieszczone przez rosyjskiego blogera Pawła Kukuszkina, potwierdzające, że wojskowi należeli do "Piętnastki". W wyniku dalszej analizy udało się ustalić dokładną lokalizację bazy brygady w Doniecku.

12:54

Ukraińskie organy ścigania ustaliły tożsamość kolejnego rosyjskiego żołnierza, odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne w podkijowskich miejscowościach. Mężczyzna miał uczestniczyć w rozstrzelaniu dwóch cywilów - podała prokuratura generalna.

Prokuratura powiadomiła, że w marcu pięcioro rosyjskich wojskowych w samochodzie, oznaczonym literą V i napisem: Czołgowy specnaz RUS, przyjechało do firmy w okolicy miejscowości Mrija w rejonie (powiecie) buczańskim.

Cytat Wyszło do nich dwóch nieuzbrojonych cywili - właściciel i ochroniarz tego przedsiębiorstwa. Najeźdźcy, widząc, że to cywile, nie stanowiący zagrożenia, pozwolili im odejść. Jednak po tym, gdy mężczyźni przeszli kilka metrów, podejrzany wraz z innym niezidentyfikowanymi wojskowymi otworzyli ogień z broni automatycznej, strzelając w plecy. W wyniku otrzymania co najmniej 12 ran postrzałowych mężczyźni zmarli - podano w komunikacie.

12:44

Na kontrolowanych przez Ukrainę terenach obwodu donieckiego pozostaje obecnie 350 tys. mieszkańców, co stanowi około jednej czwartej ich liczby sprzed rozpoczęcia inwazji - powiadomiły władze regionu. Ukraina kontroluje 45 proc. terytorium obwodu.

Przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji (Rosji) na kontrolowanym przez Ukrainę terytorium obwodu (ok. 2/3 obwodu donieckiego; pozostałą część Rosja okupowała od 2014 r. - PAP) mieszkało 1,67 mln mieszkańców. Obecnie ok. 350 tys. ludzi pozostało na terenie stanowiącym ok. 45 proc. terytorium obwodu. To znaczy, że trzy czwarte ludności, a przypominam, że jest to najgęściej zaludniony obwód Ukrainy, zostały ewakuowane w trakcie pełnoskalowej wojny, czyli w ciągu pół roku - oznajmił w piątek Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Kyryłenko powiadomił, że wszystkie miasta regionu są ostrzeliwane, ale najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowościach, które znajdują się na linii frontu. Zaprzeczył również, jakoby wojska rosyjskie częściowo okrążyły Awdijiwkę. Ta miejscowość, jak przypomniał, znajduje się przy linii frontu od 2014 r.

W ciągu minionej doby, podał Kyryłenko, w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęły trzy osoby i cztery zostały ranne.

12:37

Niezależny białoruski portal Nexta: 200 rosyjskich okupantów zginęło w wyniku ataku na hotel w Donbasie.

12:33

Zachodnie wsparcie wojskowe, przekazywane Ukrainie, zniwelowało przewagę Rosji pod względem artylerii. W konsekwencji - linia frontu prawie zamarła, a wróg nie odnotował istotnych postępów już od dwóch miesięcy - powiadomił w piątek na Telegramie lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Gubernator poinformował również, że z powodu niechęci mieszkańców samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) do udziału w wojnie z Ukrainą, do regionu zaczęto ściągać funkcjonariuszy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), którzy mają za zadanie "uspokoić" nastroje społeczne.

Ludzie widzą, że z (frontu) nie wracają ich sąsiedzi ani krewni. W najlepszym wypadku znajdują (potem) te osoby w szpitalach. Np. w Ałczewsku pojawiły się ogłoszenia, że ze względu na wielką liczbę rannych miejscowy (oddział) chirurgii (ogłosił zbiórkę) kul ortopedycznych i wózków inwalidzkich - oznajmił Hajdaj.

12:22

Do ofensywy dyplomatycznej na rzecz szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie namawia grupa wpływowych polityków niemieckiej SPD - a więc partii, z której wywodzi się kanclerz Olaf Scholz i która rządzi Niemcami w koalicji z Zielonymi i FDP.

Potrzebujemy jak najszybszego zawieszenia broni jako punktu wyjścia do kompleksowych negocjacji pokojowych - czytamy w apelu zatytułowanym "Broń musi zamilknąć!", do którego dotarł tygodnik "Spiegel".

12:09

Rosyjskie ataki na region dniepropietrowski.

11:44

Iran przekazał Rosji setki dronów bojowych, które mogą zostać użyte w wojnie z Ukrainą. Teheran zdecydował się na ten ruch mimo ostrzeżeń ze strony Stanów Zjednoczonych - poinformowała agencja AP, powołując się na "dane wywiadowcze państw Zachodu".

09:50

USA i ich sojusznicy początkowo wspierali Ukrainę, aby zapobiec zwycięstwu Rosji i pomóc w wynegocjowaniu korzystnego zakończenia walk. Jednak kiedy Ukraińcy zaczęli wygrywać z Rosjanami, administracja prezydenta Joe Bidena zmieniła kurs i zaangażowała się w pomoc Ukrainie w wojnie przeciwko Rosji - pisze profesor nauk politycznych John J. Mearsheimer z Uniwersytetu w Chicago w artykule dla amerykańskiego magazynu "Foreign Affairs".

09:29

Wszystkie bloki energetyczne Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pozostają odłączone od sieci energetycznej Ukrainy - powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom. Siłownia zaspokaja własne potrzeby przez odremontowaną linię systemu energetycznego Ukrainy.

W piątek rano Enerhoatom zaznaczył, że "nie ma uwag do działania sprzętu i systemów bezpieczeństwa".

08:15

Tempo rosyjskiej kampanii na Ukrainie zwolniło nie dlatego, by zmniejszyć liczbę ofiar cywilnych, jak twierdzi minister obrony Siergiej Szojgu, lecz z powodu zaciekłego oporu ukraińskiego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Jest bardzo prawdopodobne, że Szojgu i prezydent Putin zwolnili co najmniej sześciu generałów za to, że nie posuwali się wystarczająco szybko do przodu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:45

Dekret prezydenta Rosji Władimira Putina o zwiększeniu liczebności armii nie wzmocni jej siły bojowej w krótkim czasie, a jednocześnie sugeruje, że przywódca raczej nie ogłosi wkrótce masowej mobilizacji - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Putin rozkazał zwiększenie nominalnej liczebności rosyjskiej armii z nieco ponad miliona do ponad 1,150 mln, począwszy od stycznia 2023 roku.

Think tank ocenia, że Kremlowi raczej nie uda się osiągnąć celu i Rosja będzie miała poważne problemy ze znalezieniem dużej liczby dodatkowych żołnierzy.

07:42

Stany Zjednoczone rozważą ustanowienie specjalnej misji wojskowej, w ramach której koordynowane byłyby wszelkie działania związane ze szkoleniem ukraińskim żołnierzy i przekazywaniem militarnego wsparcia dla Kijowa - powiadomił amerykański dziennik "Wall Street Journal".

Administracja prezydenta Joe Bidena może podjąć taką decyzję w "najbliższych tygodniach". Na czele misji stanąłby dwu- lub trzygwiazdkowy generał. Formalny status tego przedsięwzięcia przypominałby wcześniejsze misje Stanów Zjednoczonych w Iraku i Afganistanie, mimo że amerykańska armia nie jest bezpośrednio zaangażowana w działania bojowe na Ukrainie.

06:32

Każda minuta przebywania rosyjskich żołnierzy na terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej to ryzyko globalnej katastrofy nuklearnej - oświadczył prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w czwartek po raz pierwszy w historii Zaporoska Elektrownia Atomowa została odłączona od sieci. Było to spowodowane uszkodzeniem ostatniej działającej linii łączącej siłownię z ukraińską siecią energetyczną - dodał.

Ocenił, że Rosja sprawiła, iż Ukraina i Europejczycy znaleźli się o krok od katastrofy jądrowej.

05:48

W okupowanym obwodzie donieckim działa 21 rosyjskich obozów, wchodzących w skład systemu "filtracji" miejscowej ludności - wynika z opublikowanego w czwartek raportu, przygotowanego przez Uniwersytet Yale. Raport mówi też, że pod obozem w Ołeniwce już w kwietniu odnotowano dowody, wskazujące na kopanie masowych grobów.



05:46

Rosja nadal dostarcza do Stanów Zjednoczonych towary o wartości ponad 1 mld dolarów miesięcznie. Pomimo sankcji nałożonych na Moskwę za inwazję na Ukrainę, handel niektórymi towarami z USA trwa nieprzerwanie - informuje w czwartek agencja Associated Press.

Według szacunków agencji od końca lutego z Rosji do Stanów Zjednoczonych przybyło ponad 3600 przesyłek drewna, metali, gumy i innych towarów.

05:41

Ukraińskie wojsko zniszczyło 20 rosyjskich najeźdźców, dwa magazyny amunicji, a także centrum łączności 98. Pułku Spadochroniarzy Federacji Rosyjskiej, poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe", donosi Ukrinform.

"Wróg koncentruje swoje wysiłki na utrzymaniu zajętych pozycji, kontynuuje ostrzał z artylerii lufowej i rakietowej, wykorzystuje lotnictwo i ataki rakietowe" - głosi komunikat.

05:39

Od początku bieżącego tygodnia ukraińskie wojsko zniszczyło siedem magazynów z amunicją armii rosyjskiej, poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk, donosi Ukrinform.

"Myślę, że to nie koniec, tydzień jeszcze się nie skończył" - dodała.