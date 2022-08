Według wstępnych danych międzynarodowych ekspertów, ukraińscy jeńcy wojenni w obozie filtracyjnym w Ołeniwce zostali zabici bronią termobaryczną - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin. Łączna wartość majątku 25 najbogatszych rosyjskich oligarchów zmniejszyła się od początku roku z blisko 383 mld do około 322 mld dolarów - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, który przeanalizował dane finansowe z rankingu Bloomberg Billionaires Index. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziemy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Merefa. Pracownik huty szkła w kraterze pozostawionym przez rosyjską rakietę / Mykola Kalyeniak / PAP

05:30

Sekretarz stanu USA Antony Blinken nazwał działania Rosji wokół największej ukraińskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze "szczytem nieodpowiedzialności". Oskarżył Moskwę o wykorzystanie jej jako "tarczy nuklearnej" w atakach na siły ukraińskie.



Waszyngton jest głęboko zaniepokojony, że Moskwa używa teraz elektrowni jako bazy wojskowej i strzela do ukraińskich sił z jej terenu - powiedział Blinken dziennikarzom po rozmowach w ONZ w Nowym Jorku na temat nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Oczywiście Ukraińcy nie mogą tam atakować, by nie doszło do strasznego wypadku nuklearnego - podkreślił. Dodał, że działania Rosji wykraczają poza używanie "ludzkich tarczy" do stosowania "tarczy nuklearnej".



05:21

Według wstępnych danych międzynarodowych ekspertów, ukraińscy jeńcy wojenni w obozie filtracyjnym w Ołeniwce zostali zabici bronią termobaryczną - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.



"Co trzy godziny dowiaduję się, co dzieje się w tym postępowaniu karnym. Wprowadziliśmy teraz międzynarodowych ekspertów. Pragnę poinformować, że ich wstępne wnioski wskazują, że do tego mordu była użyta broń termobaryczna. Oznacza to, że na pewno nie był to ostrzał rakietowy - oni są tego pewni" - napisał Kostin na Telegramie. Dodał, że toczą się pilne czynności śledcze w sprawie konkretnych osób, odpowiedzialnych za zabójstwo w Ołeniwce. "Sprawa jest bardziej skomplikowana. Moim zdaniem priorytetem jest w tej chwili ujawnienie rosyjskiej propagandy i dezinformacji" - stwierdził.

05:18

Łączna wartość majątku 25 najbogatszych rosyjskich oligarchów zmniejszyła się od początku roku z blisko 383 mld do około 322 mld dolarów - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, który przeanalizował dane finansowe z rankingu Bloomberg Billionaires Index.



Największe straty poniósł Aleksiej Mordaszow - biznesmen inwestujący m.in. w branży turystycznej i wydobywczej, prezes spółki górniczo-hutniczej Siewierstal. Według Bloomberga jego majątek zmniejszył się o ponad 8 mld dolarów i wynosi obecnie 20,6 mld dolarów. Swój stan posiadania znacznie uszczuplili też m.in. Giennadij Timczenko, do marca związany z drugim największym rosyjskim koncernem gazowym Nowatek, oraz były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Londyn Roman Abramowicz. Obaj stracili po około 6 mld dolarów.

05:15

Statek z ładunkiem 26 tys. ton kukurydzy wypłynął w poniedziałek z Odessy, ale nie można się łudzić, że Rosja nie spróbuje zerwać ukraińskiego eksportu - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oznajmił, że Rosja konsekwentnie wywoływała głód w krajach Afryki i Azji, które tradycyjnie importowały dużo ukraińskich towarów, a teraz - w warunkach wyjątkowych upałów w Europie - "kryzys cenowy i deficyt artykułów spożywczych zagraża także niektórym krajom europejskim".