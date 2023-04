Według ukraińskiego dowództwa na Morzu Czarnym przybywa rosyjskich okrętów, z których może być prowadzony ostrzał rakietowy. Ukraiński prezydent potwierdził zakup w Polsce 200 transporterów opancerzonych Rosomak. Dwie osoby zostały zabite i dwie ranne w ataku rosyjskiej rakiety na Zaporoże. Po sześciu miesiącach przerwy Ukraina może rozpocząć eksport energii elektrycznej. Brytyjski wywiad stwierdza, że wojska rosyjskie zagroziły kluczowym trasom zaopatrzenia dla Ukraińców broniących Bachmutu. Turcja zapowiedziała, że ograniczy tranzyt zachodnich towarów do Rosji. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji.

Dom w Zaporożu zniszczony przez rosyjską rakietę (fot. Telegram/t.me/kurtievofficial /9972) /

16:20

Ukraiński wojskowy cytowany przez portal NV.ua przekazał, że walki o Bachmut nadal są intensywne. Ściągnęli tu wszystko. Atakują nasze pozycje faktycznie wszystkim: artylerią, czołgami, ciężkimi granatnikami przeciwpancernymi. Ciągle ataki. Próbują nas wypchnąć z naszych pozycji. Na razie, już od miesiąca, wychodzi im to tak sobie, mówiąc łagodnie - relacjonował Ołeksandr Jabczanka porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy z batalionu "Wilki Da Vinci".

Mówiąc otwarcie i dosłownie - zaścielają ciałami naszą ziemię. Są miejsca, gdzie ich trupy (leżą) w kilku warstwach. Nie przesadzając. idą nad ciałami, i tak próbują szturmować. Likwidujemy ich, a oni i tak idą. Więc to są tak zwane mięsne fale - to prawda, to się dzieje, widzę to - opowiadał wojskowy.