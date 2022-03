Co najmniej dwie osoby zginęły, a ok 20 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Charkowa. Rosjanie ostrzelali miasto rakietami Grad i pociskami manewrującymi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma wystąpić dziś podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim - poinformowały źródła unijne. Początek posiedzenia, w którym udział wezmą także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaplanowano na godz. 12:30. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dot. rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

[W naszej relacji są filmy i zdjęcia z mediów społecznościowych udostępniane przez dziennikarzy i mieszkańców Ukrainy. Poczekaj chwilę, by poprawnie się wyświetliły]

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze.

W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prostu z Ukrainy.

10:26

PKP Intercity na wniosek Ministerstwa Infrastruktury będzie uruchamiać dodatkowe pociągi humanitarne na trasie Przemyśl - Mościska, które zawiozą na Ukrainę produkty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - podał przewoźnik. Pierwszy pociąg wyjechał z Przemyśla w poniedziałek po południu.

10:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma wystąpić we wtorek podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim - poinformowały źródła unijne. Początek posiedzenia, w którym udział wezmą także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaplanowano na godz. 12:30.



10:14

Co najmniej dwie osoby zginęły, a ok. 20 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Charkowa. Rosjanie ostrzelali miasto rakietami Grad i pociskami manewrującymi. Trwa akcja ratunkowa, pod gruzami zrujnowanych budynków są ludzie - przekazały służby ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy.

W wyniku ostrzału częściowo zrujnowano siedzibę obwodowej administracji państwowej i przyległe budynki.



10:09

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przybył do bazy lotniczej w Łasku, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą.

10:05

Rosyjski samolot Ił-76, który nad ranem wleciał w polską przestrzeń powietrzną, miał zgodę służb w Warszawie. Przypomnijmy - w związku z inwazją na Ukrainę przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla wszystkich rosyjskich samolotów.

10:00

Anonymous ruszył w sieci z nową akcją, która ma uświadomić Rosjanom, co robi Putin na Ukrainie. Rosjanie zdani są jedynie na kremlowską propagandę w mediach. Karmieni są informacjami, że na Ukrainie rządzą naziści, a Rosjanie są tam po to, żeby przywrócić Ukraińcom wolność.

Jak dołączyć do akcji? szczegóły znajdziecie w artykule poniżej. Przygotowaliśmy dla Was wzór komentarza do wklejenia w wersji angielskiej.