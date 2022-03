​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu kilku redakcjom rosyjskich mediów. Mówił w nim o Mariupolu, negocjacjach z Rosjanami oraz relacjach z sojusznikami. Przywódca ukraińskiego państwa został także zapytany o proponowaną przez polski rząd misję pokojową NATO w Ukrainie. Zełenski przyznał, że do końca nie rozumie, o co w tej propozycji chodzi.

W trakcie wideorozmowy, w której uczestniczyli m.in. dziennikarze niezależnej telewizji Dożd, dziennika "Kommiersant" i portalu Meduza, Wołodymyr Zełenski został zapytany o konkretne rezultaty politycznych negocjacji, które miały miejsce wczoraj w Warszawie ze stroną amerykańską oraz o misję pokojową NATO proponowaną przez polski rząd.

Kiedy inwazja dopiero się rozpoczęła, kiedy pojawiły się zagrożenia związane z naszymi elektrowniami jądrowymi i innymi przedsięwzięciami o znaczeniu strategicznym, zaproponowaliśmy, by pewne siły pokojowe były tam obecne w takiej czy innej formie. Ale nie spodziewaliśmy się tego - mówił Zełenski.

Na tym polega cały pomysł Polski - wysłać siły pokojowe na Ukrainę. Nie rozumiem jeszcze do końca tej propozycji. Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa - wyjaśniłem to na spotkaniu z naszymi polskimi kolegami. Wiem, że kontynuowali tę retorykę. Na szczęście albo niestety, to wciąż nasz kraj, a ja jestem prezydentem, więc na razie zadecydujemy, czy będą tu inne siły - podkreślił Zełenski.

Powiedział także, że rozmowy z Amerykanami dotyczyły głównie uzbrojenia oraz kwestii zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

Podczas wizyty w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO lub inne międzynarodowe organizacje.

Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy - oświadczył.

To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne - dodał. Zdaniem Kaczyńskiego, "to jest w tej chwili coś, czego Ukraina, Europa, cały demokratyczny świat bardzo potrzebuje.

Zełenski o Mariupolu: Katastrofa humanitarna

Pytany o sytuację w Mariupolu Wołodymyr Zełenski powiedział, że miasto jest otoczone.

Wszystkie wjazdy i wyjazdy z miasta są zablokowane. Port jest zaminowany. Katastrofa humanitarna wewnątrz miasta jest oczywista, bo nie da się tam pojechać z jedzeniem, lekarstwami i wodą. Rosjanie kierują ogień na konwoje humanitarne, kierowcy giną. Co się dzieje z tymi ładunkami, nie jestem w stanie powiedzieć - mówił.

Wskazał, że Rosja przymusowo wysiedla ludzi z Mariupola "w kierunku okupowanym". Według naszych danych wywieziono ponad dwa tysiące dzieci. Ich dokładna lokalizacja nie jest znana. Mogą tam być z rodzicami lub bez. W sumie to katastrofa. Nie mogę powiedzieć, jak to właściwie wygląda. To jest straszne - powiedział Zełenski.

Zełenski: Musimy spotkać się z Putinem

Prezydent Ukrainy powiedział, że żeby doszło do jakichkolwiek ugód z Rosją, Władimir Putin powinien się z nim spotkać.

Musimy mieć porozumienie z prezydentem. Gwaranci niczego nie podpiszą, jeśli w naszym kraju są wojska. Uważam, że wojnę można szybko zakończyć i tylko Putin ze świtą to ciągną - powiedział Zełenski.

Musimy dojść do porozumienia z prezydentem Federacji Rosyjskiej. A żeby dojść do porozumienia, musi on wydostać się z miejsca, w którym się znajduje i spotkać się ze mną w dowolnym miejscu na świecie, z wyjątkiem... Spotkanie na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie uważam za bezcelowe, a spotkania naszych delegacji to udowadniają. Są bardziej nieistotne politycznie. To są dzisiaj trzy skonfliktowane strony - mówił Zełenski.

Zełenski o marynarzach z Wyspy Węży: Część zginęła, część trafiła do niewoli

Zełenski został zapytany także o marynarzy z Wyspy Węży. Głośna była ich odpowiedź do załogi rosyjskiego okrętu wojennego, który kazał im się poddać. Początkowo strona ukraińska poinformowała, że wszyscy zginęli, a potem, że zostali wzięci do niewoli.

Część zginęła, niektórzy zostali wzięci do niewoli. Wszystkich uwięzionych wymieniono, odbyła się wymiana na jeńców Federacji Rosyjskiej. Z tą propozycją wystąpiła sama Rosja, wymieniliśmy bez wahania. Ci, którzy zginęli są bohaterami - mówił Zełenski.