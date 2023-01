W katastrofie helikoptera w Browarach zginął szef ukraińskiego MSW Denys Monastyrski. W sumie odnotowano co najmniej 18 ofiar śmiertelnych - jest wśród nich troje dzieci. Być może już w środę Władimir Putin ogłosi drugą falę mobilizacji w Rosji - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Tego dnia rosyjski przywódca ma wygłosić przemówienie w Petersburgu z okazji 80. rocznicy przełamania przez wojska sowieckie niemieckiego oblężenia Leningradu. Usłyszeliśmy bardzo ważną informację od premiera Holandii Marka Rutte, to w istocie kontynuacja naszych ostatnich negocjacji. Ukraina otrzyma kolejną baterię Patriotów.... Oznacza to, że mamy już trzy zagwarantowane baterie" – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Pracujemy nad nowymi decyzjami, które wzmocnią naszą obronę powietrzną" - dodał. Dostawy broni Ukrainie są suwerenną decyzją każdego państwa - podkreślił sekretarz stanu USA Antony Blinken. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczony budynek po rosyjskim ataku w najbardziej ostrzeliwanej dzielnicy mieszkalnej zwanej Severnaya Saltivka w Charkowie /Mykola Kalyeniak /PAP

10:16

Być może już w środę Władimir Putin ogłosi drugą falę mobilizacji w Rosji - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Tego dnia rosyjski przywódca ma wygłosić przemówienie w Petersburgu z okazji 80. rocznicy przełamania przez wojska sowieckie niemieckiego oblężenia Leningradu.

Rząd Rosji kontynuuje prace nad rozszerzeniem kategorii obywateli kwalifikujących się do mobilizacji - podał ISW. Niezależny serwis Meduza poinformował w poniedziałek, że Duma Państwowa odrzuciła propozycję odroczenia mobilizacji doktorantów. Według amerykańskiego ośrodka analitycznego, możliwe jest także, że Putin ogłosi w środę publicznie wojnę z Ukrainą, wciąż nazywaną w Rosji "specjalną operacją wojskową".

10:03

Bilans ofiar katastrofy śmigłowca w Browarach wzrósł od 18 osób. Jak podają władze obwodu kijowskiego, 29 osób - w tym 15 dzieci - trafiło do szpitali.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło. Jedna z hipotez mówi o błędzie pilota, choć jeden ze świadków opisuje, że maszyna zrobiła trzy koła nad okolicą, a w pewnym momencie zaczęła szybko opadać. Czy był to sabotaż, awaria czy naruszenie zasad bezpieczeństwa - wkrótce się dowiemy - powiedział jeden z doradców ukraińskiego MSW.



09:49

Po wycofaniu się ukraińskich sił z Sołedaru, pod coraz większą presją jest jeden z dwóch szlaków zaopatrzeniowych prowadzących do Bachmutu w Donbasie, który jest intensywnie ostrzeliwany przez artylerię - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:31

W katastrofie helikoptera w Browarach zginął szef ukraińskiego MSW Denys Monastyrski. W sumie odnotowano 16 ofiar śmiertelnych. Jest wśród nich dwoje dzieci.

Komendant ukraińskiej policji Ihor Kłymenko podał, że oprócz szefa ukraińskiego MSW zginęli także jego pierwszy zastępca Jewhenij Jenin i jeszcze jeden wiceminister spraw wewnętrznych Jurij Łubkowycz.

08:35

Co najmniej pięć osób zginęło w wyniku katastrofy śmigłowca, który rozbił się w pobliżu przedszkola w Browarach w obwodzie kijowskim.

Rozbił się śmigłowiec, stało się to w pobliżu przedszkola. Na razie wiadomo o pięciu ofiarach śmiertelnych - powiedziała rzeczniczka policji obwodu kijowskiego Iryna Prianysznykowa, cytowana przez portal Ukraińska Prawda.

08:30

W pobliżu przedszkola w Browarach w obwodzie kijowskim rozbił się śmigłowiec. Wybuchł pożar, trwa ewakuacja - podał serwis Suspilne, opierając się na informacjach policji.

08:22

We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 22,2 tys. osób. Tyle samo wyjechało z Polski na Ukrainę - podała straż graniczna. Od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, odnotowano 9,252 mln wjazdów do Polski i 7,422 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:06

W pobliżu przedszkola w Browarach w obwodzie kijowskim rozbił się śmigłowiec - podały ukraińskie władze.



06:58

Dostawy broni Ukrainie są suwerenną decyzją każdego państwa - podkreślił sekretarz stanu USA Antony Blinken na wspólnej konferencji prasowej z przebywającym z wizytą w stolicy USA ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Jamesem Cleverly.



Odpowiadająć na prośbę skomentowania informacji, iż rząd Niemiec nie zamierza przekazywać Ukrainie czołgów dopóki nie zrobią tego Stany Zjednoczone, Blinken oświadczył: "Co się tyczy (przekazywania) czołgów i jakichkolwiek innych systemów broni, to jest to suwerenna decyzja, którą podejmuje każdy kraj".



Blinken dodał, że nowych ustaleń w sprawie dostaw broni na Ukrainę należy oczekiwać po posiedzeniu grupy kontaktowej ds. pomocy wojskowej dla tego kraju, które odbędzie się 20 stycznia w bazie lotniczej USA Ramstein, w Niemczech.

06:56

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie nadzwyczajnym, zdalnym gościem finałowego wieczoru festiwalu włoskiej piosenki w San Remo. Ukraiński przywódca otrzymał takie zaproszenie podczas wywiadu, jakiego udzielił włoskiej telewizji RAI. Zapowiedział też, że wkrótce wizytę na Ukrainie złoży premier Giorgia Meloni.



Zełenski przyznał, że chciał zabrać głos podczas festiwalu w San Remo, oglądanego przez miliony telewidzów we Włoszech.



Naszym zadaniem jest zwracanie się do naszych przyjaciół; przekazywanie informacji o tym, co się u nas dzieje - tłumaczył. Im więcej informacji ludzie będą mieć, tym bardziej będą popierać Ukrainę - oświadczył. Prezydent Ukrainy powiedział też, że premier Włoch Giorgia Meloni wkrótce przyjedzie na Ukrainę.



Relacjonując swoją rozmowę telefoniczną z szefową włoskiego rządu, Zełenski stwierdził: "Zobaczyłem w niej bardzo konkretną osobę, która "popiera Ukrainę".



Bardzo czekam na jej oficjalną wizytę na Ukrainie. Przyjedzie wkrótce, nie mogę podać daty, ale wkrótce - dodał.

06:52

Usłyszeliśmy bardzo ważną informację od premiera Holandii Marka Rutte, to w istocie kontynuacja naszych ostatnich negocjacji. Ukraina otrzyma kolejną baterię Patriotów.... Oznacza to, że mamy już trzy zagwarantowane baterie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pracujemy nad nowymi decyzjami, które wzmocnią naszą obronę powietrzną - dodał.