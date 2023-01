Abramsów raczej nie będzie

W najnowszym pakiecie nie należy się raczej spodziewać przekazania siłom ukraińskim czołgów M1 Abrams.

Niechęć administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena do przekazania Ukrainie Abramsów wynika z trudności logistycznych i konserwacyjnych czołgów, a nie z obawy, że ich transfer może doprowadzić do eskalacji konfliktu - powiedział jeden z amerykańskich urzędników, pragnących zachować anonimowość. Ta sama osoba zauważa, że USA pomogły Ukrainie zdobyć czołgi z czasów sowieckich i popierają decyzję Wielkiej Brytanii o wysłaniu kilkunastu czołgów Challenger 2.

Dwie osoby zaznajomione ze sprawą przekazały, że najnowszy pakiet pomocy wojskowej nie będzie również zawierał systemu rakiet taktycznych dalekiego zasięgu, w zasięgu których mogłaby znaleźć się Moskwa. Pomimo próśb władz w Kijowie, administracja Bidena wzbrania się przed przekazaniem amunicji dalekiego zasięgu z obawy przed sprowokowaniem prezydenta Rosji Władimira Putina.

Wierzymy, że zaopatrzenie w nowoczesne czołgi znacząco pomoże i poprawi zdolność Ukraińców w trwających obecnie walkach i do jeszcze skuteczniejszej walki w przyszłości - powiedział w środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby, odnosząc się do zapowiedzi państw europejskich nt. przekazania Ukrainie czołgów . Odmówił jednocześnie komentarza w sprawie nadchodzącego pakietu pomocy wojskowej USA.

Ważne spotkanie w Ramstein

Biały Dom nie zatwierdził jeszcze pakietu, który wciąż jest analizowany i może jeszcze ulec zmianie. Urzędnicy spodziewają się jednak jego ogłoszenia w związku ze spotkaniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech, co będzie miało miejsce w piątek. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Mark Milley spotkają tam ze swoimi odpowiednikami w celu omówienia nowej pomocy dla Ukrainy.

Spotkanie zbiega się w czasie z ostrzeżeniami Kijowa o przygotowaniach wojsk rosyjskich do rozpoczęcia nowej dużej ofensywy, której celem ma być zajęcie Kijowa. Przedstawiciele ukraińskiego wywiadu ostrzegli, że Kreml planuje przeprowadzić nową mobilizację 500 tysięcy poborowych. Dodatkowo w poniedziałek rozpoczęły się wspólne ćwiczenia wojsk białoruskich i rosyjskich.

Zachód zwiększa pomoc militarną dla Ukrainy

Kraje zachodnie w ostatnich tygodniach znacząco zwiększają pomoc militarną dla Ukrainy. Ma to pomóc ukraińskiemu wojsku stworzyć nowe jednostki pancerne, które mogłyby wziąć udział w prognozowanych na wiosnę i lato ciężkich walkach.

Pod koniec ubiegłego roku Stany Zjednoczone i Holandia zgodziły się sfinansować modernizację ok. 90 radzieckich czołgów T-72, które były w posiadaniu Czech. Na początku roku Niemcy podjęły decyzję o przekazaniu Ukrainie ok. 40 bojowych wozów piechoty Marder, Amerykanie - ok. 50 bojowych wozów piechoty Bradley i Francuzi - opancerzone pojazdy kołowe AMX-10 RC.

Będąca w środę z wizytą w Kijowie minister obrony Kanady Anita Anand przekazała z kolei, że jej kraj przekaże Ukrainie ok. 200 transporterów opancerzonych Senator.